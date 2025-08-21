La primera beta cerrada de Rust Mobile está prevista para noviembre

(Información remitida por la empresa firmante)

Rust Mobile hace su debut público en la gamescom, ubicado en el pabellón 06.1 - C-051G. La primera beta cerrada comenzará a principios de noviembre de 2025 y dará la bienvenida a 30 000 jugadores de Norteamérica, Europa Occidental y determinadas regiones de Asia.

Tras su esperada presentación mundial a principios de este mes, Level Infinite lanzará la primera beta cerrada del juego a principios de noviembre. Los jugadores podrán ser los primeros en probar el juego esta semana en la gamescom 2025 de Colonia, del 20 al 24 de agosto. Rust Mobile ofrece una experiencia de juego de supervivencia en un mundo abierto a gran escala que millones de fans conocen y adoran, optimizada para dispositivos móviles.

Con licencia oficial de Facepunch Studios, Rust Mobile se mantiene fiel al espíritu del juego original al tiempo que introduce una nueva forma de sobrevivir sobre la marcha. Desde la recolección de recursos y la construcción de bases fortificadas hasta los despiadados combates PvP y la tensión entre la confianza y la traición, la versión móvil captura la esencia de Rust. Los jugadores tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano toda la emoción que ofrece el juego tanto en la gamescom como en la próxima prueba beta cerrada.

Rust Mobile en la Gamescom 2025.

Los asistentes podrán encontrar el stand de Rust Mobile en el pabellón 06.1 - C-051G, donde podrán probar el juego y participar en actividades diseñadas para dar vida al mundo de Rust. Las actividades incluyen interactuar con accesorios temáticos y sumergirse en el ambiente del stand.

Todos los participantes también tendrán una oportunidad de girar la rueda de premios, con la posibilidad de ganar recuerdos exclusivos de la Gamescom 2025, como pósteres y bolsos de tela de edición limitada.

La primera beta cerrada llegará este noviembre.

La primera beta cerrada de Rust Mobile se lanzará a principios de noviembre de 2025 e invitará a 30 000 jugadores de Norteamérica, Europa Occidental y determinadas regiones de Asia.

La versión beta contará con cuatro opciones de idioma: inglés, japonés, chino tradicional y tailandés, y será compatible con dispositivos iOS, Android y tabletas, lo que garantizará que los jugadores puedan disfrutar del juego en la plataforma que prefieran.

Las inscripciones para la prueba beta cerrada ya están abiertas en www.rustmobile.com.

Para obtener más información sobre Rust Mobile o para preinscribirte, visita rustmobile.com o sigue el juego en X y YouTube. Para conocer los horarios de apertura de la gamescom, se puede visitar www.gamescom.global.

Sobre Level Infinite.

Level Infinite es la marca global de videojuegos de Tencent, dedicada a ofrecer experiencias de juego atractivas y originales a una audiencia mundial, en cualquier momento y lugar que elijan jugar. La marca también proporciona una amplia gama de servicios y recursos a una red de desarrolladores y estudios asociados de todo el mundo para ayudarles a liberar el potencial de sus juegos. Level Infinite es tanto la editora de juegos de gran éxito como PUBG MOBILE, Honor of Kings y Goddess of Victory: NIKKE, como colaboradora en juegos como Dune: Awakening de Funcom, Warhammer 40K: Darktide y muchos más. Para obtener más información sobre Level Infinite, se puede visitar www.levelinfinite.com.

Contacto.

Nombre contacto: Kirsty Endfield.

Descripción contacto: Swipe Right PR.

Teléfono de contacto: +447732289047.