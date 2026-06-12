(Información remitida por la empresa firmante)

-La primera edición de la Semana Tecnológica de Hongqiao se lanzará en noviembre de 2026: donde la ambición tecnológica global se encuentra con la escala china

SHANGHAI, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Informa Markets China ha anunciado la primera edición de la Semana Tecnológica de Hongqiao, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre de 2026 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái. Ubicado en uno de los centros de innovación más dinámicos de Asia, el evento reunirá a empresas globales, líderes visionarios, empresas emergentes, inversores y proveedores de soluciones tecnológicas para impulsar el crecimiento y fomentar alianzas centradas en China.

Una plataforma innovadora para la colaboración tecnológica global-China

Respaldada por el ecosistema industrial de China, valorado en billones de yuanes (que incluye semiconductores, biofarmacéuticos, conducción autónoma, energías renovables e inteligencia artificial), la Semana Tecnológica de Hongqiao conecta a los participantes con el mercado tecnológico de China, de rápido crecimiento.

"Como centro estratégico para el desarrollo integrado en el delta del río Yangtsé, el distrito comercial de Hongqiao se compromete a construir un ecosistema de innovación abierto, inclusivo e internacional. El lanzamiento de la Semana Tecnológica de Hongqiao no solo destaca el atractivo único de Shanghái como potencia tecnológica mundial, sino que también crea un corredor estratégico que conecta la innovación internacional con el mercado del delta del río Yangtsé. Esperamos impulsar una profunda integración de tecnología, capital y talento a través de esta plataforma, y cocrear un nuevo paradigma de colaboración tecnológica", afirmó Frank Kong, subdirector ejecutivo del Comité Administrativo del Distrito Central de Negocios Internacional de Hongqiao en Shanghái.

Un festival tecnológico como ningún otro

Bajo el lema 'Donde la ambición tecnológica global se encuentra con la escala china', el evento contará con seis escenarios temáticos: IA, Movilidad y Energía del Futuro, Infraestructura Digital, Industria 4.0, Ciencias de la Vida y Salud, y Empresas Emergentes. Los asistentes también podrán disfrutar de una programación cultural y sensorial que incluye gastronomía, música y arte, moda y deportes, así como visitas VIP a empresas en el delta del río Yangtsé como Huawei, Anta, Netease, Midea e iFlytek.

El festival ofrecerá presentaciones itinerantes de empresas emergentes, exposiciones de proyectos, experiencias de realidad aumentada y almuerzos exclusivos con consejeros delegados y fundadores. Un concurso y premio a la innovación en aplicaciones de IA reconocerá soluciones revolucionarias, junto con charlas inspiradoras de visionarios líderes.

"La Semana Tecnológica de Hongqiao es más que un evento", declaró Athena Gong, vicepresidenta de Informa Markets Asia. "Es una puerta de entrada al futuro, donde las empresas internacionales descubren la economía tecnológica de China, los innovadores encuentran inspiración y los pioneros ambiciosos dan forma a la próxima década de progreso tecnológico".

Acerca de la Semana Tecnológica de Hongqiao

La Semana Tecnológica de Hongqiao es el principal festival tecnológico de China y se celebrará del 20 al 22 de noviembre de 2026 en el distrito de Hongqiao, en Shanghái. Bajo el lema "Donde la ambición tecnológica global se encuentra con la escala china", el festival fomenta la colaboración a través de conferencias, exposiciones y oportunidades para establecer contactos.

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