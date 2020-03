COMUNICADO: Primer estudio que notifica la detección in vitro de fluorescencia de bacterias en biopelículas a pacientes con heridas

- Primer estudio publicado que notifica la detección in vitro de fluorescencia de bacterias en biopelículas con técnicas de imagen en puntos de atención a pacientes con heridas

El estudio in vitro muestra fluorescencia roja detectable del 88% de patógenos planctónicos y de heridas en biopelículas cuando se estudian con el dispositivo de imagen MolecuLight i:X® de MolecuLight

TORONTO, 3 de marzo de 2020 /CNW/ - MolecuLight Inc., el líder mundial en técnicas de imagen por fluorescencia portátiles para la detección en directo de bacterias en heridas, anuncia la publicación de "In vitro detection of porphyrin-producing wound bacteria with real-time fluorescence imaging [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736449-1&h=3093730911&u...]" (Detección in vitro de bacterias productoras de porfirina en heridas con técnicas de imagen por fluorescencia en tiempo real) en Future Microbiology [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736449-1&h=1456572523&u...]. El artículo, revisado por expertos y publicado el 26 de febrero de 2020, describe los resultados de un amplio estudio de validación in vitro realizado con el sistema de imagen por fluorescencia MolecuLight i:X con el fin de detectar patógenos con presencia habitual en las heridas. En este estudio, la capacidad de producción de porfirina y de fluorescencia roja de 32 especies de bacterias frecuentes se investigó en bacterias planctónicas (flotantes) y en cultivos de bacterias en biopelículas con el dispositivo de imagen por fluorescencia MolecuLight i:X. Al recibir los nutrientes adecuados, 28/32 especies de bacterias productoras de porfirina produjeron fluorescencia roja al ser iluminadas con el MolecuLight i:X. La fluorescencia roja también se observó en las bacterias productoras de porfirina en biopelículas. Los resultados corroboran sin lugar a dudas que el dispositivo de imagen por fluorescencia MolecuLight i:X puede detectar la fluorescencia roja de los cultivos de bacterias planctónicos y en biopelículas y confirman que la producción de porfirina es la principal fuente biológica de fluorescencia roja detectada en numerosas bacterias clínicamente relevantes.

"Este es el primer estudio publicado que notifica la detección de fluorescencia roja bajo la luz violeta de MolecuLight i:X en bacterias cuya presencia en las biopelículas se confirma", afirmó la Dra. Monique Rennie, directora de Asuntos Científicos de MolecuLight Inc. y coautora del artículo. "Se trata de un hallazgo emocionante, ya que la capacidad para visualizar la mayoría de patógenos en las heridas, así como en biopelículas en un entorno clínico en tiempo real, no es posible con las actuales técnicas de tratamiento de heridas estándar. Se calcula que hay biopelículas de bacterias en más del 70% de heridas crónicas. Las biopelículas retrasan la cicatrización y pueden ser 1000 veces más resistentes a los antibióticos que las bacterias planctónicas. Las directrices habituales llevan a los médicos a destruir de forma mecánica las biopelículas para que los antibióticos puedan actuar pero, sin una herramienta de diagnóstico en el punto de atención sobre la ubicación de las bacterias y las biopelículas, trabajan a ciegas. La imagen por fluorescencia de MolecuLight i:X, segura y sin contacto, permite a los médicos visualizar en el punto de atención la presencia, ubicación y carga (>10(4) CFU/g) de bacterias en las heridas, incluidas las bacterias en biopelículas según estos hallazgos in vitro publicados, y es el único procedimiento de diagnóstico por imagen que lo consigue. Nuestro creciente conjunto de pruebas clínicas muestra una considerable mejoría en los desenlaces de los pacientes que se están generando como resultado de esta nueva opción de imagen en el punto de atención".

Podrá encontrar una lista completa de las 28 publicaciones revisadas por expertos sobre los estudios realizados con 483 pacientes con la plataforma MolecuLight i:X en https://moleculight.box.com/s/wal4c7z8ztm7lxgvcl1gw984kztjlq... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736449-1&h=621742152&u=...].

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736449-1&h=22216276&u=h...]) es una empresa privada de técnicas de imagen médicas que ha desarrollado y comercializa su - propia tecnología patentada de plataforma de técnicas de imagen por fluorescencia en varios mercados clínicos. El primer dispositivo lanzado para comercialización de MolecuLight, el MolecuLight i:X®, el sistema de imágenes por fluorescencia y sus accesorios ayudan a la detección de bacterias [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736449-1&h=2862442806&u...] y a la medición digital de heridas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736449-1&h=300429709&u=...], además de ofrecer una solución portátil de diagnóstico en puntos de atención al paciente para el mercado global del tratamiento de heridas. MolecuLight i:X proporciona a los facultativos información sobre las características fluorescentes de las heridas que contienen bacterias para ayudarles a realizar mejores diagnósticos y decidir el tratamiento. La empresa también comercializa su tecnología de plataforma de técnicas de imagen por fluorescencia para otros importantes mercados con necesidades sin cubrir a nivel global, como la seguridad alimentaria, cosmética para el consumidor, y otros mercados clave.

MolecuLight tiene operaciones en todo el mundo que se desarrollan a través de su sede y de las filiales con las que cuenta en distintos países, que comprenden MolecuLight Inc. (Canadá), MolecuLight Corp. (EE. UU.), MolecuLight GmbH (Alemania), MolecuLight France (Francia), MolecuLight UK Ltd. (Reino Unido), MolecuLight Italy S.R.L. (Italia) y MolecuLight Holland B.V. (Países Bajos). Cada una de estas entidades tiene el apoyo de equipos locales de Ventas y Aplicaciones Clínicas que ofrecen demostraciones clínicas y el exhaustivo programa de formación de MolecuLight y contribuyen a la continua adopción del dispositivo i:X.

