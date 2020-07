El primer proveedor europeo de acceso al sueldo ya trabajado, Wagestream, aterriza en España y levanta €22m

Wagestream ofrece acceso mediante una app al sueldo ya trabajado a los empleados de las empresas cualquier día del mes, y evita que entren en ciclos de endeudamiento. El proveedor global ha levantado hasta ahora 72 millones de euros, y tiene más de 320 mil usuarios. Grandes multinacionales europeas como Jobandtalent, Bupa o Hilton ya colaboran con Wagestream, el cual tiene la tecnología más avanzada en su sector y colabora con Softwares de Recursos Humanos punteros en Europa, como MAPAL Software

El primer proveedor europeo de acceso al sueldo ya trabajado como beneficio a los empleados, Wagestream, aterriza en España con el apoyo de su última y exitosa ronda de financiación (serie B) de 22 millones de euros. Wagestream habilita a los empleados de sus clientes acceder a un porcentaje del sueldo ya trabajado por un coste de transferencia fijo de 3 euros, sin que incurran en ninguna deuda y sin generar tipos de interés. Con la situación actual provocada por el covid-19, la demanda de la plataforma se ha disparado y las empresas cada vez están más interesadas en generar resiliencia financiera entre sus empleados. Wagestream con una presencia muy fuerte en Reino Unido, está también disponible en Estados Unidos y varios países Europeos. Su expansión europa viene de la mano de la última ronda de financiación (serie B) y que posiciona a la compañía con un total de financiación de 72 millones de euros.

Grandes multinacionales como Jobandtalent, Bupa, o Hilton entre muchas otras, ya colaboran con Wagestream. Wagestream colabora con softwares de Recursos Humanos europeos punteros en la industria como Mapal Software, combinando su tecnología líder en el mercado. Según La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 75% de las familias españolas tienen problemas para llegar a fin de mes de manera regular.

Wagestream ha aterrizado en el territorio español de la mano de su director general para España, Hugo Olaizola León, el cual trabajó previamente en el Banco Santander, durante sus años en la city de Londres, y el la red profesional más grande del planeta, LinkedIn, cubriendo el mercado español.

Más de 320 mil usuarios pueden acceder ya a su sueldo ya trabajado, permitiéndoles cubrir emergencias inesperadas y evitando que entren en ciclos de endeudamiento.

Facilitando acceso al sueldo ya trabajado a los empleados de las empresas, Wagestream les provee una gran flexibilidad financiera. Esto significa que pueden evitar entrar en ciclos de endeudamiento corto placistas con precios inasequibles cuando tienen una emergencia financiera. Con Wagestream, los empleados no incurren en ninguna deuda y por lo tanto no hay intereses. El acceso al sueldo tiene diferentes formas con tipos de interés muy altos que son totalmente evitables.

Wagestream tiene como objetivo reducir el estrés financiero de los empleados de las empresas. Wagestream provee acceso a salarios a tiempo real como beneficio a los empleados, financiado por Wagestream, automático e instantáneo, y sin impactar en el flujo de caja de las empresas. Al mismo tiempo ayuda a los empleados a dar seguimiento de su sueldo ya ganado y a mejorar su formación financiera.

Debido al covid-19 durante los últimos meses Wagestream ha visto un incremento significativo en la demanda de clientes del sector sanitario. Entre muchos, tienen como usuarios a 34 mil médicos y enfermeros de la Sanidad pública de Reino Unido.

Wagestream ha demostrado grandes ventajas para las empresas, como puede ser la reducción de rotación de empleados, el incremento de productividad y la mejora de la marca empleador para atraer talento.

Las estadísticas de Wagestream muestran que el 77% de los usuarios se sienten menos estresados, el 38% han evitado un descubierto bancario y el 43% no han tenido que usar un préstamo bancario

Para la última ronda de financiación de 22 millones de euros como Serie B, el fondo de capital riesgo, Northzone, especializado en fases iniciales, ha liderado la ronda de financiación con la participación de QED Investors, Latitude Ventures y Balderton Capital. Estos fondos han financiado muchas de las empresas más revolucionarios y punteras de nuestra era, por ejemplo Northzone invirtió en Spotify, Latitude Ventures en Transferwise, QED en Clearscore y Balderton en Revolut. Los anteriores inversores de Wagestream fueron The Joseph Rowntree Foundation a traves del fondo benefico Fair By Design, QED Investors, the London Co-investment Fund y Village Global, un fondo de capital riesgo global liderado por emprendedores como Bill Gates y Jeff Bezos.

Hugo Olaizola León, Director General para Wagestream España:

“Este es un momento realmente emocionante para traer algo tan revolucionario al mundo de los pagos de nóminas y de las finanzas personales. Los beneficios para los empleados y las empresas de poder acceder al sueldo ya trabajado cuando uno lo necesite, son totalmente indiscutibles y estamos convencidos de que una relación mucho más cercana con las ganancias de cada uno es el futuro del modelo de pago de nóminas. El modelo de pago mensual significa que millones de trabajadores en España generen estrés financiero, el cual es en gran medida evitable.”

