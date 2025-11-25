Chery's First Transformable 7-Seater SUV Debuts in Indonesia, Offering a New Family Mobility Solution - CHERY AUTOMOBILE CO., LTD./PR NEWSWIRE

-El primer SUV transformable de 7 plazas de Chery debuta en Indonesia y ofrece una nueva solución de movilidad familiar

JAKARTA, Indonesia, 25 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- A la 1:00 PM, hora local, del 24 de noviembre de 2025, Chery presentó con orgullo el primer SUV multiusos transformable del mundo, el "Chery X", en la Semana del Automóvil de Yakarta GAIKINDO (GJAW). El evento contó con la presencia de Zhou Dinghua, subdirector general ejecutivo de Chery International, junto con representantes de 100 importantes medios de comunicación indonesios, como Kompas y Detik. Juntos, presenciaron un evento de lanzamiento caracterizado por la innovación y una visión innovadora.

El SUV multiusos transformable hizo una aparición impactante en el centro de un evento altamente inmersivo. Su audaz diseño exterior, con la parrilla frontal "rugido de tigre", las luces traseras "ojo de tigre" y tres líneas paralelas con forma de garra, irradiaba una presencia imponente, mientras que su diseño interior, altamente adaptable, despertó el entusiasmo inmediato del público. Este innovador lanzamiento no solo transmitió claramente el concepto central del producto de "romper los límites del panorama", sino que también permitió a los usuarios experimentar en profundidad la visión vanguardista de la marca para el futuro de la movilidad.

Diseñado para abordar el desafío fundamental de "una persona, múltiples roles: un vehículo, múltiples usos", aprovecha su capacidad de transformación para cubrir a la perfección el 99 % de las situaciones familiares. Con una longitud de 4.900 mm y una distancia entre ejes de 2.800 mm, el vehículo ofrece un generoso espacio interior. Su diseño flexible, con una segunda fila plegable y una tercera de liberación rápida, permite transiciones fluidas entre múltiples configuraciones: un vehículo de 7 plazas para desplazamientos diarios, un lujoso vehículo de 4 plazas, una autocaravana y un SUV descapotable. Esta versatilidad se adapta fácilmente a diversas necesidades. Diseñado para navegar por el terreno montañoso y las abundantes vías fluviales de Indonesia, el nuevo modelo cuenta con un sistema de propulsión totalmente impermeable, que incluye el motor, la transmisión, los motores eléctricos y el sistema de baterías. Con una profundidad de vadeo de 700 mm y una distancia al suelo de 220 mm, se desplaza con seguridad por caminos fangosos y arroyos poco profundos, garantizando un rendimiento fiable en diversos paisajes.

El lanzamiento del nuevo modelo llena un vacío crucial en el segmento SUV multiformato de Chery en Indonesia, complementando la cartera de productos existente para establecer una matriz integral que abarca escenarios de uso familiar, todoterreno y personalizado. Con el lanzamiento oficial del nuevo modelo, Chery se prepara para trascender los límites de uso tradicionales y fortalecer su posición competitiva en la región. Al ofrecer soluciones de movilidad inteligente que encarnan el lema "un vehículo, estilos de vida infinitos", la marca busca abrir nuevas posibilidades de estilo de vida para las familias en el Sudeste Asiático y más allá.

