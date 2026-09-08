La presión asistencial en oncología deja dudas fuera de consulta: Fundación Alivia presenta OncoChat

La presión asistencial en oncología deja dudas fuera de consulta - Fundación Oncológica Alivia

(Información remitida por la empresa firmante)

La herramienta ofrece apoyo informativo basado en fuentes especializadas para ayudar a pacientes con cáncer a comprender mejor su enfermedad y preparar sus consultas, sin sustituir al oncólogo ni a la atención médica

Barcelona, 8 de septiembre de 2026.- Muchas personas con cáncer buscan respuestas fuera de consulta para entender mejor un diagnóstico, un tratamiento o un efecto secundario. En un contexto de elevada presión asistencial, el tiempo disponible no siempre permite resolver todas las dudas sobre nutrición, efectos secundarios, acceso a tratamientos o significado de términos médicos. Ante esta situación, Fundación Alivia ha presentado OncoChat, una herramienta ya disponible para ayudar a pacientes oncológicos a comprender mejor información compleja, ordenar dudas frecuentes y preparar con más claridad la conversación con los profesionales sanitarios.



"Cada vez más pacientes buscan respuestas fuera de consulta, pero no siempre encuentran información clara, contextualizada y específica sobre cáncer. OncoChat nace para ayudar a comprender mejor la información y preparar la conversación con los profesionales sanitarios, sin sustituir en ningún caso el criterio médico ni la consulta con el oncólogo", afirma Xavier Pla, responsable de programas de pacientes en Fundación Alivia.



La entidad subraya que OncoChat no diagnostica, no prescribe y no reemplaza la atención sanitaria. Su función es exclusivamente informativa y de apoyo al paciente. La herramienta está disponible en alivia.es/oncochat.



El desafío informativo en oncología

El lanzamiento se produce en un contexto de elevada presión asistencial en la oncología médica española. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), los oncólogos médicos dedican el 77,4 % de su tiempo laboral a actividad asistencial, con una media de 30,5 horas semanales centradas en atención clínica. El mismo informe estima una carga de 183,6 nuevos casos por oncólogo equivalente a tiempo completo, además de entre 99 y 164 primeras consultas y entre 1.100 y 1.357 consultas sucesivas al año por profesional.



A esa realidad se suma un cambio en los hábitos de búsqueda de información en salud. Un sondeo de KFF publicado en 2026 indica que el 29 % de los adultos ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en el último año para obtener información o consejo sobre su salud física. Por su parte, un estudio de Pew Research Center señala que el 22 % recurre al menos a veces a chatbots de IA para informarse sobre salud y que estos usuarios valoran más su conveniencia que su precisión.



En oncología, además, la calidad de la información disponible para pacientes sigue siendo un reto. Un análisis presentado en ASCO 2026 por investigadores de Penn Medicine concluyó que gran parte de los contenidos online sobre inteligencia artificial y cáncer dirigidos al público general son de baja calidad, difíciles de leer y con frecuencia omiten riesgos asociados a estas herramientas.



OncoChat se apoya en fuentes especializadas orientadas a pacientes, entre ellas contenidos del Ministerio de Sanidad, guías para pacientes de ESMO, la OncoLibrería de Fundación Alivia y recursos como Oncoindex España.

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Emisor: OncoChat

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