Desde los primeros autos eléctricos hasta el revolucionario Car PI de Neutrino Energy

Cuando se menciona autos eléctricos automáticamente la mayoría de las personas piensa en Tesla. Pero el origen de los autos eléctricos se remonta a un par de siglos atrás cuando a algunos carruajes les fueron adaptados motores eléctricos con baterías no recargables. Los primeros carruajes eléctricos circulaban por las calles muy a principios del siglo 19

En el año 1828 un sacerdote e ingeniero húngaro llamado Jetspig creó el primer estátor formado por un rotor, estator y conmutador el cual adaptó a un pequeño carro a escala haciendo que éste se moviera por sí solo y se podría afirmar que ese fue el gen primitivo y el puntapié que dio inicio al primitivo auto eléctrico. En 1934 el herrero Estadounidense Thomas Davenport inventó un aparato similar que se movía a través de un riel circular. Pero recién en 1859 gracias a la invención de las baterías recargables aparecieron gracias al inventor francés Gaston Plant creó la batería de ácido sólido lo cual hizo posible montar la batería sobre un carro y recargarla una vez utilizada su carga.

En 1883 el inventor inglés Thomas Parker responsable de la electrificación del metro de Londres construyó el primer coche eléctrico de producción del mundo utilizando baterías recargables de alta capacidad de su propio diseño. A su vez en EEUU en 1891 el inventor Williams Morrison creó un carro aje para 6 pasajeros capaz de desarrollar una velocidad máxima de 23 kilómetros por hora. Es muy sorprendente saber que antes de que predominarán los vehículos de propulsión interna los autos eléctricos contaban ya con varios récords de de distancia y velocidad habiendo roto la barrera de los 100 k/h el 29 de abril de 1899. Desde entonces ya existían taxis impulsados por baterías eléctricas en Londres y Nueva York denominados colibríes por el silbido de sus motores.

Éstos primeros vehículos eléctricos fueron de gran popularidad entre las personas adineradas de las grandes ciudades y era el tipo de transporte idóneo para las mujeres. Pero el impulso de los vehículos eléctricos fue un poco frenada por la falta de infraestructura, aunque para 1912 muchas casas en las principales ciudades de EEUU ya contaban con red eléctrica, en ésos años había un 40% de autos impulsados a vapor de agua el 38 % impulsados por electricidad y solamente el 22 % eran impulsados por motores de gasolina. En 1915 había 33800 autos eléctricos registrados en EEUU convirtiéndose así en el país donde más aceptación tuvieron. Para el año 1920 la infraestructura de los caminos en EEUU había mejorado muchísimo lo cual permitía unir ciudades distantes para lo cual el auto eléctrico no era apto por su poca autonomía, el costo bajo del petróleo hizo que los autos eléctricos de a poco fueran desapareciendo dando lugar a los automóviles con motores de combustión interna.

En la década del 30 la industria del auto eléctrico había desaparecido. Antes de la desaparición de la industria del auto eléctrico la firma más popular y exitosa era sin duda la Detroit Electric que fabricó 13000 autos desde 1909 hasta 1939 cuando cerró sus puertas por falta de ventas. Durante las próximas décadas hubo ciertos intentos por relanzar autos eléctricos en diferentes partes del mundo pero sin éxito. A pesar de la crisis petrolera en los años 70' los autos eléctricos no tuvieron oportunidad de ser producidos en masa nuevamente salvo contadas excepciones, en EEUU había esporádicos intentos en Chrysler, Ford y Chevrolet. La GENERAL MOTORS COMPANY si que tuvo un evento importante y curioso en los 90' con su revolucionario EV1 considerado el primer automóvil de la era moderna con prestaciones revolucionarias y gran aceptación por un público ávido de autos que respetarán el medio ambiente. GMC fue la compañía más afectada por los raros manejos de las leyes de los EEUU que protegían enérgicamente a los impulsores de los automóviles impulsados a motores de combustión interna dando por tierra con los revolucionarios EV1 de GENERAL MOTORS. Así la compañía retiró de las carreteras a todos los EV1 porque éstos automóviles eran posibles usarlos solo por sistema leasing lo cual no le era posible comprarlos a sus propietarios para poder tenerlos a su nombre, lo cual en un evento sin precedentes la GMC destruyó a todos los EV1 que habían fabricado dejando sólo 40 unidades que hoy están en los museos pero desactivados y con la cláusula de no poder ser usados jamás en las carreteras. Recién en el 2004 con el Tesla Roadster el auto eléctrico dio un paso firme para quedarse en el mercado de la movilidad.

Hoy día hay una variada oferta de autos eléctricos, los chinos han tomado la delantera y presentan interesantes sub con excelentes cualidades y características premium para un mercado ávido de novedades al respecto en un pastel del que todos los fabricantes quieren la porción más grande. Así la industria alemana que ha ganado un prestigio alto durante un siglo en cuanto a ingeniería de motores de combustión se ve forzada a dar el salto de los motores de combustión a eléctricos dado que los consumidores tienen cada vez más opciones en los diferentes fabricantes a nivel global.

Un largo camino para llegar al revolucionario CAR PI

En la actualidad varias son las preguntas que rodean al mercado de la movilidad en la reconversión del mercado automovilístico respecto a la infraestructura necesaria para alimentar un parque automotor que no deja de crecer. Pero dentro de las instalaciones del Neutrino Energy Group un conglomerado de ingenieros está haciendo realidad un proyecto revolucionario basado en la tecnología de captura de Neutrinos para generar energía eléctrica en su nuevo CAR PI. Éste interesante vehículo emplea Neutrinos para generar energía lo cual lo hace el primer automóvil que no necesita recargarse en ninguna estación de carga de red eléctrica, tomando del medio ambiente lo necesario para circular en forma permanente ya sea circulando o incluso aparcado. Mediante el uso de nanomateriales especiales como el grafeno dopado misturado con Kevlar y fibra de carbono para crear celdas especiales que captan el paso de los NEUTRINOS provocando una oscilación subatómica que permite generar energía eléctrica para alimentar sus baterías y motores para circular, de éste modo el CAR PI obtiene un recurso para su funcionamiento desde un elemento de disponibilidad infinita, ecológica y sustentable para aportar en el cambio de energía de combustibles fósiles por energía limpia y constante. Esta tecnología de Neutrinos hace que el CAR PI sea el primer automóvil totalmente ecológico y autónomo en materia de consumo.

Recientemente en una reunión se ha firmado un acuerdo de colaboración y cooperación entre el prestigioso instituto C-MET de Pune India y el NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania. Éste memorándum de cooperación internacional pone el foco en el desarrollo, construcción y fabricación del denominado proyecto CAR PI. El aporte estratégico de los científicos matemáticos y físicos del instituto C-MET permitirá una integración muy valiosa para desarrollar los materiales necesarios para la construcción del CAR PI, así como los logros del Neutrino Energy Group que ya tienen varios logros en cuanto a tecnología de Neutrinos en su haber.

De la mano del Dr Holger Thorsten Shubart CEO del Neutrino Energy Group y el Dr Vijay Bhaktar representante del grupo C-MET de Pune India el CAR PI está pronto a hacer su aparición en las carreteras del mundo para dar un salto histórico en la tecnología de la movilidad. Autor: Daniel A López

