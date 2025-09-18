El primer estudio HOPE con VitaSmart™ en trasplantes de hígado pediátricos confirma resultados favorables

(Información remitida por la empresa firmante)

- El primer estudio multicéntrico de perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) con VitaSmart™ en trasplantes de hígado pediátricos confirma la seguridad y los resultados favorables

Innovador : El primer estudio multicéntrico sobre cualquier dispositivo de perfusión y el primero en trasplante hepático pediátrico.

: Seleccionado como uno de los seis "Mejores Resúmenes de Hígado" en el 13º Congreso de la Asociación Internacional de Trasplantes Pediátricos (IPTA) en Berlín, Alemania, del 18 al 21 de septiembre de 2025. Impacto : Seguridad demostrada y resultados favorables en injertos con isquemia prolongada y en hígados de donantes de Muerte Circulatoria (DCD).

: Seguridad demostrada y resultados favorables en injertos con isquemia prolongada y en hígados de donantes de Muerte Circulatoria (DCD). Potencial: Los resultados apuntan a la capacidad de prolongar la vida de más órganos en niños, reduciendo los tiempos de espera.

CHICAGO, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El primer estudio multicéntrico sobre perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) en trasplante de hígado pediátrico, utilizando cualquier dispositivo de perfusión, se presentó hoy en el 13º Congreso de la Asociación Internacional de Trasplante Pediátrico (IPTA) en Berlín, Alemania, del 18 al 21 de septiembre de 2025. El estudio se llevó a cabo con el innovador sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™.

El resumen, titulado "Perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) en trasplante de hígado pediátrico: un estudio multicéntrico", fue presentado por la doctora María Velayos, cirujana pediátrica del Hospital La Paz en Madrid, España, y fue reconocido como parte de la sesión "Mejor resumen de hígado" de IPTA.

Los resultados, realizados en cinco centros europeos de trasplante hepático pediátrico, demostraron que HOPE mejora la conservación del injerto al reducir la dependencia del almacenamiento en frío estático (conservación del hígado únicamente en hielo) y mitigar la lesión por isquemia-reperfusión, una complicación grave que puede comprometer la función del injerto. Cabe destacar que los autores concluyeron que HOPE es seguro en el trasplante hepático pediátrico y resulta especialmente beneficioso para los injertos con isquemia prolongada, incluidos los de donantes con muerte circulatoria (DCD).

"Estos resultados destacan el primer estudio multicéntrico realizado en esta población pediátrica crítica con nuestro sistema VitaSmart™ HOPE y su seguridad en la población pediátrica", afirmó Don Webber, consejero delegado y presidente de Bridge to Life Ltd., líder mundial en soluciones de trasplantes y patrocinador del ensayo clínico fundamental Bridge to Hope. "Al prolongar el tiempo de preservación y proteger los injertos vulnerables, esta tecnología puede aumentar la cantidad de órganos viables disponibles para los niños que esperan un trasplante, lo que ayuda a reducir los tiempos de espera y a salvar más vidas".

Acerca de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd. es líder en el mercado de soluciones para la preservación de órganos, ofreciendo productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™. Con un fuerte enfoque en la calidad, la innovación y la accesibilidad de los productos, la empresa colabora con importantes centros de trasplantes y organizaciones de obtención de órganos a nivel mundial.

VitaSmart™ cuenta con la marca CE y está disponible para su venta en varios mercados fuera de Estados Unidos. VitaSmart™ está pendiente de la autorización de la FDA en Estados Unidos.

