La previsión más favorable sitúa el precio de la luz para este verano en los 100 €/Mwh

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 10 de junio de 2025.-

Sin embargo, los precios eléctricos podrían al canzar los 130 €/MWH ante posibles desequilibrios en el llenado y el cambio de rumbo de Asia

El Brent atrapado en el limbo de la sobreoferta: la guerra comercial y China ahogan el rebote, y lo mantienen orbitando en los 65 dólares

Los precios del pool eléctrico podrían oxigenarse gracias al índice de precios del gas e igualarse de este modo a los precios vividos en el verano pasado, los 100 euros el megavatio hora. Desde la consultora eléctrica Tempos Energía indican que este precio significa multiplicar por dos el coste de la luz del mes de junio.

Este escenario vendría acompañado de un TTF que podría consolidarse por debajo de los 40 euros el megavatio hora. Para el analista de mercados energéticos y CEO de Tempos Energía, Antonio Aceituno “si todo fluye en la dirección correcta, contando con la climatología favorable, sin contratiempos en las reservas de Noruega y con Asia en una situación aún pasiva, haría que Europa continuase atrayendo Gas Natural Licuado sin tensar el mercado, alcanzando las reservas los niveles al 90% disipando los temores y prolongando la moderación en los precios”.

Aceituno advierte que este planteamiento podría cambiar en el caso de que alguno de los pilares comenzase a tambalearse. Noruega podría reducir el ritmo de llenado de los inventarios y también puede suceder que China regrese al mercado spot impulsado por los precios activos. Esto tendría una reacción directa en el gas y como indica Aceituno “la sensibilidad del sistema es extrema y cualquier alteración puede disparar la prima de riesgo en las cotizaciones”. En este caso, el gas se vería empujado por encima de los 50 euros el megavatio hora colocando a los precios de la luz del verano en torno a los 120 o 130 euros el megavatio hora, lo que supondría un 30% más caro que el año anterior.

Por otro lado, con la vista puesta en los futuros eléctricos, desde Tempos Energía señalan que “el mercado ha cambiado de fase”. El tercer trimestre de este año sube un 13% impulsado por la presión del gas. Por su parte, el cuarto trimestre del año avanza un 5,3 por ciento reflejando el riesgo ya asociado a final de año por el mayor consumo, el posible estrés nuclear y las renovables menos fiables que en el otoño

La recuperación moderada

El análisis de la consultora Tempos Energía sobre los futuros del gas apunta a una recuperación moderada, con una revalorización acumulada cercana al 13 % desde los mínimos de mayo. No obstante, este avance no ha sido lineal, sino el resultado de fuerzas contrapuestas que han provocado movimientos erráticos. El primer vector clave es la campaña de almacenamiento en Europa, que avanza con firmeza: los niveles de llenado ya superan el 50 %, con una previsión cercana al 90 % para noviembre, a pesar de no contar con un ritmo especialmente acelerado. En segundo lugar, los mantenimientos programados en Noruega —en especial durante los meses de verano— siguen condicionando el suministro. Aunque el mercado los percibe como un riesgo contenido, el CEO de Tempos Energía advierte que “cualquier perturbación activa mecanismos de cautela”.

Por último, el factor más determinante es Asia. Su débil demanda, especialmente desde China, encadena varios meses sin dar señales de recuperación sólida, liberando así cargamentos de GNL hacia Europa y favoreciendo una cierta contención de precios.

Cambio de ciclo para el mercado eléctrico

Esta situación viene precedida por un pool eléctrico que “advierte con fuerza a un cambio de ciclo tras meses de inercia bajista” señalando a los primeros días de junio con una media de 47,42 euros el megavatio hora, más del doble que el promedio combinado de abril y mayo.

Para Tempos Energía, el mercado eléctrico “no solo ha ganado altura sino también estabilidad” siendo definitivo el reparto de los precios. Mientras abril y mayo, más del 40 por ciento de las horas se situaron por debajo de los 10 euros, en este tramo de junio apenas representa el 10 por ciento. “La demanda ha dejado de ser cómplice de los precios bajos, para posicionarse como uno de los principales motores de la tensión”.

Ante el incremento del consumo, la generación eólica como indica Aceituno “ha pasado de marcar el ritmo del mercado a desaparecer del tablero”. En cuanto a la energía hidráulica “ya no manda en el mapa” a pesar de que los embalses están al 91 por ciento de su capacidad, la estrategia de los operadores pasa por retener el volumen y maximizar el precio”. El sol ha ganado protagonismo, pero no liderazgo y no basta para contener los precios y en cuanto a los ciclos combinados han incrementado su producción un 53 por ciento, y bajo la lupa de Tempos su entrada “ha sido quirúrgica con menos renovables, más consumo y la necesidad de estabilidad”.

La debilidad del crudo

En cuanto al Brent, desde Tempos Energía califican la situación de “impasse” e indican que seguirá orbitando en los 65 dólares el barril en el corto plazo, con riesgo de caer hasta los 60 dólares a medida que el verano concluya y la sobreoferta siga siendo protagonista.

Antonio Aceituno explica el punto en el que se encuentra se debe al “equilibrio inestable que deriva de las distintas fuerzas que lo rodean”. Por un lado, se encuentra el giro de estrategia de la OPEP intensificando su vuelta al mercado con aumentos mensuales con la intención de recuperar cuota a expensas del precio.

Por otro lado, la tensión comercial entre Estados Unidos y China, que continúa dañando las perspectivas de crecimiento. Las tasas arancelarias al 40% siguen siendo elevadas como para reducir las importaciones estadounidenses a medio plazo. Por último, Estados Unidos empieza amostrar síntomas de fatiga económica; solo tres distritos de la Reserva Federal reportaron crecimiento en el Beige Book.

La curva de los futuros del Brent se encuentra anclada en los 63,3 dólares el barril. Los riesgos geopolíticos, la guerra arancelaria impulsada por Trump y el deterioro macroeconómico global limitan cualquier tipo de rebote sostenido.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

Contacto de Prensa:

Sandra Delgado

91 359 26 00 (Ext. 349)

sandradelgado@europapress.es

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu

95 492 49 00

leopoldoalonso@europapress.es