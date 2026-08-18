El presidente de WOAC, Benjamin K SIGG, se reúne con el renombrado coleccionista el doctor Uli Sigg en Suiza

(Información remitida por la empresa firmante)

- El presidente de WOAC, Benjamin K SIGG, se reúne con el renombrado coleccionista el doctor Uli Sigg en una exclusiva visita VIP a Art Basel en Suiza

LUCERNA, Suiza, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Por invitación oficial VIP de Art Basel, una delegación del Comité Mundial de las Artes Olímpicas (WOAC), encabezada por su presidente, Benjamin K SIGG, asistió recientemente a la presentación privada y exclusiva de la Colección Sigg en el Castillo Mauensee. Durante la celebración de este evento, la delegación del WOAC mantuvo conversaciones en profundidad con el doctor Uli Sigg, uno de los coleccionistas más destacados del mundo de arte contemporáneo chino.

El diálogo se centró en la evolución del mercado mundial del arte, y ambas partes exploraron enfoques innovadores para integrar aún más las filosofías estéticas orientales en los sistemas internacionales de coleccionismo y curaduría de arte. La delegación también tuvo acceso exclusivo a la prestigiosa colección privada del doctor SIGG.

Reconocido a nivel global como uno de los coleccionistas de arte más influyentes, el doctor Sigg ha creado un archivo exhaustivo y sistemático de arte contemporáneo chino. Su colección está formada por más de 2.200 obras de arte creadas por más de 350 artistas, lo que le ha valido un gran reconocimiento como cronista enciclopédico y coleccionista de arte contemporáneo de China.

Acerca de WOAC

El Comité Mundial de las Artes Olímpicas (WOAC) se dedica a fomentar el diálogo internacional entre el arte, la cultura y la sociedad. Guiado por la filosofía de "Arte para un mundo mejor" e impulsado por la misión de revivir la tradición artística olímpica que se originó en la antigua Grecia en el año 566 a. C., el comité aprovecha el poder del arte y las humanidades para explorar activamente la contribución distintiva que el arte puede aportar al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Sitio web oficial: https://www.olymp-arts.world

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