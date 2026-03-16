La primavera, el momento ideal para realizar una cirugía capilar - CLÍNICA CAPILAR MORA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de marzo de 2026.- La pérdida de cabello continúa siendo una de las preocupaciones estéticas más habituales entre hombres y mujeres. Factores genéticos, hormonales o relacionados con el estilo de vida pueden influir en la aparición de la alopecia, afectando a la densidad y calidad del cabello con el paso del tiempo. Con la llegada de la primavera, muchos especialistas señalan este periodo como un momento adecuado para iniciar tratamientos orientados a recuperar el cabello. En este sentido, el trasplante capilar se ha consolidado como una de las soluciones médicas más utilizadas para abordar la pérdida de pelo. En Madrid, Clínica Capilar Mora desarrolla tratamientos especializados frente a la calvicie centrados en la recuperación capilar.

Primavera y cirugía capilar: una estación favorable para el tratamiento

La llegada de la primavera suele considerarse un momento especialmente adecuado para someterse a una cirugía capilar. Durante esta estación, las condiciones climáticas suelen mantenerse estables, con temperaturas moderadas que contribuyen a un postoperatorio más cómodo. La ausencia de calor extremo reduce la sudoración excesiva en el cuero cabelludo, un factor que puede influir en la correcta cicatrización de los folículos trasplantados.

En Clínica Capilar Mora, clínica especializada en tratamientos capilares en Madrid, el procedimiento de injerto se plantea tras un diagnóstico médico previo que permite determinar las necesidades concretas de cada paciente. El centro está dirigido por el Doctor especialista en cirugía capilar de renombre Dr. Jesús Aníbal Mora, médico estético, tricólogo y cirujano capilar con experiencia en el tratamiento de distintos tipos de alopecia.

Las intervenciones se realizan mediante técnicas avanzadas de implantación folicular como FUE Zafiro HD o DHI, procedimientos que permiten extraer unidades foliculares de zonas donantes para implantarlas en las áreas afectadas por la calvicie. El objetivo de estas técnicas consiste en restaurar la densidad del pelo respetando la dirección natural del crecimiento capilar.

Ventajas de realizar un injerto capilar antes del verano

Elegir la primavera para iniciar un tratamiento de injerto presenta beneficios relacionados con el proceso de recuperación. Durante las primeras semanas posteriores a la intervención, el cuidado del cuero cabelludo resulta fundamental. Realizar la intervención antes de los meses estivales permite atravesar la fase inicial del postoperatorio en un periodo con menor exposición solar y menor actividad al aire libre.

Además, esta planificación facilita que, varios meses después del procedimiento, comiencen a observarse los primeros signos de crecimiento del nuevo pelo. En muchos casos, a partir del tercer o cuarto mes se inicia la fase de regeneración folicular, momento en el que se empiezan a percibir avances en la recuperación capilar. Cuando la intervención se realiza en primavera, este proceso permite llegar al mes de septiembre con cambios visibles en la evolución del cabello.

Clínica Capilar Mora combina diferentes soluciones terapéuticas en función de cada diagnóstico, incluyendo injertos capilares, bioestimulación mediante plasma rico en plaquetas o tratamientos de mesoterapia. Estos procedimientos buscan mejorar la salud del cuero cabelludo y contribuir a fortalecer el cabello existente bajo la supervisión médica del Dr. Jesús Aníbal Mora.

El avance de la medicina capilar continúa ampliando las posibilidades para abordar la pérdida de cabello con técnicas cada vez más precisas y personalizadas. La planificación adecuada del tratamiento y la evaluación médica especializada permiten afrontar los procesos de cirugía capilar con mayor conocimiento y expectativas realistas sobre la evolución del cabello a lo largo del tiempo.

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