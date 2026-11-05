Del primer vermut a la última copa: Citynizer relanza F*ck Brunch en Lavapiés - CITYNIZER PLAZA Lavapiés

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras un año de trayectoria, Citynizer da un nuevo impulso a su propuesta gastronómica y de ocio con una experiencia que combina cocina castiza, vermut, música y tardes que se alargan en pleno corazón de Madrid.

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- Hay planes que empiezan alrededor de una mesa y terminan mucho después de recoger los platos. Esa es la filosofía que Citynizer quiere potenciar con la nueva etapa de F*CK BRUNCH, su particular manera de entender el brunch en el barrio de Lavapiés.

Después de un año desarrollando esta propuesta, Citynizer apuesta por reforzar su identidad como punto de encuentro para quienes buscan algo más que salir a comer. Un espacio donde la gastronomía, la música y el ambiente se combinan para dar forma a una experiencia que evoluciona a lo largo del día.

Lejos del concepto de brunch más convencional, F*CK BRUNCH reivindica el carácter castizo de Madrid, el vermut, las mesas compartidas y esas sobremesas que se alargan casi sin darse cuenta.

Con este nuevo impulso, Citynizer busca conectar especialmente con el público madrileño, consolidando su propuesta de fin de semana y reforzando su actividad durante las tardes y noches de viernes y sábado.

La idea es sencilla: venir por el brunch y descubrir que hay muchos motivos para quedarse.

F*CK BRUNCH: gastronomía castiza sin convencionalismos

En una ciudad donde el brunch se ha convertido en uno de los planes habituales del fin de semana, Citynizer propone una alternativa con personalidad propia. Aquí, la inspiración no está en las clásicas tostadas de aguacate ni en los desayunos interminables, sino en la tradición gastronómica madrileña reinterpretada con una mirada actual y desenfadada.

F*CK BRUNCH recupera el espíritu de las tapas, el aperitivo y la cocina de siempre para convertirlos en una experiencia pensada para compartir y disfrutar sin prisas.

El vermut ocupa un lugar protagonista, acompañado de una propuesta gastronómica de inspiración castiza y una selección musical que aporta identidad al ambiente. Todo ello en un espacio que apuesta por una manera más social, cercana y espontánea de disfrutar del fin de semana.

La experiencia se ofrece sábados y domingos, de 13:00 a 16:00 horas, por 24,90 euros por persona, e incluye dos bebidas, uno de sus elementos diferenciales frente a otras propuestas de brunch de la capital. Pero lo que Citynizer quiere comunicar en esta nueva etapa va más allá de su oferta gastronómica.

De la mesa a la sobremesa, y de la sobremesa a las copas

El gran protagonista de este relanzamiento es una forma de entender el ocio que no obliga a cambiar de sitio cada pocas horas.

La propuesta comienza con F*CK BRUNCH, alrededor de una mesa, entre platos para compartir, vermut y conversaciones. Después llega la sobremesa, ese momento en el que nadie tiene demasiada prisa por marcharse y la tarde empieza a tomar su propio ritmo.

Es entonces cuando Citynizer invita a continuar la experiencia con una copa, buena música y un ambiente que va evolucionando a medida que avanza el día.

Brunch, tardeo y noche. Tres momentos diferentes que pueden vivirse en un mismo espacio.

No se trata de alargar el servicio de brunch hasta la noche, sino de ofrecer una propuesta de ocio que acompañe a quienes deciden continuar su plan después de comer.

La música como parte de la experiencia

La música también forma parte de la identidad de Citynizer. Con una selección que conecta con el pop y el indie español, el espacio busca crear una atmósfera reconocible, capaz de acompañar desde el aperitivo hasta los momentos más animados del fin de semana.

Dentro de esta nueva etapa, Citynizer contempla reforzar su programación musical con sesiones de DJ, una iniciativa orientada a dinamizar especialmente las noches de viernes y sábado.

El objetivo es que el ambiente evolucione de forma natural, sin perder el carácter cercano y desenfadado que define al establecimiento.

Citynizer, un lugar para quedarse en Lavapiés

Lavapiés es uno de esos barrios madrileños donde la gastronomía, la cultura y la vida social conviven a cualquier hora. En ese contexto, Citynizer quiere seguir construyendo su propia identidad como un espacio abierto a diferentes maneras de disfrutar la ciudad.

Ubicado en la calle Juanelo, 17, el establecimiento apuesta por consolidarse como punto de encuentro para un público que busca propuestas gastronómicas con personalidad, música y lugares donde reunirse con amigos.

Tras un año de trayectoria de F*CK BRUNCH, el nuevo impulso de comunicación busca reforzar el reconocimiento de Citynizer entre el público local, especialmente entre los 25 y los 45 años, y ampliar su presencia en el ocio de fin de semana madrileño.

Más allá de ser un lugar al que acudir para comer, Citynizer quiere convertirse en uno de esos espacios que forman parte del recorrido habitual de quienes disfrutan de Madrid sin mirar demasiado el reloj.

F*CK BRUNCH

Calle Juanelo, 17. Lavapiés, Madrid.

Sábados y domingos, de 13:00 a 16:00 h.

24,90 € por persona. Incluye dos bebidas.

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