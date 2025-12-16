Presentación de CapCut Pad, una nueva experiencia de edición diseñada para creadores de iPad

Introducing CapCut Pad - CAPCUT/PR NEWSWIRE

LONDRES, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- CapCut se compromete a hacer que la creación de videos de alta calidad sea accesible dondequiera que surja la inspiración. Hoy, CapCut se complace en presentar CapCut Pad, una nueva experiencia de edición optimizada para iPad que lleva toda la potencia y el diseño de la plataforma de escritorio a un dispositivo portátil. Con una interfaz rediseñada, compatibilidad con Apple Pencil (que se lanzará en las próximas semanas) y edición multipista que permite a los creadores superponer videos, audio y efectos con mayor control, CapCut Pad marca la evolución de un editor móvil a una plataforma creativa profesional y multidispositivo.

Una forma más potente de editar en iPad

CapCut Pad ofrece a los usuarios de iPad un espacio de trabajo creativo completo, diseñado para la edición profesional multipista. Con una interfaz rediseñada y controles táctiles intuitivos, los creadores pueden superponer múltiples clips, refinar el audio, ajustar el color y trabajar con líneas de tiempo detalladas con facilidad, todo en un flujo de trabajo que se siente natural en iPad.

Esta nueva experiencia lleva toda la potencia y el diseño de CapCut de escritorio a un dispositivo portátil, ofreciendo a los usuarios de iPad herramientas que facilitan todo, desde ediciones rápidas hasta proyectos complejos. CapCut Pad convierte el iPad en un editor flexible y profesional en el que los creadores pueden confiar dondequiera que les llegue la inspiración.

CapCut Pad se ha rediseñado específicamente para creadores de iPad y ofrece:

Una interfaz rediseñada y optimizada para pantallas más grandes

Edición multipista para video, audio, superposiciones y efectos

Compatibilidad con Touch y Apple Pencil para un control intuitivo y preciso

Selección por lotes y controles optimizados para una edición fluida

Todas las funciones que no son de IA están disponibles de forma gratuita durante el periodo de prueba de la app

Herramientas como AI Video Maker y Autocut se encuentran actualmente en fase de prueba, con más funciones disponibles en los próximos meses y actualizaciones adicionales previstas para principios de 2026.

Diseñado para una amplia gama de flujos de trabajo creativos

CapCut Pad es compatible con cualquier persona que desee herramientas de edición profesionales en un formato portátil, incluyendo:

Creadores que editan durante viajes o rodajes

Usuarios empresariales que realizan presentaciones o vídeos de marketing desde cualquier lugar

Cineastas y equipos en el set preparan cortes rápidos y avances

Estudiantes que usan el iPad para proyectos y tareas creativas

Al combinar la funcionalidad de escritorio con la flexibilidad móvil, CapCut Pad ayuda a los creadores a mantenerse productivos e inspirados, estén donde estén.

CapCut Pad ya está disponible en la App Store en la mayoría de las regiones del mundo. La experiencia se basa en nuestra versión de escritorio de febrero y seguirá incorporando funciones de CapCut Pad para iPad. Estamos deseando ver lo que nuestra comunidad crea con CapCut Pad. Descargue CapCut Pad en la App Store para explorar la nueva experiencia para iPad hoy mismo.

