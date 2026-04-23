(Información remitida por la empresa firmante)

-La primera fase de la 139ª Feria de Cantón presenta nuevas zonas de productos especializados, donde las tecnologías emergentes cobran protagonismo

GUANGZHOU, China, 23 de abril de 2026/PRNewswire/ -- La 139ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) optimizó aún más su espacio expositivo con nueve nuevas zonas de productos, reflejando los cambios estructurales en el comercio mundial y la continua mejora de la cartera de exportaciones de China.

Entre las novedades más destacadas de la Fase 1 se encuentran las zonas de drones de consumo y agrícolas, ambas debutantes en la Feria de Cantón, que ofrecen una muestra específica de aplicaciones en la economía de baja altitud. La zona de drones de consumo muestra los avances en control de vuelo, evitación de obstáculos basada en IA y eficiencia energética en imágenes, turismo, respuesta a emergencias y patrullaje. La zona de drones agrícolas destaca la agricultura de precisión, con demostraciones de fumigación, siembra y gestión de campos que muestran seguimiento del terreno, planificación inteligente de rutas y control preciso de la carga útil.

El primer día, un fabricante de drones con sede en Shandong dio la bienvenida a compradores de más de 30 países, con más de 50 contactos comerciales. Un comprador, tras ver demostraciones de carga y resistencia al viento, confirmó de inmediato la compra de tres unidades de muestra e incluso propuso convertirse en distribuidor regional.

La tecnología de visualización es otro punto clave de la Fase 1, donde se destacan los avances en precisión de color, eficiencia energética y rendimiento visual general. Los desarrollos en control preciso, gama de colores ampliada y menor consumo de energía apuntan a una clara tendencia hacia experiencias visuales inmersivas combinadas con mejoras en la sostenibilidad.

La zona de dispositivos portátiles inteligentes subraya cómo estos dispositivos se están convirtiendo en interfaces clave para la interacción persona-máquina. Desde la traducción de idiomas en tiempo real y la cancelación de ruido adaptativa hasta la monitorización de la salud a largo plazo y las gafas con IA, los dispositivos portátiles están evolucionando de productos independientes a sistemas integrados que facilitan la comunicación, el bienestar y la productividad en entornos cotidianos y profesionales.

La zona de robots de servicio ilustra aún más cómo la inteligencia artificial está pasando de la exploración conceptual a la implementación a gran escala. Los robots avanzados exhibidos en escenarios industriales, comerciales, médicos y de servicios públicos demuestran una creciente autonomía, percepción multisensorial y una colaboración más estrecha entre humanos y robots.

Al presentar las tecnologías emergentes con mayor claridad a través de zonas especializadas, la 139ª Feria de Cantón refuerza su función como plataforma donde se definen las tendencias comerciales, la innovación se aplica y los compradores globales obtienen información privilegiada sobre tecnologías de vanguardia.

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