Por primera vez, se celebra el Día de Angola en Madrid con motivo del 50 aniversario de su independencia - Brand Comunicación

(Información remitida por la empresa firmante)

Brand Comunicación anuncia que el próximo martes 11 de noviembre, de 15:00 a 21:00 y con entrada gratuita para todo el público, se celebrará por primera vez en España el Día de Angola, una cita cultural sin precedentes que transformará la Plaza de Toros de Las Ventas en un gran festival bajo la carpa transparente que cubre el ruedo, donde se mezclan tradición, orgullo y modernidad.

Madrid, 6 de noviembre.- El escenario del espectacular Duomo acogerá una programación de lujo con artistas angoleños reconocidos internacionalmente como Gabriel Chiema, As Gingas, Sandra Cordeiro, Daniel Nascimento, Bruno Tatiana, Claudio Hoshai y Noite & Dia, además de la energía inconfundible del DJ Malvado y el talento del DJ Doddy.

Durante todo el espectáculo, bailarines de renombre del mundo del Semba y la Kizomba acompañarán a los artistas, creando una puesta en escena vibrante donde cada movimiento cuenta una historia y cada canción celebra la identidad de un país. El ambiente se llenará de color con el gran Carnaval angoleño, que recorrerá Las Ventas al ritmo de tambores y bailes tradicionales.

El viaje sensorial continuará con una muestra de la gastronomía angoleña, donde los visitantes podrán saborear platos tradicionales, descubrir productos autóctonos y conocer de cerca la creatividad de los artesanos del país.

Un puente entre Angola y España

La Excma. Embajadora de Angola en España, Balbina Malheiros Dias da Silva, dará inicio oficial al evento con un acto simbólico que marcará el comienzo de una tarde inolvidable.

El Día de Angola no solo será una fiesta, sino también un encuentro de cooperación y amistad entre ambos países. Autoridades, diplomáticos, empresarios y ciudadanos compartirán un mismo espacio para estrechar vínculos y celebrar juntos el progreso y la diversidad cultural.

“Este evento será una ocasión especial para mostrar la identidad de Angola, honrar el camino recorrido en estos 50 años y reforzar los lazos de amistad y colaboración que une ambos países”, destacó la Embajadora Balbina Malheiros Dias da Silva.

Brand Comunicación será la encargada de coordinar y producir cada detalle del evento, trabajando de la mano con la Embajada de Angola en España para convertir Las Ventas en un espacio donde diplomacia, música, danza y gastronomía se fusionan. Gracias a su experiencia en eventos internacionales, Brand garantiza que cada momento de esta celebración del 50.º aniversario de la independencia de Angola sea una experiencia inolvidable para todos los asistentes

Para Jordi Martínez Aguilar, CEO de Brand Comunicación, “cada detalle del Día de Angola refleja el alma de una nación vibrante, orgullosa y hospitalaria. Será una experiencia que dejará huella en todos los que la vivan”.

El respaldo de grandes aliados

El Día de Angola 2025 cuenta con el apoyo de importantes entidades que hacen posible esta celebración.

Entre los principales patrocinadores destacan Globaltec, Hisumer, junto a AGEM, SATEC, Deutsche Bank, Elecnor, Makiber, Quantum, Spenin, TAAG, Xcalibur y un sólido grupo de empresas angoleñas encabezadas por BNI (Banco Angoleño de Inversión), Unitel, BDA, INAPEM, Grupo Media Nova, GIL, Maderas Mubanje, Ideia Doce, Nisha y Reidos Doce, entre muchos otros.

Un conjunto de compañías que reafirman su compromiso con la cooperación internacional, el desarrollo cultural y la promoción del talento angoleño en el exterior.

Día de Angola 2025 — Datos prácticos

Lugar: Plaza de Toros de Las Ventas, Madrid

Fecha: Martes, 11 de noviembre de 2025

Horario: De 15:00 a 21:00

Entrada libre y gratuita

Conciertos en directo, DJ sets, bailes de Kizomba y Kuduro, carnaval, gastronomía y cultura angoleña

Contactos de prensa

Brand Comunicación

Claudia Martínez

prensa@brandcomunicacion.com

Embajada de Angola en España

Marlene Gomes

gabinetedeimprensa@embajadadeangola.com