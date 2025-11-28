Primer congreso de la ley antifraude y VERI*FACTU

HOTEL MADRID EUROSTARS TOWER - iStock

Madrid, 28 de noviembre de 2025..-

LeyAntifraude organiza el primer congreso de España de la nueva ley antifraude y VERI*FACTU. Un punto de encuentro clave para desarrolladores de software de facturación, gestión y contabilidad, así como obligados tributarios

El sector del software en España está entrando en una etapa decisiva marcada por la entrada en vigor del Reglamento SIF, la implantación definitiva de VERIFACTU y una creciente presión normativa sobre todos los sistemas de facturación, contabilidad y gestión. La necesidad de cumplir con exigencias legales cada vez más estrictas está obligando a fabricantes de software, despachos profesionales y empresas a transformar sus plataformas con rapidez y precisión técnica. En este contexto nace el Primer Congreso Nacional de Ley Antifraude y VERIFACTU, un evento pionero que reunirá a los principales expertos del país, representantes de la Agencia Tributaria, directores técnicos, auditores, empresas líderes y desarrolladores que necesitan claridad y orientación práctica para adaptarse a la normativa.



El congreso explicará en profundidad qué exige realmente la Ley Antifraude más allá de VERI*FACTU, desmontando la creencia común de que basta con conectarse a una API externa o enviar datos en tiempo real para cumplir con la normativa. Se abordarán aspectos críticos como la integridad, inalterabilidad, trazabilidad, conservación y numeración de la información, así como los controles internos, las auditorías periódicas, los mecanismos antifraude en prefacturación, el sellado y encadenado de facturas, la protección frente a manipulaciones y la correcta gestión de cambios. Todo ello se ilustrará con casos reales detectados en auditorías, incluyendo incumplimientos habituales y soluciones prácticas para corregirlos.



El evento será también un punto de encuentro para compartir conocimiento técnico y legal de alto nivel. Participarán especialistas en derecho tributario, expertos en ciberseguridad, auditores de software, desarrolladores de APIs y consultores fiscales, junto con el máximo responsable de la Agencia Tributaria en materia de VERI*FACTU. Esta presencia institucional permitirá a los asistentes conocer la interpretación oficial de la AEAT, resolver dudas frecuentes y entender cómo aplicar correctamente la normativa en implantaciones reales. Además, se analizarán las implicaciones de la Ley Crea y Crece, la factura electrónica obligatoria, los requisitos del RD 1619/2012 y los nuevos desafíos jurídicos que están surgiendo en los proyectos de cumplimiento.



Una parte esencial del congreso será el bloque práctico dirigido a CTOs y equipos de desarrollo. Se revisarán los errores más comunes observados en más de 350 auditorías de software, desde fallos en la cadena hash hasta problemas de numeración, defectos en prefacturación, conservación inadecuada de registros, inconsistencias en auditoría interna o integraciones incorrectas con APIs externas. También se mostrarán ejemplos de soluciones que parecían cumplir, pero que no superaron las pruebas técnicas, destacando los riesgos legales y económicos de confiar en componentes de terceros sin una auditoría rigurosa.



El evento tendrá lugar el 18 de diciembre, de 10:00 a 18:00, en el Hotel Eurostars Madrid Tower 5* (Sala Pekín 1), Paseo de la Castellana.



Este congreso será una referencia nacional para todo el fabricante de software empresarial, ofreciendo rigor jurídico y orientación técnica de primer nivel para ayudar a las empresas a evitar sanciones, tomar decisiones informadas y cumplir con una normativa compleja que afecta ya a todo el sector. La inscripción ya está abierta y el aforo es limitado.











Contacto

Nombre contacto: Luis Vilanova Blanco

Descripción contacto: Auditor jefe de www.leyantifraude.com

Teléfono de contacto: 606954593



