Presentación de inFlow Stockroom: La forma más rápida de escanear existencias dentro o fuera

TORONTO, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- inFlow Inventory, líder en software de gestión de inventario, ha lanzado inFlow Stockroom: una aplicación de inventario de código de barras para ayudar a los equipos ocupados a escanear suministros de manera rápida y sencilla.

Simplemente coja, escanee y listo: inFlow Stockroom es fácil de configurar, rápido de usar y requiere una formación mínima. Para comenzar, los gerentes de inventario simplemente importan la información del producto y configuran dispositivos Stockroom (con iOS o Android) en cada área de almacenamiento.

Los empleados pueden registrar la salida de inventario ellos mismos en solo tres pasos: 1. Abrir la aplicación inFlow Stockroom 2. Seleccionar su nombre de una lista 3. Escanear el código de barras de un producto al retirarlo

Sepa siempre exactamente qué hay en stock: Los administradores de inventario a menudo se mantienen al día con los niveles de inventario, por lo que necesitan conciliar lo registrado con lo que realmente hay en stock. inFlow Stockroom ofrece una solución sencilla para actualizar los niveles de inventario en tiempo real. Cuando un empleado escanea un producto, Stockroom registra automáticamente:

Qué se extrajo

Quién lo extrajo

Cuándo y dónde se escaneó

Además de ver los niveles de existencias, los administradores de inventario también pueden activar notificaciones de stock bajo para cada ubicación de almacenamiento, lo que les permite reordenar productos con antelación. Stockroom también facilita la adición o actualización de códigos de barras, con un generador de códigos de barras integrado y un diseñador de etiquetas. inFlow Stockroom logra el equilibrio perfecto entre proporcionar a los administradores de inventario información detallada sobre las existencias y permitir a los empleados obtener rápidamente los productos que necesitan.

"Queremos desarrollar un software que realmente mejore la vida de las personas, ofreciendo productos fáciles e intuitivos, pero con numerosas funciones potentes", afirmó Louis Leung, consejero delegado y cofundador de inFlow Inventory.

Stockroom está disponible como producto independiente, así como como complemento para los clientes actuales de inFlow Inventory e inFlow Manufacturing. Para obtener más información, visite la página del producto inFlow Stockroom .

Acerca de inFlow Inventory — inFlow Inventory es un actor de larga trayectoria en el espacio de gestión de inventario; sus primeros productos datan de 2007. Con el foco puesto en simplificar procesos complejos, inFlow ayuda a las pequeñas y medianas empresas a gestionar el inventario de forma rápida y sencilla.

Para más información, contacte con: info@inflowinventory.com

