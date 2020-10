El primer Standard nacional de su clase busca ayudar a las instituciones post-secundarias de Canadá (2)

"Adaptarse a lo post-secundario es un reto bajo las circunstancias habituales. Creaer nuevas relaciones, hacer frente a las restricciones financieras en marcha y ser evaluado de forma constante son algunas de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes. La dinámica añadida del entorno de aprendizaje de la COVID-19 añade otra capa de estrés e incertidumbre para los estudiantes en todo el país. Ahora más que nunca, necesitamos de un movimiento cohesivo que asegure la salud mental y bienestar de los estudiantes, que son considerados y que apoyan cada uno de los niveles" -- comentó Daniel Major, estudiante de post-secundaria de la Mount Royal University y miembro del Standard Technical Committee.

Si desea leer el National Standard of Canada, CSA Z2003:20, para salud mental y bienestar de los estudiantes post-secundarios, visite https://www.mentalhealthcommission.ca/English/studentstandar... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2942094-1&h=3854133970&u...].

Acerca de la Mental Health Commission of CanadaLa Mental Health Commission of Canada es una catálisis para el cambio. Colaboramos con cientos de socios para llevar a cabo el intercambio de actitudes de los canadienses hacia los problemas de salud mental y para mejorar los servicios y el apoyo. Nuestro objetivo es ayudar a las personas que viven con problemas de salud mental y enfermedad a poder llevar unas vidas más destacadas y productivas. De forma conjunta somos capaces de crear un cambio. La Mental Health Commission of Canada cuenta con los fondos de Health Canada.

