Presentamos el champú para perros Jo Malone London × WildWash

(Información remitida por la empresa firmante)
LONDRES, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Regálale a tu mejor amigo un producto esencial para su aseo: el champú para perros de naranja y cedro, creado por Jo Malone London en colaboración con la marca de cuidado de mascotas WildWash.
Esta última incorporación a la gama de productos de la casa británica de fragancias y estilo de vida cuenta con la aprobación personal del bulldog francés Blue, que ya ha aparecido junto a su dueño, el embajador de Cypress & Grapevine, Tom Hardy, en algunos de los vídeos de la marca.
WildWash, una marca británica de cuidado de mascotas, utiliza ingredientes de la más alta calidad para crear sus productos naturales, un valor que comparte con Jo Malone London. Esto ha convertido a WildWash en una marca reconocida y de confianza para peluqueros caninos y dueños de mascotas que buscan productos con fragancias exquisitas y resultados efectivos.
Cada botella de 285 ml de champú para perros de naranja y cedro incluye la ilustración de una de las cuatro razas disponibles. Sin embargo, para mantener el factor sorpresa que suele acompañar a los perros, el diseño de cada producto comprado en línea no se revelará hasta su entrega. En tienda, se pueden seleccionar ilustraciones específicas hasta agotar existencias.
Champú para perros Jo Malone London WildWash de naranja y cedro
Regálale a tu amigo de cuatro patas una experiencia de spa canino con esta colaboración con la marca británica de cuidado de mascotas WildWash. Con aceites esenciales naturales de naranja y cedro, la fórmula limpiadora se transforma en una refrescante espuma que revitaliza su pelaje, dejándolo con un brillo espectacular.
Champú para perros Jo Malone London WildWash de naranja y madera de cedro de 285 ml
Compra el nuevo champú para perros online en jomalone.co.uk y en las tiendas Jo Malone de Londres.
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Video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZVrsUPM_TiU
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