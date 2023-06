Primer pabellón fintech turco en Money 20/20

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 9 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- La Asociación de Instituciones de Pago y Dinero Electrónico de Turquía (TÖDEB) con sus 8 miembros estableció el primer pabellón turco en Money 20/20, Amsterdam; una de las ferias más prestigiosas del mundo fintech.

En Money 20/20 - Ámsterdam, una de las ferias más prestigiosas del mundo fintech que acoge a ejecutivos e inversores de primer nivel de todo el mundo, el pabellón establecido por la Asociación de Instituciones de Pago y Dinero Electrónico de Turquía (TÖDEB) con sus 8 miembros, junto con la participación de numerosas instituciones financieras de Türkiye, recibió una atención significativa.

Considerada como una de las ferias más prestigiosas del mundo fintech, la exposición brindó una oportunidad para PayTR Electronic Money and Payment Services Inc., Hızlıpara Payment Services y Electronic Money Inc., Klon Payment Institution Inc., Moka Payment y Electronic Money Institution Inc., Ödeal Payment Institution Inc., Paragram Payment Institution Inc., Pay Fix Electronic Money and Payment Services Inc. y Sipay Electronic Money and Payment Services Inc. para unirse bajo el liderazgo de TÖDEB y establecer el primer pabellón turco.

Los miembros de TÖDEB también visitaron a Aşkın PEKEL, consejero comercial adjunto de la Embajada de la República de Turquía en La Haya, y Selçuk ÜNAL, embajador de la República de Turquía en La Haya.

Hablando en la feria de alto perfil, que se considera el evento más prestigioso en el mundo fintech, Ufuk Bilgetekin, presidente de la junta directiva de TÖDEB, expresó su satisfacción por el interés en el pabellón. Afirmó: "Continuaremos nuestros esfuerzos sin interrupción para fortalecer aún más a las empresas fintech turcas a nivel internacional".

Erkan Kork, consejero delegado de Payfix y uno de los miembros participantes, enfatizó que no hay obstáculos para que Türkiye se convierta en un centro fintech. "Bajo el liderazgo del estimado presidente Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye se encuentra en el umbral de una oportunidad histórica", dijo.

Acerca de TÖDEB:

La Asociación de Instituciones de Pago y Dinero Electrónico de Turquía (TÖDEB) se estableció en 2020 de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sistemas de Liquidación de Pagos y Valores, Servicios de Pago e Instituciones de Dinero Electrónico. TÖDEB, que es una organización profesional con personalidad jurídica y el estatus de institución pública, tiene un total de 75 miembros a 2023, incluidas 29 instituciones de pago y 46 instituciones de dinero electrónico. La sede de la asociación se encuentra en Estambul.

