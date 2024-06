Presentación de los proyectos participantes en el programa 02. Incubación de Emprendoteca

(Información remitida por la empresa firmante)

El programa 02. Incubación, impulsado por Culturia a través de Emprendoteca y subvencionada por el Ministerio de Cultura, tiene como objetivo fomentar la viabilidad de ideas de negocio vinculadas a las industrias culturales y creativas en territorios rurales de España. Se ha celebrado la mesa redonda "El futuro de las ICC’s: innovación y desarrollo sostenible", con Mónica Comas (Europa Creativa), Sara Magán (Fundación Contemporánea) y Enrique Segovia (Futuro en Común), moderada por Germán Mori (Culturia)

Madrid, 19 de junio de 2024.- El espacio CaixaForum Madrid ha acogido la cuarta edición de EmprendoDay, un encuentro para dar a conocer los proyectos que han participado en el programa 02. Incubación, impulsado por Culturia a través de Emprendoteca, plataforma para el fomento del emprendimiento en las industrias culturales y creativas (ICC), subvencionada por el Ministerio de Cultura.



02. Incubación tiene como objetivo impulsar la viabilidad de ideas de negocio vinculadas a las ICC en territorios rurales de España. Esta cita ha servido también para establecer contacto entre agentes del ecosistema cultural y creativo, generar intercambio y analizar el sector y sus desafíos.



Durante la jornada se ha realizado una ronda de presentaciones de los proyectos con ámbito de desarrollo de la idea o emprendimiento en localidades con menos de 30.000 habitantes. Han sido seleccionados mediante convocatoria pública, provenientes de todo el territorio español, en base a su impacto en el desarrollo local, grado de innovación, mérito diferencial que aporta, escalabilidad de la propuesta y distribución geográfica.



Los once proyectos de 02. Incubación son:



Estudio Jaime Penalva. Jaime Penalva Rodríguez (Casares, Málaga).



Inloho. Inma Hortas (Outeiro de Rei, Lugo).



La Persiana. José San Miguel Clavería (Alcañiz, Teruel).



Les plates. Isabel Rodríguez Ramos (Colunga, Asturias).



NeuroEspacio Rural. Paula Molina Fernández. Proyecto Iberoamérica, con ámbito de acción en territorios rurales de España.



Oficios Vivos. Beatriz Iglesias Losada. Proyecto con ámbito de acción nacional.



Rofe. Ubai T. Alemán Benítez (Las Palmas).



Tarima Lab. Bernardita Bielsa y Ricardo Isidro Castiglia (Arroyomolinos de León, Huelva).



The GreenGame. Daniel Trigueros Vera (Los Marines, Huelva).



Vinos Sangre Miura. Joaquín Gómez Pinaderos (Toro, Zamora).



We are tabú. Roberto Olivares Patón (Linares, Jaén).



Los proyectos han recibido formación especializada, mentorías y acompañamiento con profesionales del sector.



A continuación, se ha celebrado la mesa redonda El futuro de las ICC’s: innovación y desarrollo sostenible, con la participación de Mónica Comas, coordinadora de las oficinas Europa Creativa y el Punto Europeo de Ciudadanía; Sara Magán, directora de Fundación Contemporánea; y Enrique Segovia, director de conservación de WWF, en representación del sector ecologista de la plataforma Futuro en Común, moderada por Germán Mori, fundador de Culturia.



Los ponentes han destacado su labor al frente de las iniciativas públicas y privadas que ofrecen los organismos y entidades que representan y se ha puesto en valor la conexión entre cultura y sostenibilidad y cómo se puede trabajar en colaboración con otros sectores productivos, haciendo hincapié en la necesidad de seguir avanzando en esta dirección para que proyectos como los participantes en 02. Incubación puedan mejorar y crecer siguiendo un desarrollo sostenible.



La jornada concluyó con las palabras de Germán Mori: "Es necesario mantener un compromiso de sostenibilidad en las Industrias Culturales y Creativas. Acompañamos a emprendedores y emprendedoras hacia este camino para sensibilizar, integrar y construir desde la sostenibilidad. No se trata solo de una responsabilidad ambiental, sino también social, por lo que es fundamental la implicación de otros sectores. Desde Culturia y Emprendoteca trabajamos en el impulso de proyectos sostenibles para fortalecer el ecosistema emprendedor de las ICC".







Contacto

Nombre contacto: Raquel García

Descripción contacto: Emprendoteca

Teléfono de contacto: 918 26 76 19