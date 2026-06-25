Primera terapia CAR-T para tumores sólidos: JICC proporciona acceso a pacientes de todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

-Primera terapia CAR-T para tumores sólidos aprobada del mundo: El Centro Oncológico Internacional Jiahui proporciona acceso a pacientes de todo el mundo

SHANGHAI, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Oncológico Internacional Jiahui (JICC) celebra la aprobación de Satri-cel (CT041, Kaileimei), la primera terapia con células CAR-T del mundo aprobada para el tratamiento de tumores sólidos, lo que representa un hito histórico en la atención oncológica y abre nuevas posibilidades para pacientes de todo el mundo.

Aprobado por la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA), Satri-cel está indicado para el adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica avanzado, positivo para Claudina 18.2 y negativo para HER2, en pacientes que no han respondido a al menos dos líneas de tratamiento previas.

Como uno de los principales centros de China para la atención oncológica avanzada, el Centro Oncológico Internacional Jiahui se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a pacientes nacionales e internacionales elegibles a acceder a este innovador tratamiento a través de su programa oncológico multidisciplinario y sus servicios especializados para pacientes internacionales.

En los últimos años, JICC ha tratado a pacientes CAR-T de diversos países y regiones, lo que refleja el creciente interés internacional en las terapias oncológicas innovadoras disponibles en China. Se espera que la aprobación de la primera terapia CAR-T para tumores sólidos del mundo acelere aún más la demanda global de acceso a las innovaciones oncológicas de China en rápida evolución.

"La aprobación de Satri-cel representa un hito tanto para los pacientes como para la comunidad oncológica mundial", declaró la Dra. Linli Xuan, Jefa de Oncología Médica del Centro Oncológico Internacional Jiahui. "Durante años, la aplicación exitosa de la terapia CAR-T en tumores sólidos ha sido uno de los desafíos más importantes de la oncología. Este avance no solo ofrece nuevas esperanzas a los pacientes con cáncer gástrico avanzado, sino que también pone de relieve el creciente papel de China en el desarrollo de tratamientos oncológicos transformadores. En el Centro Oncológico Internacional Jiahui, nos comprometemos a ayudar a pacientes de todo el mundo a acceder a estas innovaciones mediante atención multidisciplinaria especializada, planificación de tratamientos personalizada y servicios de apoyo internacional dedicados".

JICC ofrece servicios oncológicos integrales que abarcan oncología médica, oncología quirúrgica, radioterapia, medicina de precisión y terapias celulares avanzadas. Mediante consultas con especialistas, coordinación multilingüe y protocolos de atención optimizados, el centro ayuda a conectar a pacientes de todo el mundo con los últimos avances en el tratamiento del cáncer.

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