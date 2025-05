El primer paciente con LF tratado con BAFF-R dirigido a células CAR-T (PMB-CT01) logra una respuesta completa

(Información remitida por la empresa firmante)

- PeproMene Bio, Inc. y el Instituto para la Innovación en Linfoma Folicular (IFLI) anuncian que el primer paciente con linfoma folicular (LF) tratado con BAFF-R dirigido a células CAR-T (PMB-CT01) logra una respuesta completa

El primer paciente con linfoma no Hodgkin r/r altamente pretratado, que recibió PMB-CT01 en City of Hope, logró una RC al mes de iniciar el tratamiento.

Un total de 7/7 pacientes con LNH-B r/r, incluyendo LCM, LDCBG y linfoma no Hodgkin tratados con PMB-CT01, lograron una RC sostenida (de 1 a más de 29 meses) con una RC de grado 1 estrictamente observada e ICANS.

IRVINE, California, 23 de mayo de 2025/PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. (PMB), una compañía de biotecnología en fase clínica que desarrolla nuevas terapias para tratar cánceres y trastornos inmunológicos, anunció hoy que el primer paciente con FL r/r tratado en su estudio de fase 1 PMB-102, el ensayo de linfoma no Hodgkin de células B r/r (r/r B-NHL) de PMB-CT01 (células T BAFFR-CAR), ha logrado una remisión completa un mes después del tratamiento.

Nos complace informar que un paciente con LF r/r logró la remisión completa tras el tratamiento con PMB-CT01, lo que eleva el total a siete pacientes, todos con una tasa de RC del 100%, respuestas duraderas y un perfil de seguridad manejable. Cabe destacar que este paciente se había sometido previamente a siete líneas de tratamiento, incluyendo quimioinmunoterapias, linfocitos T CAR CD19, un anticuerpo triespecífico en investigación y un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC). Sorprendentemente, el paciente no experimentó SCR ni ICANS (síndrome de Guillain-Barré), destacó la doctora Elizabeth Budde, investigadora principal del ensayo y profesora asociada de hematología en City of Hope, una de las organizaciones de investigación y tratamiento del cáncer más grandes y avanzadas de Estados Unidos.

El linfoma folicular (LF) es la forma indolente (de crecimiento lento) más común de linfoma no Hodgkin (LNH) de células B y representa el 20 % de los LNH en EE. UU. El LF se considera incurable con las terapias de referencia actuales. Los pacientes suelen recaer y, con cada recaída, la remisión y el tiempo hasta el siguiente tratamiento se acortan. Los pacientes con LF r/r necesitan opciones médicas adicionales. "El IFLI se dedica a acelerar el desarrollo de opciones de tratamiento innovadoras para pacientes con LF r/r", declaró el doctor Michel Azoulay, director médico del Instituto para la Innovación en el Linfoma Folicular. "Estoy muy entusiasmado de que PMB-CT01 haya demostrado una eficacia y seguridad prometedoras en este primer paciente con LF".

"La mayoría de los participantes del ensayo PMB-102 sufrieron una recaída tras la terapia con CAR T CD19 o presentaron tumores negativos para CD19. PMB-CT01 podría representar una alternativa viable para los pacientes que se enfrentan a esta difícil situación", afirmó la doctora Hazel Cheng, directora de operaciones de PMB. "Estamos profundamente comprometidos con el desarrollo de esta terapia CAR T BAFFR, pionera en su clase, y nos entusiasma avanzar en la fase de expansión multicéntrico de nuestro estudio, que incluirá a pacientes con LCM r/r, LDCBG y LF".

[1] Lymphoma Research Foundation official website. https://lymphoma.org/aboutlymphoma/nhl/fl/. Consultado en febrero de 2024.[2] Ghione, P., et al., Haematologica, 2023. 108(3): p.822-832. [3] Rivas-Delgado, A., et al., Br J Haematol, 2019. 184(5):753-759. .

Acerca de PMB-CT01

PMB-CT01 es una terapia de células T CAR autólogas, primera en su clase, dirigida a BAFF-R. BAFF-R (Receptor del Factor Activador de Células B), un miembro de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF), es el principal receptor para BAFF y se expresa casi exclusivamente en células B. Dado que la señalización de BAFF-R promueve la proliferación normal de células B y parece ser necesaria para la supervivencia de las células B, es improbable que las células tumorales escapen a la terapia por pérdida del antígeno BAFF-R. Esta característica única hace de la terapia BAFF-R CAR T una opción muy prometedora para tratar las neoplasias malignas de células B. PMB-CT01 (células T CAR-BAFFR) se está investigando actualmente para tratar el linfoma no Hodgkin de células B recidivante y refractario (LNH-B; NCT05370430), la leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B; NCT04690595) en ensayos clínicos de fase 1. Los primeros resultados de PMB-101 y PMB-102 han demostrado que PMB-CT01 presenta una alta actividad y es tolerable en poblaciones de pacientes con LLA r/r y LNH r/r con tratamiento previo intensivo. PeproMene Bio ha obtenido la licencia de propiedad intelectual de PMB-CT01 de City of Hope.

Acerca de PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. es una empresa biotecnológica en fase clínica con sede en Irvine, California, centrada en el desarrollo clínico de nuevas terapias para el tratamiento de neoplasias malignas de células B y trastornos autoinmunes, incluyendo la terapia con células T CAR BAFF-R y la terapia con células T biespecíficas BAFF-R. Más información en www.pepromenebio.com.

Acerca de iFLI

El Instituto para la Innovación en Linfoma Folicular (IFLI) es una fundación privada global sin fines de lucro dedicada a impulsar el desarrollo de opciones de tratamiento innovadoras para pacientes con linfoma folicular (LF). El IFLI apoya la investigación y tecnología de vanguardia que conducen al desarrollo y la comercialización de nuevas terapias y/o biomarcadores para el tratamiento del LF, así como a la comprensión de su biología. La fundación destina su presupuesto a subvenciones, colaboraciones para proyectos e inversiones filantrópicas de riesgo para alcanzar sus objetivos de innovación. El IFLI promueve la colaboración y trabaja para facilitar el intercambio de datos y de conocimientos y experiencia entre investigadores e instituciones que impulsan la investigación del LF. Para más información, visite www.i-fli.org.

Contacto, PeproMene Bio, Inc.John Fry, desarrollo de negociosjohn.fry@pepromenebio.com

Contacto, IFLILaura DiCaprio, McDougall Communicationslaura@mcdougallpr.com +1 (585) 434-2153

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2584643/PMB_x_IFLI_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-primer-paciente-con-lf-tratado-con-baff-r-dirigido-a-celulas-car-t-pmb-ct01-logra-una-respuesta-completa-302464369.html