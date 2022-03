- PRIMERAS CIRUGÍAS REALIZADAS CON IMPLANTES IMPRESOS EN 3D ESPECÍFICOS PARA CADA PACIENTE PRODUCIDOS EN EL LIMACORPORATE PROMADE POINT OF CARE CENTER DEL HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY

UDINE, Italia, 9 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- LimaCorporate S.p.A., fabricante líder de ortopedia a nivel mundial, y el Hospital for Special Surgery (HSS), clasificado sistemáticamente como número uno en ortopedia a nivel mundial por Newsweek y a nivel nacional por U.S. News & World Report en Estados Unidos, han anunciado hoy un nuevo hito en su colaboración. Las primeras soluciones específicas para pacientes diseñadas y producidas en el ProMade Point of Care Center for Complex Orthopedic Solutions en HSS (ProMade PoC) se utilizaron con éxito en dos cirugías de reconstrucción de articulaciones complejas.

Uno de los casos fue un procedimiento de cadera realizado por el cirujano de cadera y rodilla Robert L. Buly, MD, en HSS en la ciudad de Nueva York, mientras que el otro fue un procedimiento de hombro realizado por el cirujano ortopédico Patrick Connor, MD, en el OrthoCarolina Center en Charlotte N.C.

Luigi Ferrari, consejero delegado de LimaCorporate, declaró: "La finalización con éxito de estas dos primeras cirugías ProMade realizadas en el ProMade PoC Center es un motivo de orgullo para LimaCorporate. Demuestra lo que se puede lograr cuando nuestra tecnología y conocimientos técnicos se combinan con cirujanos expertos de primera línea, como el Dr. Buly y el doctor Connor, y la visionaria institución sanitaria HSS. Todos estamos unidos por el mismo objetivo: avanzar en el cuidado de los pacientes y restaurar el eMotion of Motion".

El ProMade PoC Center ofrece la oportunidad de mejorar la colaboración entre los ingenieros de diseño y fabricación y los cirujanos para desarrollar soluciones específicas para el paciente antes de imprimirlas en 3D en las instalaciones. Reduce en semanas el tiempo hasta la cirugía y se ha convertido en un recurso disponible no sólo para los médicos de HSS, sino para los proveedores y hospitales de todo Estados Unidos.

"La accesibilidad del ProMade PoC Center es muy beneficiosa para que los proveedores puedan satisfacer las necesidades de los pacientes con casos especialmente únicos", dijo el doctor Connor. "Estas soluciones personalizadas pueden proporcionar una oportunidad viable a aquellas personas que se enfrentan a opciones muy limitadas para la reconstrucción y mejorar las posibilidades de éxito".

El doctor Buly añadió: "La impresión 3D tiene ventajas sobre el mecanizado convencional, sobre todo por la facilidad con la que se pueden hacer formas muy complejas. Es importante que los implantes ortopédicos se ajusten a los requisitos anatómicos del individuo, y estoy encantado de haber abordado mi caso particular en colaboración con los ingenieros de ProMade para desarrollar un componente específico para el paciente y agilizar lo que antes era un proceso de producción internacional que requería mucho tiempo".

El centro, establecido a través de una larga relación estratégica entre HSS y LimaCorporate, es una instalación comercial regulada por la FDA y situada en el campus principal de HSS en la ciudad de Nueva York. El objetivo de este innovador proyecto, primero en su género, es proporcionar una atención más rápida y accesible a los pacientes estadounidenses que requieren soluciones de sustitución articulares complejas, personalizadas y únicas.

"No podríamos estar más emocionados de ver nuestra visión del ProMade PoC Center realizada con estos primeros implantes específicos para pacientes", dijo Louis A. Shapiro, presidente y consejero delegado de HSS. "HSS siempre se ha centrado en el avance del campo de la ortopedia, y estamos orgullosos de ofrecer soluciones que benefician a los proveedores y pacientes de todo el país. Este centro y nuestra continua asociación con LimaCorporate representan el espíritu innovador de HSS. Al compartir nuestros conocimientos y crear nuevos niveles de acceso a las capacidades de impresión 3D personalizadas, esperamos seguir potenciando la mejor atención al paciente y acelerar el desarrollo de nuevas soluciones musculoesqueléticas complejas".

Acerca de LimaCorporate

LimaCorporate es una empresa global de ortopedia, centrada en la innovación digital y el hardware a medida, que hace avanzar la atención centrada en el paciente. Sus soluciones tecnológicas pioneras se desarrollan para capacitar a los cirujanos y mejorar los resultados de los pacientes en la cirugía de reemplazo de articulaciones. Su principal objetivo es proporcionar soluciones ortopédicas reconstructivas y a medida a los cirujanos, permitiéndoles mejorar la calidad de vida de los pacientes al devolverles la alegría del movimiento.

Con sede en Italia, la empresa opera directamente en más de 20 países de todo el mundo. LimaCorporate ofrece productos que van desde la revisión de grandes articulaciones y los implantes primarios, hasta soluciones completas para las extremidades, incluyendo la fijación.

Para obtener más información sobre la Compañía, visite www.limacorporate.com

Acerca de HSS

HSS es el principal centro médico académico del mundo centrado en la salud musculoesquelética. En su núcleo se encuentra el Hospital for Special Surgery, clasificado a nivel nacional como nº 1 en ortopedia (por duodécimo año consecutivo), nº 4 en reumatología por U.S. News & World Report (2021-2022), y el mejor hospital ortopédico pediátrico de NY, NJ y CT por la lista "Best Children's Hospitals" de U.S. News & World Report (2021-2022). En una encuesta realizada por Newsweek entre profesionales de la medicina de más de 20 países, el HSS ocupa el primer puesto mundial en ortopedia por segundo año consecutivo (2021). Fundado en 1863, el Hospital tiene las tasas de complicaciones y readmisión más bajas del país en ortopedia, y una de las tasas de infección más bajas. El HSS fue el primero en el estado de Nueva York en recibir el reconocimiento Magnet a la excelencia en el servicio de enfermería por parte del American Nurses Credentialing Center cinco veces consecutivas. Afiliado al Weill Cornell Medical College, el HSS tiene un campus principal en la ciudad de Nueva York e instalaciones en Nueva Jersey, Connecticut y en las regiones de Long Island y el condado de Westchester del estado de Nueva York, así como en Florida. Además de la atención a los pacientes, el HSS es líder en investigación, innovación y formación. El Instituto de Investigación de HSS cuenta con 20 laboratorios y 300 empleados que se dedican a liderar el avance de la salud musculoesquelética mediante la prevención de la degeneración, la reparación de tejidos y la regeneración de los mismos. El Instituto de Innovación de HSS trabaja para hacer realidad el potencial de los nuevos medicamentos, terapias y dispositivos. El Instituto de Educación de HSS es un líder de confianza en el avance del conocimiento y la investigación musculoesquelética para médicos, enfermeras, profesionales de la salud aliados, aprendices académicos y consumidores en más de 145 países. La institución colabora con centros médicos y otras organizaciones para hacer avanzar la calidad y el valor de la atención musculoesquelética y para que la atención de clase mundial de HSS sea más accesible a nivel nacional e internacional. www.hss.edu.

