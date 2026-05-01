Presentación del Programa PB Master: la nueva plataforma de apoyo global de Xtep para corredores de maratón

(Información remitida por la empresa firmante)

BERGEN, Noruega, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Xtep, marca líder mundial en running de alto rendimiento, presentó oficialmente PB Master, su nueva iniciativa insignia del programa X-RUN, con un debut lleno de energía en el Maratón de Bergen 2026. El lanzamiento tuvo una gran acogida entre los corredores locales, con una alta participación.

El día de la carrera, Tage Morken Augustson, con equipamiento Xtep, se alzó con el campeonato con un tiempo de 2:34:06. Los corredores que usaron las zapatillas insignia de Xtep elogiaron su excepcional propulsión y estabilidad a lo largo de toda la distancia del maratón.

Acerca del Programa PB Master

PB Master es un programa de apoyo exclusivo para corredores creado por X-RUN para maratonistas de todo el mundo. Centrado en la pasión por correr y las necesidades de rendimiento competitivo, el programa proporciona zapatillas de competición y ropa técnica gratuitas. También ofrece premios en metálico a los corredores que consigan nuevas marcas personales (PB), inspirando a los corredores comprometidos a experimentar los productos de alto rendimiento de Xtep.

Como parte del ecosistema del Programa X-RUN, PB Master se une al Programa Global Elite, la Contrarreloj de 10 km y el X-Run Camp para ofrecer a los corredores más plataformas para superar sus límites y fortalecerse en la pista.

Tras su exitoso lanzamiento en Bergen, PB Master se expandirá a más de 16 maratones en el Sudeste Asiático, Asia Central, Rusia y la CEI, Europa y Oriente Medio. Los corredores pueden seguir la cuenta oficial de Instagram de Xtep, @xtepofficial, para consultar los calendarios de carreras, inscribirse y estar al día de las últimas novedades.

Cómo unirse a PB Master

Escanea el código QR en los carteles de la carrera (disponibles dos meses antes de cada evento).

Envía el comprobante de inscripción para las carreras seleccionadas de Xtep.

Sube tu mejor marca personal de los últimos 12 meses (en la misma categoría).

Beneficios del Programa

50 corredores seleccionados por carrera reciben un paquete de equipamiento Xtep gratuito: 1 camiseta técnica + 1 par de zapatillas de running de alto rendimiento (deben usarse durante la carrera).

Los primeros 20 corredores que establezcan una nueva marca personal (PB) ganan un premio de 60 dólares en efectivo.

Los participantes deben compartir dos vídeos: uno desempaquetando el equipamiento y otro resumen de la carrera, enviando los enlaces para su verificación.

Notas: Las tallas están sujetas a disponibilidad. Los códigos QR de inscripción de equipos se publicarán dos meses antes de cada carrera.

Para consultas, contacte con: jingyi.wu@xtep.com.cn

Calzado de running de alto rendimiento Xtep

Como complemento de PB Master, Xtep ofrece la serie de zapatillas de running de alto rendimiento Champion Edition, diseñadas para todos los ritmos y niveles:

160X Series : Zapatillas de competición de élite. Las 160X 7.0 ofrecen soporte a maratonistas de 3:30 a 4:00 con propulsión mediante placa de carbono a un ritmo de 4:30/km; las 160X 7.0 PRO están diseñadas para corredores que completan la maratón en menos de 3:30 y menos de 3:00.

: Zapatillas de competición de élite. Las 160X 7.0 ofrecen soporte a maratonistas de 3:30 a 4:00 con propulsión mediante placa de carbono a un ritmo de 4:30/km; las 160X 7.0 PRO están diseñadas para corredores que completan la maratón en menos de 3:30 y menos de 3:00. 260X Series : Entrenamiento avanzado y competición para maratonistas que buscan completar la maratón en menos de 4 horas, abarcando ritmos de 3:00/km a 7:00/km.

: Entrenamiento avanzado y competición para maratonistas que buscan completar la maratón en menos de 4 horas, abarcando ritmos de 3:00/km a 7:00/km. 360X Series: Zapatillas de entrenamiento diario de nivel básico con una placa de carbono más suave y flexible para mayor comodidad y sujeción en el día a día.

Próximas paradas internacionales

Tras Bergen, PB Master continuará su gira por mercados clave:

Jakarta Marathon, Indonesia – 13 y 14 de junio de 2026

Alamein Cairo Runners, Egipto – 24 de julio de 2026

Corredores de todo el mundo están invitados a unirse a Xtep PB Master, buscar nuevas marcas personales y correr más lejos, más rápido y con más fuerza.

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