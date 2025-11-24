Primer trimestre; más allá de las notas, ¿Cómo ha sido el inicio de curso? - Logos International School

Madrid, 24 de noviembre de 2025.-

Diciembre no solo marca el fin del trimestre, sino el momento en que muchas familias hacen balance.

¿Se ha adaptado bien? ¿Está motivado? ¿Siente que pertenece al colegio?.

Porque más allá de los resultados académicos, lo importante es cómo se vive el día a día.

Y no siempre lo que parecía una buena elección… lo acaba siendo.

Señales que invitan a repensar la decisión

Frases como “no quiero ir al cole”, cambios de humor, falta de conexión con compañeros o profesores…

A veces no es una cuestión de contenido, sino de clima emocional, de atención personalizada, de sentir que el niño o niña importa.

Y entonces surge la pregunta que muchas familias se hacen en silencio:

“¿Y si no hemos acertado con el colegio?”

LOGOS International School: un colegio que acompaña de verdad.

En LOGOS International School, acompañar no es un eslogan.

Desde Infantil hasta Bachillerato, el colegio combina cercanía, exigencia y visión internacional. Un modelo donde el bienestar emocional y el aprendizaje van de la mano, y donde cada familia cuenta desde el primer día.

Además, cambiar de colegio en enero es posible y, en muchos casos, necesario.

En LOGOS, cada año nuevas familias deciden comenzar de nuevo. Y lo hacen con el respaldo de un equipo que entiende que esta decisión no es un fracaso, sino una oportunidad.

Más información en logosinternationalschool.es

Para la etapa Infantil: logosnurseryschool.es

