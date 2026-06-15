(Información remitida por la empresa firmante)

-El primer tratamiento contra quemaduras del mundo con resultados "absolutamente notables" realizado en un importante hospital canadiense

HAMILTON, ON, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los expertos en quemaduras Hamilton Health Sciences (HHS) son los primeros en el mundo en utilizar un novedoso tratamiento biológico para salvar el rostro de una joven que sufrió graves quemaduras en un incendio doméstico en Londres, Ontario, en diciembre pasado.

El tratamiento utilizó exosomas: pequeñas partículas liberadas por las células que transportan señales de una célula a otra para ayudar a coordinar la curación rápida y la reparación de los tejidos y reducir la inflamación. Las partículas se recolectan, generalmente a partir de células cultivadas en laboratorio, y se inyectan en las áreas lesionadas para acelerar la curación, mucho más que el estándar actual de injertos de piel, que puede dejar cicatrices y una apariencia similar a un parche.

Los exosomas se han estudiado durante años como parte de la investigación sobre quemaduras, pero aún no en humanos. Los ensayos clínicos en humanos han utilizado exosomas para otros tipos de cicatrización de heridas, con resultados prometedores.

La estudiante de la Western University Kaitlin Jeffrey, de 18 años, de Toronto, recibió el tratamiento innovador y se curó más rápido y con mejores resultados que otro joven estudiante cuyas quemaduras por ese mismo incendio fueron graves, pero no tanto. El otro estudiante no era candidato para el tratamiento con exosomas porque sus lesiones no requerían injertos de piel.

"Mi visión para Kaitlin era evitar la cirugía de injerto de piel en la cara y el cuello a toda costa", dijo el Dr. Marc Jeschke, vicepresidente de investigación e innovación de HHS, cirujano e investigador de quemaduras y autoridad mundial en quemaduras, quien realizó la cirugía de Jeffrey. El Dr. Jeschke también es profesor de cirugía en la Universidad McMaster, socio académico clave de HHS.

El Dr. Jeschke también es el director médico del programa regional de quemaduras del Hospital General Hamilton de HHS, uno de los dos centros regionales de quemados de Ontario donde se trata a los pacientes con lesiones más graves de la provincia. Ubicado en el campus del Hospital General de Hamilton se encuentra el Centro de Investigación de Quemaduras de HHS, donde los equipos lideran avances médicos e investigaciones sobre el tratamiento de quemaduras, incluida la terapia con exosomas.

Después de obtener luz verde de Jeffrey y sus padres, Jeschke envió una solicitud urgente a Health Canada para probar la terapia con exosomas por motivos compasivos. Al no recibir objeciones, Jeschke y su equipo de HHS se convirtieron en los primeros en el mundo en realizar este tratamiento en un paciente quemado. Los dos tratamientos de Jeffrey, que se llevaron a cabo con varios días de diferencia, utilizaron un billón de exosomas procedentes de Estados Unidos.

"Puedes hacer el mejor injerto del planeta, pero no devolverás la piel a la normalidad. Y, para una persona joven, un injerto de piel en la cara y el cuello puede ser absolutamente devastador", afirmó.

"Honestamente, es un milagro", dijo Jeffrey sobre los resultados con respecto a su rostro. "Ser herida en el incendio también ha tenido un profundo impacto en mi salud mental, y es algo con lo que sigo lidiando. Pero tener resultados tan buenos, particularmente en mi cara, me está ayudando a seguir adelante".

Jeffrey y su familia están extremadamente agradecidos con el Dr. Jeschke y todo el equipo del centro de quemados. Con más investigaciones, Jeschke espera que el primer tratamiento mundial se convierta en el nuevo estándar de atención para pacientes quemados en Canadá y más allá.

"Al igual que el Dr. Jeschke, a mi familia y a mí nos encantaría que la terapia con exosomas se convirtiera en el estándar de atención para pacientes como yo en Canadá, de modo que cuando sucedan cosas horribles, no cambie la vida de las personas para siempre", dice Jeffrey.

Recursos multimedia:

Video informativo - https://hhsc.box.com/s/ob6jn5iaid05c6a6vbx6mylmfit2j7ua

Vídeo sobre el proceso de curación y el progreso - https://hhsc.box.com/s/0fy9db4n4o39endip8o91g2uk760prw8

Vídeo Broll – https://hhsc.box.com/s/tjsextk12u9zjn0vr3e39jgie5h1y5di

Fotos para imprimir – https://hhsc.box.com/s/47brahsddb4qm2guv6zh9cqpildco766

Fotos de la web – https://hhsc.box.com/s/4xg8lorzg43vb3q4hwh6g5vc4fyqklgh

Para más información, contacto: Wendy Stewart, stewartwen@hhsc.ca; Lillian Badzioch, badzioch@hhsc.ca

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