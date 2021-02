Por primera vez, se concede a un río derechos oficiales y personalidad jurídica en Canadá

QUEBEC, 23 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- La Muteshekau-shipu Alliance anunció hoy la concesión de personalidad jurídica al Río Magpie, mediante la adopción de dos resoluciones paralelas por parte del Consejo Innu de Ekuanitshit y el Municipio Regional del Condado de Minganie (RCM). Por lo tanto, al río se le asignan nueve derechos, así como a los posibles tutores legales responsables principalmente de garantizar que se respeten estos derechos. Este es el primer caso de este tipo en Canadá.

https://mma.prnewswire.com/media/1440842/Alliance_Muteshekau... [https://mma.prnewswire.com/media/1440842/Alliance_Muteshekau...]

El anuncio se hizo en colaboración con el Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza (IORN), con sede en Montreal, Canadá, que redactó las resoluciones en colaboración con la Alianza. Las dos resoluciones, de más de diez páginas cada una y repletas de referencias, se basan en múltiples bases jurídicas en el derecho nacional e internacional y ayudarán a proteger el río.

La iniciativa forma parte de un movimiento global, particularmente activo en Nueva Zelanda, Estados Unidos y Ecuador, para reconocer los derechos de la Naturaleza.

El río Magpie (Muteshekau-shipu en lengua Innu) es un río de renombre internacional de casi 300 km de largo. El río es reconocido en todo el mundo por sus rápidos y por expediciones de aguas bravas, sobre todo por la prestigiosa revista National Geographic, que lo clasificó entre los diez principales ríos del mundo para el rafting en aguas bravas. La protección del río ha recibido consenso regional, pero el plan para declarar el río un área protegida ha sido frustrado durante años por la empresa estatal Hydro-Québec, debido al potencial hidroeléctrico de la vía fluvial.

Citas:

"El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza es un movimiento global creciente, y Canadá se une hoy a este primer caso", dijo Yenny Vega Cardenas, presidente del IORN. "El Río Magpie representó un caso de prueba perfecto, gracias al consenso para su protección de los actores involucrados y su reputación internacional."

"Las personas más cercanas al río serán los que lo vigilen a partir de ahora", dijo Jean-Charles Piétacho, jefe del Consejo Innu de Ekuanitshit. "Los Innu de Ekuanitshit siempre han sido los protectores del Nitassinan [territorio ancestral] y seguirán siéndolo mediante el reconocimiento de los derechos del río Muteshekau-shipu."

"Este reconocimiento promoverá la protección de los ecosistemas del Río Magpie y permitirá a nuestras comunidades locales compartir y preservar sus actividades recreativas y tradicionales", dijo Luc Noël, prefecto de Minganie RCM.

"Esta es una manera de tomar cartas en el asunto y dejar de esperar a que el gobierno de Quebec proteja este río único", explicó Alain Branchaud, director ejecutivo de la Sociedad Canadiense de Parques y Desiertos, Capítulo de Quebec (CPAWS Quebec). "Después de una década de nuestro mensaje cayendo en oídos sordos en el gobierno, el Río Magpie ahora está protegido como persona legal."

El objetivo de la Muteshekau-shipu Alliance es proteger y mejorar el Río Magpie y reconocer sus derechos. Para ello, se basa en la importancia del río para el Innu y las comunidades locales, y en la reputación internacional del río y el inmenso potencial recreativo y turístico. Los miembros fundadores de la Muteshekau-shipu Alliance son el Consejo Innu de Ekuanitshit, el Minganie RCM, el CPAWS Quebec y la Association Eaux-Vives Minganie.

Solicitud de entrevistas: International Observatory on the Rights of Nature, Yenny V. Cardenas, presidente, +1 514 971-8495, presidence.oidn@observatoirenature.org[mailto:presidence.oidn@observatoirenature.org]; Innu Council of Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, director, +1 418 965-7593, chef.conseil@ekuanitshit.ca[mailto:chef.conseil@ekuanitshit.ca]; Minganie Regional County Municipality, Luc Noël, prefecto, +1 418 538-6099, prefet@mrc.minganie.org[mailto:prefet@mrc.minganie.org]; CPAWS Quebec, Clélia Germain, coordinador de comunicaciones, +1 438 377-3562, communications@snapquebec.org[mailto:communications@snapquebec.org]; Association Eaux-Vives Minganie, Mathieu Bourdon, presidente, Mathieu.bourdon@hotmail.com[mailto:Mathieu.bourdon@hotmail.com], +1 418 949-2707

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1440842/Alliance_Muteshekau... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3072275-1&h=695025498&u=...]