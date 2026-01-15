"El primer gran éxito de CMG de 2026", CCTV-4 transmite "El Gran Noroeste"

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Una importante serie documental centrada en la transformación en los últimos años de lo que ha sido, históricamente, una de las regiones más pobres de China -su noroeste- ha puesto de relieve el papel del desarrollo regional coordinado en la modernización en curso de China.

En diez episodios de 40 minutos, "El Gran Noroeste", producido por CCTV-4 (Canal Asia) de CMG, combina materiales de archivo y estudios de caso contemporáneos para crear una narrativa que describe, con profundidad histórica y calidez contemporánea, el notable progreso, tanto económico como cultural, alcanzado en las cinco provincias y regiones autónomas que conforman el noroeste de China: Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai y Xinjiang. Al igual que "El Gran Noreste", esta serie también interpreta cómo dicho progreso no solo se beneficia, sino que también contribuye, a la estrategia nacional de desarrollo.

Las innovadoras técnicas de filmación capturan la espectacular belleza natural del Noroeste y revelan el espíritu de quienes han trabajado para transformar el paisaje en beneficio de las comunidades locales. Desde la meticulosa secuencia inicial hasta la banda sonora original, cada elemento está impregnado de la estética distintiva del noroeste de China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861627/CMG_s_First_Big_Hit_of_2026_CCTV_4_Airs__The_Grand_Northwest.jpg

