Presentamos la Dash Cam A510 de 70mai: la próxima generación de su cámara para salpicadero más vendida

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 28 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- 70mai, la empresa líder en inteligencia automotriz, anunció recientemente el lanzamiento de A510, la próxima generación de la aclamada Dash Cam Pro Plus+. Con su rendimiento excepcional y tecnología de vanguardia, la A510 no solo mantiene el legado de la Dash Cam Pro Plus+, sino que también presenta una serie de nuevas funciones diseñadas para mejorar cada aspecto de su experiencia de conducción y seguridad:

Sensor avanzado Sony STARVIS 2 IMX675: ya sea que esté conduciendo por calles urbanas concurridas o por caminos rurales tranquilos, la A510 captura imágenes nítidas de 1944P con su sensor de imagen de 5 megapíxeles.

ya sea que esté conduciendo por calles urbanas concurridas o por caminos rurales tranquilos, la A510 captura imágenes nítidas de 1944P con su sensor de imagen de 5 megapíxeles. HDR de doble canal (opcional) con la exclusiva MaiColor Vivid+ Solution (MVS): la cámara para salpicadero HDR de doble canal (opcional) de la A510 integra una tecnología exclusiva de mejora de imagen y una alta velocidad de 60 FPS, lo que garantiza una calidad de imagen incomparable de día y de noche. Ofrece una claridad y un rendimiento de video superiores con detalles y precisión de color excepcionales, lo que reduce el desenfoque de movimiento incluso a altas velocidades y en condiciones de iluminación complejas, ya sea bajo la luz solar intensa o en calles oscuras.

la cámara para salpicadero HDR de doble canal (opcional) de la A510 integra una tecnología exclusiva de mejora de imagen y una alta velocidad de 60 FPS, lo que garantiza una calidad de imagen incomparable de día y de noche. Ofrece una claridad y un rendimiento de video superiores con detalles y precisión de color excepcionales, lo que reduce el desenfoque de movimiento incluso a altas velocidades y en condiciones de iluminación complejas, ya sea bajo la luz solar intensa o en calles oscuras. Emparejamiento rápido por Bluetooth: con solo un toque, el Wi-Fi de la cámara para salpicadero se puede habilitar automáticamente a través de la asistencia por Bluetooth, lo que hace que la conectividad sea más eficiente y fácil de usar.

con solo un toque, el Wi-Fi de la cámara para salpicadero se puede habilitar automáticamente a través de la asistencia por Bluetooth, lo que hace que la conectividad sea más eficiente y fácil de usar. Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS): la A510 actúa como su copiloto, detectando los alrededores y emitiendo alertas de voz en tiempo real para advertirle sobre posibles peligros de seguridad, lo que garantiza una conducción segura en todo momento.

la A510 actúa como su copiloto, detectando los alrededores y emitiendo alertas de voz en tiempo real para advertirle sobre posibles peligros de seguridad, lo que garantiza una conducción segura en todo momento. GPS integrado: ya sea que se desplace al trabajo o se embarque en un viaje por carretera, la A510 registra y presenta detalles del viaje, incluida la velocidad, el tiempo y las coordenadas precisas, y permite el seguimiento de la ruta.

ya sea que se desplace al trabajo o se embarque en un viaje por carretera, la A510 registra y presenta detalles del viaje, incluida la velocidad, el tiempo y las coordenadas precisas, y permite el seguimiento de la ruta. Conectividad 4G ininterrumpida: manténgase conectado mientras viaja con alertas instantáneas de aplicaciones, transmisión en vivo y la función "Find My Car" a través de la conectividad 4G continua*.

* Se requiere el kit 4G Hardwire, que se vende por separado y está disponible en países seleccionados.

Basándose en el éxito y la reputación de 70mai Pro Plus+, la A510 presenta una nueva generación de calidad de imagen avanzada con algoritmos de hardware y software mejorados. Además, la A510, como cámara de salpicadero integral, proporciona a los usuarios una experiencia de conducción inteligente mejorada. La A510 ya está disponible a nivel mundial para su compra en Amazon y en la tienda oficial de 70mai. Invitamos a todos los usuarios a experimentar y disfrutar de la nueva generación de funciones inteligentes y de seguridad de la Dash Cam A510.

Para consultas de los medios, contacte con:

Dana YangSenior PR Officerglobalmarketing@70mai.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2450034/IMAGE.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/presentamos-la-dash-cam-a510-de-70mai-la-proxima-generacion-de-su-camara-para-salpicadero-mas-vendida-302185566.html