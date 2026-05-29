'Primaverano'; síntomas de alergia primaveral y calor del verano - Muriel Atalanta

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de mayo de 2026.-

La primavera ya no termina cuando marca el calendario. Desde hace años, las semanas previas al verano llegan acompañadas de temperaturas elevadas mientras continúan activos el polen, las gramíneas y otros agentes ambientales propios de la estación alérgica. Este fenómeno, cada vez más perceptible, da lugar a una especie de “primavera interminable” que muchas personas identifican con cansancio persistente, niebla mental, irritabilidad, cefaleas, insomnio o sensación de agotamiento físico constante. El organismo permanece sometido a una adaptación continua frente a cambios bruscos de temperatura, alteraciones del descanso y una sobreestimulación inmunitaria que puede repercutir tanto en el bienestar físico como emocional. Muriel Atalanta denomina a esta transición desajustada entre estaciones “Primaverano”, una situación que refleja la creciente necesidad de favorecer la regulación del organismo frente a ritmos de vida cada vez más exigentes.

Una primavera que no termina y un cuerpo que pierde el ritmo

El llamado “Primaverano” describe la fusión entre primavera y verano en un momento en el que todavía persisten muchos de los síntomas alérgicos habituales mientras el calor comienza a intensificarse de forma anticipada. Polen, gramíneas y otros agentes ambientales como el polvo, los ácaros o determinados contaminantes continúan activos al mismo tiempo que aumentan las temperaturas y se alteran los ciclos normales de descanso y recuperación.

La consecuencia de esta prolongación estacional se refleja en una sensación física de agotamiento que cada vez afecta a más personas. Alergias que no terminan, cambios bruscos de temperatura, fatiga, niebla mental, cefaleas, irritabilidad, insomnio o bajada de defensas forman parte de un cuadro frecuente durante estas semanas. El cuerpo permanece en un esfuerzo constante de adaptación y acaba mostrando señales de desgaste físico y emocional.

Las alteraciones respiratorias y la inflamación sostenida también pueden afectar a la calidad del sueño, al nivel de energía y a la capacidad de concentración. Cuando el descanso se deteriora y el organismo permanece en alerta durante demasiado tiempo, aumenta la sensación de saturación física y mental. Cada vez más personas atraviesan esta transición estacional con dificultad para recuperar energía y con una percepción continua de agotamiento físico.

Desde una visión integrativa y clínico-humanista, Muriel Atalanta aborda esta situación poniendo el foco en la relación entre estrés sostenido, inmunidad debilitada y agotamiento fisiológico. Su experiencia acumulada durante casi treinta años acompañando a personas con enfermedades respiratorias, fatiga crónica y elevados niveles de estrés permite analizar cómo determinados ritmos de vida terminan repercutiendo directamente sobre el equilibrio del cuerpo y dificultan la recuperación fisiológica de forma prolongada.

Respiración, descanso y equilibrio interno frente al desgaste estacional

Dentro de esta mirada global, Muriel Atalanta relaciona la regulación del organismo con distintos factores que intervienen en la adaptación física y emocional durante periodos de elevada exigencia ambiental. Aspectos como el bienestar respiratorio, el apoyo inmunológico, el equilibrio inflamatorio y el descanso reparador adquieren especial relevancia cuando el cuerpo permanece sometido a sobrecarga física y estrés sostenido.

El estrés oxidativo asociado al cansancio acumulado y a la exposición continuada a factores ambientales también forma parte de este abordaje integral. En este sentido, el autocuidado preventivo se plantea como una herramienta orientada a preservar la estabilidad fisiológica y favorecer una recuperación más equilibrada.

La aromaterapia se incorpora como un recurso complementario relacionado con el descanso, la respiración y el bienestar ambiental, especialmente en momentos donde el sistema nervioso permanece en un estado de activación constante. A través de determinados aromas y rutinas asociadas al confort ambiental, se busca favorecer espacios más calmados y compatibles con una mejor calidad del sueño.

Junto a ello, la nutrición celular se aborda desde su relación con la energía, la inflamación y el equilibrio de la microbiota, factores que intervienen tanto en la respuesta inmunitaria como en la capacidad del organismo para sostener niveles adecuados de vitalidad física y mental.

Además, el interés por compuestos como el glutatión, relacionado con la defensa antioxidante y el soporte inmunológico, sigue creciendo en momentos donde el organismo permanece sometido a una elevada exigencia física y ambiental. El “Primaverano” refleja así una realidad cada vez más frecuente: cuerpos agotados intentando adaptarse a ritmos, temperaturas y sobrecargas constantes.

Contacto

Emisor: Muriel Atalanta

Contacto: Muriel Atalanta

Número de contacto: +34678796771