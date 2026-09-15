Préstamo como anticipo de futura venta; liquidez inmediata para propietarios que no quieren vender aún - Proactivo Finance

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.- Cada vez más propietarios de inmuebles de alto valor recurren a la financiación con garantía inmobiliaria, como la que ofrece Proactivo Finance, para obtener liquidez hoy y posponer la venta del activo hasta que llegue el momento adecuado. La fórmula permite recibir por adelantado parte del valor de una futura venta y devolver el capital cuando esta se materializa, evitando vender con prisas en un mercado en el que los precios continúan al alza.

Hay una situación que se repite con frecuencia en el mercado inmobiliario: un propietario dispone de un inmueble de elevado valor y tiene previsto venderlo, pero no quiere hacerlo todavía.

Puede estar pendiente de una reforma o revalorización del inmueble, una herencia, el pago de impuestos, la salida de un inquilino o, simplemente, considerar que dentro de dos o tres años el mercado ofrecerá mejores condiciones.

Al mismo tiempo, puede necesitar liquidez para invertir en un negocio, cancelar una deuda, afrontar obligaciones fiscales o cubrir una necesidad patrimonial o familiar.

Hasta ahora, la alternativa habitual era vender el inmueble antes de tiempo, lo que en algunos casos podía obligar al propietario a aceptar un precio inferior al que consideraba adecuado.

La financiación con garantía hipotecaria permite separar ambas decisiones: obtener liquidez ahora y vender cuando realmente convenga.

¿Cómo se estructura una operación de este tipo?

La fórmula permite convertir temporalmente parte del valor de un inmueble en liquidez sin necesidad de venderlo. El propietario aporta el inmueble como garantía y obtiene financiación, generalmente de entre el 40 % y el 60 % de su valor de tasación, según las características de cada operación.

El préstamo suele tener un plazo de entre uno y tres años y puede incluir carencia de capital, de modo que el principal se devuelve cuando se vende el inmueble. Durante ese periodo, el propietario mantiene la propiedad y abona los intereses pactados.

Por ejemplo, un propietario con una vivienda en Madrid valorada en 1,3 millones de euros podría obtener 300.000 € de financiación para hacer frente a una deuda tributaria, manteniendo el inmueble hasta el momento previsto para su venta. Una vez realizada la operación, el préstamo se cancela con parte del importe obtenido.

Una misma estructura para necesidades muy diferentes

Aunque el objetivo final sea el mismo —obtener liquidez sin vender inmediatamente—, las circunstancias que llevan a un propietario a recurrir a esta solución pueden ser muy distintas.

Entre ellas se encuentran la reunificación o cancelación de otras deudas, la necesidad de atender obligaciones tributarias, la resolución de embargos o incidencias registrales, o la necesidad de disponer de capital para aprovechar una oportunidad empresarial.

También es una alternativa que puede resultar especialmente útil en determinados procesos hereditarios, cuando los herederos necesitan liquidez para afrontar los costes asociados a la adjudicación y posterior venta del inmueble.

Otro escenario habitual es el préstamo puente: propietarios que han adquirido una nueva vivienda y necesitan cubrir el periodo comprendido entre la compra del nuevo inmueble y la venta del anterior.

En todos estos casos, el elemento común es la posibilidad de transformar parte del valor de un activo inmobiliario en liquidez sin tener que desprenderse de él inmediatamente.

Desde Proactivo Finance, firma especializada en financiación alternativa y préstamos con capital privado con más de quince años de experiencia en el mercado español, explican que el análisis de estas operaciones se centra especialmente en la viabilidad de la salida.

Es precisamente una de las fórmulas de financiación que estructura Proactivo Finance para propietarios que necesitan liquidez sin vender de forma inmediata.

“En este tipo de operaciones no se analiza únicamente el perfil del cliente, sino, sobre todo, la coherencia de la operación: qué inmueble respalda la financiación, cuál es su valor real, en qué plazo está prevista la venta y qué margen existe respecto a la deuda”, señalan desde la compañía.

Proactivo Finance estructura operaciones desde 200.000 euros en toda España con garantía inmobiliaria y formaliza sus operaciones ante notario.

¿Por qué está ganando interés esta fórmula?

La evolución reciente del mercado residencial español ayuda a entender el atractivo de esta alternativa.

Según los datos de idealista correspondientes al segundo trimestre de 2026, el precio medio de la vivienda usada en venta en España registró una subida interanual del 15,8 %, hasta alcanzar los 2.823 euros por metro cuadrado, máximo histórico de la serie. En Madrid capital, el precio de la vivienda usada superó en junio la barrera de los 6.000 euros por metro cuadrado.

En este contexto, para determinados propietarios vender hoy puede implicar renunciar a una parte de la revalorización potencial del activo.

El préstamo como anticipo de una futura venta permite precisamente ganar tiempo. El propietario obtiene liquidez sin necesidad de desprenderse inmediatamente del inmueble y mantiene abierta la posibilidad de venderlo más adelante, cuando se hayan completado las circunstancias que justifican esperar.

Una solución flexible, pero que exige planificación

Como cualquier estructura de financiación, esta fórmula tiene costes y riesgos que deben valorarse antes de formalizar la operación.

El coste financiero de la financiación privada suele ser superior al de un préstamo bancario. Ese diferencial responde, entre otros factores, a la mayor flexibilidad, rapidez y capacidad de adaptación de este tipo de operaciones frente a los criterios tradicionales de financiación.

Por ello, la clave no está únicamente en conseguir financiación, sino en diseñar correctamente la operación desde el principio.

Los profesionales del sector recomiendan trabajar con una valoración actualizada y realista del inmueble, evitar apurar innecesariamente el porcentaje máximo de financiación, calcular el coste total de la operación más allá del tipo de interés y revisar las condiciones de amortización y cancelación anticipada.

Este último punto adquiere especial importancia en operaciones vinculadas a una futura venta, ya que la transmisión puede producirse antes del plazo inicialmente previsto.

Cuando la operación se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, deben cumplirse las correspondientes obligaciones de transparencia y protección del prestatario, incluida la intervención previa del notario en los supuestos previstos legalmente.

Liquidez hoy, venta cuando convenga

El atractivo de esta fórmula reside, en última instancia, en algo muy sencillo: no siempre el momento en el que un propietario necesita liquidez coincide con el momento en el que quiere vender.

En un mercado residencial con precios elevados y especialmente en el segmento de inmuebles de alto valor, disponer de una alternativa que permita aplazar la venta puede tener un valor económico significativo.

El préstamo como anticipo de una futura venta no pretende sustituir la decisión de vender. Permite, simplemente, trasladarla al momento en el que el propietario considere que las condiciones son más adecuadas sin renunciar a resolver la necesidad de liquidez puntual que exista.

Emisor: Proactivo Finance

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