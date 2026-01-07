La primera aplicación de almacenamiento de energía de 1,5 MW/3 MWh de SINEXCEL se pone en marcha en Ucrania

(Información remitida por la empresa firmante)

- La primera aplicación de almacenamiento de energía de 1,5 MW/3 MWh de SINEXCEL se puso en marcha con éxito en Ucrania, lo que respalda la estabilidad energética local y un suministro eléctrico fiable

SHENZHEN, China, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) ha puesto en marcha con éxito su primera aplicación de almacenamiento de energía de 1,5 MW/3 MWh en Ucrania, lo que marca un hito importante en la expansión de la compañía por Europa. El proyecto subraya la capacidad de SINEXCEL para ofrecer soluciones de almacenamiento de energía adaptables y fiables en entornos de red complejos, respaldando la estabilidad de los sistemas eléctricos locales y garantizando la continuidad del suministro eléctrico esencial.

A medida que la estabilidad del suministro eléctrico se vuelve cada vez más crucial para los servicios esenciales y la vida cotidiana, las soluciones energéticas flexibles y de rápida implementación desempeñan un papel fundamental para respaldar la resiliencia de la red y garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Este proyecto de almacenamiento de energía proporciona un respaldo fiable a la red local, lo que ayuda a aliviar la presión operativa y a mejorar la disponibilidad general de energía.

Equipado con el sistema de conversión de energía (PCS) de 160 kW de SINEXCEL, el proyecto puede satisfacer las necesidades diarias de electricidad de aproximadamente 300 hogares, ofreciendo soporte energético estable para uso comunitario.

Soporte de red estable

Con capacidad de respuesta de milisegundos, el PCS de SINEXCEL permite una regulación de red rápida y precisa, mejorando significativamente la flexibilidad y la capacidad de respuesta del sistema.

Seguridad de la red y calidad de la energía mejoradas

Este PCS facilita un flujo de energía bidireccional eficiente y mantiene la estabilidad del voltaje mediante la compensación dinámica de potencia reactiva. Esto contribuye a una mejor calidad de la energía, satisfaciendo así las necesidades de los usuarios industriales y residenciales.

Seguridad y eficiencia operativa

Diseñado con un alto índice de protección y una arquitectura modular, el sistema garantiza un funcionamiento confiable a largo plazo, un mantenimiento simplificado y una expansión de capacidad flexible para adaptarse a la demanda futura.

Hasta la fecha, SINEXCEL ha entregado más de 15 GW/40 GWh de capacidad de almacenamiento de energía en todo el mundo, con más de 5.000 proyectos implementados en más de 40 países y regiones.

Este hito demuestra la capacidad de SINEXCEL para escalar tecnologías probadas de almacenamiento de energía en diversos entornos de red, respaldando su expansión continua en Europa y al mismo tiempo abordando la creciente demanda de soluciones energéticas estables y flexibles.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de la energía. Con 15 GW de almacenamiento instalado, 140.000 cargadores de vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de AHF desplegados, SINEXCEL colabora con líderes del sector como EVE Energy y Schneider Electric para impulsar la libertad energética.

