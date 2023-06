Primer municipio que ofrece un portal exclusivo de información y acompañamiento para el Turismo Residencial

(Información remitida por la empresa firmante)

Cádiz, 1 de junio de 2023.

Nace en Chiclana de la Frontera, driata.com, un portal web pionero en España dedicado a ofrecer información y recursos a todos sus ciudadanos sobre el turismo residencial y el itinerario para inscribirse en el Registro de Turismo

El nuevo portal exclusivo de la ciudad, contiene información completa sobre el turismo residencial, dirigido a toda la ciudadanía, además de facilitar el inicio para registrar la actividad turística de forma fácil y reglada, algo que todavía no había ofrecido ningún otro consistorio.



El nuevo portal web se ha presentado este jueves 1 de junio en un acto que ha contado con la presencia de la concejala de Turismo y Fomento, Pepa Vela, y el CEO de la empresa encargada del proyecto, Bronson López.



Un estudio reciente sobre el turismo residencial de temporada en la provincia de Cádiz, realizado por la consultora Adeitur en colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) y que se ha centrado en Chiclana de la Frontera, revela que este municipio sufre una pronunciada estacionalidad de la demanda turística y gran parte de esa demanda se aloja en viviendas de alquiler vacacional, constituyéndose en un elemento clave para el tejido empresarial local.



Un dato significativo que arroja este estudio es que aproximadamente el 75% de los turistas y pernoctaciones que tuvieron lugar el verano anterior a su publicación, se realizaron en alojamientos no inscritos en el RTA (Registro de Turismo de Andalucía).



Por su parte, Bronson López, CEO de la empresa encargada del proyecto, manifestó que tras su experiencia, el nuevo portal web driata.com "cuenta con toda la información para el ejercicio de la actividad de forma reglada. Entendemos que los ciudadanos tienen dificultades para iniciar la actividad, porque no saben por dónde empezar, en driata.com un itinerario".



En el equipo que ha desarrollado driata, han colaborado doctores en Derecho Europeo, con mención especial de Juan Franch Fluxà y Miquel Quetglas Morey. Juan Franch Fluxà es profesor de la UIB (Universidad de las Islas Baleares), investigador en materia de turismo y director de postgrados en la UIB; su tesis doctoral fue calificada con excelente cum laude. Por su parte, Miquel Quetglas Morey es doctor en Turismo, Profesor de Doctorado en turismo (UIB) Profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Superior de Turismo-Nebrija.



También han colaborado otros expertos en derecho tecnológico, abogados derecho mercantil, consumidores y usuarios, miembros de grupos de investigación turística, gestores inmobiliarios y expertos en diferentes áreas.



Cabe señalar que los alojamientos inscritos en el Registro Turismo Andalucía son los únicos que pueden ofrecer todas las garantías de calidad y seguridad al viajero.



Por otro lado, también se pone en marcha otra iniciativa complementaria, otorgando a los chiclaneros acceso al mayor portal de formación online específico dirigido a propietarios de alquiler turístico, superanfitriones.com, con el objetivo de formar a verdaderos anfitriones cualificados.



En definitiva, el Excmo. Ayto. de Chiclana de la Fra. piensa que Driata.com y Superanfitriones.com son dos iniciativas conjuntas e imprescindibles para aquellos que quieren iniciarse en el alquiler vacacional y para los que ya ejercen la actividad y quieren profesionalizarse. Todos los ciudadanos tienen en la palma de su mano, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo la información y poder resolver sus dudas, para ser mejores embajadores de su destino.







