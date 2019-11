COMUNICADO: La primera central de CCS del mundo alcanza el hito de 3 millones de toneladas (1)

Publicado 22/11/2019 15:55:13 CET

REGINA, Saskatchewan, 22 de noviembre de 2019 /CNW/ - La central de CCS Boundary Dam 3 (BD3) de SaskPower ha superado recientemente los tres millones de toneladas de dióxido de carbono (CO(2)) capturado. Esto demuestra que, como pionera en la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés), la central sigue mejorando y logrando tener un impacto constante en la reducción y el almacenamiento de las emisiones de CO(2).

BD3 tiene el honor de ser la primera del mundo, lo que implica que no solo ha sido pionera en la implementación de la tecnología, sino también en la voluntad de estar a la vanguardia del aprendizaje y la adaptación. En los cinco años que han transcurrido desde su apertura, ha alcanzado el hito de los 3 millones de toneladas y la planta de captura también ha funcionado con sucesivas mejoras de fiabilidad y un aumento constante de la tasa diaria de captura de CO(2).

El Centro Internacional de Conocimientos CCS (Centro de Conocimientos) recibe muchas solicitudes por su capacidad para compartir las importantes lecciones aprendidas en materia de CCS. BD3 es la prueba de que no hay mejor maestro que la experiencia. El Centro de Conocimientos fue designado por sus fundadores, SaskPower y BHP, para compartir la rica experiencia de BD3 con el mundo, debido al papel fundamental de la CCS para mitigar significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Estableciendo un precedente en la captura de carbono a gran escala, BD3 fue la base para el estudio de la CCS de segunda generación del Centro de Conocimientos, el Estudio de Factibilidad CCS Shand. Este estudio reveló que los costes de capital para la próxima planta serían un 67% más baratos por tonelada de CO(2) capturada y un índice de captura capaz de alcanzar hasta un 97% con una carga reducida al tiempo que la planta se integra con suministros de electricidad renovable. El Centro de Conocimientos está ampliando estos aprendizajes a las emisiones industriales.

De hecho, el mundo sigue buscando la comprensión y la aplicación práctica resultante de los aprendizajes de la central BD3. Tras una visita a la planta en mayo de 2019, el presidente de la COP24, Michael Kurtyka, declaró ante los medios: "Estoy aquí por el papel de liderazgo que este país (Canadá) y esta región (Saskatchewan) están desempeñando en el panorama internacional. Estos lugares son líderes en el mundo, así que todo lo que aporten a nivel internacional es extremadamente importante".

Reconocimiento

"Felicitamos a la central de CCS Boundary Dam 3 de SaskPower por haber capturado 3 millones de toneladas de dióxido de carbono desde que comenzó a operar en 2014. Este importante hito demuestra claramente la viabilidad de la tecnología de CCS para el suministro de energía limpia y sostenible a partir del carbón. La central BD3 muestra el camino a seguir para la integración de las tecnologías de CCS a gran escala con la generación de energía. Las lecciones aprendidas gracias a su experiencia son vitales para la aplicación exitosa de las tecnologías de CCS en todo el mundo e incluso más allá de la generación de energía en sectores industriales como el acero y el cemento".

- David Byers, consejero delegado de CO2CRC

Datos breves y enlaces

CCS a gran escala en Canadá

-- La CCS a gran escala implica que en Canadá se han almacenado de forma segura y permanente más de 43 millones de toneladas de CO(2) y, por lo tanto, se ha impedido su entrada en la atmósfera. -- Los proyectos de CCS a gran escala en Canadá incluyen:

Cambio climático

-- En ningún momento de la historia los niveles de concentración de CO(2) han sido tan altos o han aumentado tan rápido como en la actualidad. Curva de Keeling: A Daily Record of Atmospheric Carbon Dioxide [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2651104-1&h=3657439530&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2651104-1%26h%3D393027 1232%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fscripps.ucsd.edu%252Fprograms%252Fkeeling curve%252F%26a%3DA%2BDaily%2BRecord%2Bof%2BAtmospheric%2BCarbon%2BDioxid e&a=A+Daily+Record+of+Atmospheric+Carbon+Dioxide] ("Registro diario del dióxido de carbono atmosférico") (Institución Scripps de Oceanografía, Universidad de California en San Diego) -- La CCS se considera esencial en tres de las cuatro vías para mantener el calentamiento global dentro de 1, 22 Nov. (o) - C. Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático: Global Warming of 1.5 Degrees Celsius ("El calentamiento global de 1,5 grados Celsius") [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2651104-1&h=3824000797&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2651104-1%26h%3D183332 4835%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ipcc.ch%252Fsr15%252F%26a%3DGlobal%2B Warming%2Bof%2B1.5%2BDegrees%2BCelsius&a=Global+Warming+of+1.5+Degrees+C elsius+(%22El+calentamiento+global+de+1%2C5+grados+Celsius%22)] -- La mayor parte del mundo no puede alcanzar las metas de emisiones sin CCS y, para aquellos que sí pueden, el aumento medio del coste de mitigación es del 138%. Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático: IPCC AR5 2014 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2651104-1&h=1814580116&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2651104-1%26h%3D404995 2481%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ipcc.ch%252Freport%252Far5%252F%26a%3D IPCC%2BAR5%2B2014&a=IPCC+AR5+2014]

Enlaces de la CCS

