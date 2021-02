Primer ensayo clínico aleatorio describe las mejores prácticas para catéteres periféricos IV (2)

Acerca de BD

BD es una de las mayores empresas del mundo de tecnología médica y está revolucionando el mundo de la salud al mejorar los descubrimientos médicos, el diagnóstico y la asistencia sanitaria. La empresa respalda a los héroes de primera línea de la atención sanitaria mediante el desarrollo de tecnología, servicios y soluciones innovadores que ayudan a progresar en cuanto a tratamiento clínico para pacientes y procesos clínicos para profesionales sanitarios. BD y sus 65.000 empleados sienten pasión y compromiso por ayudar a mejorar la seguridad y la eficiencia del proceso de prestación de asistencia sanitaria por parte de los médicos, permitir al personal del laboratorio detectar enfermedades de forma precisa y mejorar las capacidades de los investigadores para desarrollar la próxima generación de herramientas de diagnóstico y tratamiento. BD tiene presencia en prácticamente todos los países y colabora con organizaciones de todo el mundo para abordar algunos de los problemas que más desafíos suponen a la salud mundial. Al trabajar codo con codo con sus clientes, BD puede ayudar a mejorar los resultados, reducir costes, aumentar la eficiencia, mejorar la seguridad y ampliar el acceso a la atención sanitaria. Para más información sobre BD, visite bd.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3052614-1&h=2050450003&u...].

Este fue un estudio patrocinado por investigadores (Poitiers University Hospital, Francia) apoyado por Becton Dickinson (BD). BD no tuvo ningún papel en la iniciación del ensayo, el diseño del estudio, la elección de productos antisépticos, la recopilación de datos, el análisis de datos, la interpretación de datos, la redacción del informe o la decisión de presentar. Los autores tenían pleno acceso a todos los datos del estudio y tenían la responsabilidad final de la decisión de presentar para su publicación.

BD, el logo de BD, Insyte Autoguard, MaxZero, Nexiva, PosiFlush y PureHub son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company o sus filiales.

© 2021 BD. Todos los derechos reservados.

BD PureHub(TM) - BD Nexiva(TM) - BD Insyte(TM) Autoguard(TM) - BD MaxZero(TM) - BD PosiFlush(TM)

Estos dispositivos médicos tienen marca CE y están certificados CE por BSI Group The Netherlands B.V.

Las indicaciones y registros de productos pueden variar según el país y las regiones.

Referencias

