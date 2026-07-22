VI Congreso Iberoamericano en Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos organizado por ATREVIA - ATREVIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Temáticas cerradas y primeros ponentes confirmados del VI Congreso Iberoamericano en Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos organizado por ATREVIA

• El Congreso más importante del sector a ambos lados del Atlántico tiene como lema este año “De la IA a la influencia: tecnología al servicio del liderazgo reputacional en Iberoamérica”.

• Se trata de una oportunidad excepcional para escuchar a personalidades relevantes y líderes de ambos lados del Atlántico, principales influyentes de empresas, instituciones y organizaciones.

Madrid. 16 de julio de 2026.- A pocos meses de su celebración, el Congreso Iberoamericano de Comunicación y Asuntos Públicos, organizado por ATREVIA, consultora estratégica en Atracción, Influencia, Transformación y Anticipación con presencia en 15 países -España, Portugal, Bruselas, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay-, avanza en los preparativos de su sexta edición dispuesta a repetir el éxito obtenido en la anterior edición que tuvo lugar en 2025, que reunió a 70 ponentes de primer nivel y más de 1.000 asistentes en formato presencial y online.

Un número importante de ponentes ya han confirmado su participación en la nueva edición que se celebrará en CaixaForum Madrid, gracias a la colaboración de la Fundación “La Caixa” el día 5 de octubre de 2026 bajo el lema “De la IA a la influencia: tecnología al servicio del liderazgo reputacional en Iberoamérica”.

Los ponentes -CEOs, dircoms, directores de marketing, responsables de Relaciones Institucionales y RRHH, así como representantes institucionales y líderes de opinión- ofrecerán su visión sobre los siguientes temas:

• La empresa agéntica, el nuevo paradigma de negocio.

• El impacto de las IAS en el posicionamiento de marca, y lo que supone de estar a ser citado

• El CEO y su liderazgo corporativo o cómo construir diferenciación, confianza y credibilidad para el primer directivo de la compañía.

• La gestión de la reputación en entornos hostiles: polarización, RRSS e IA generativa

• Impulsando Iberoamérica desde Bruselas: América Latina más cerca, Bruselas más fuerte. El nuevo tablero de alianzas euro-latinoamericanas.

• Licencia social o el activo invisible clave en estos momentos. Cuando esto no va ya de reputación blanda sino de riesgo estratégico

• Como gestionar la complejidad en los entornos de alta regulación. El papel de Corporate Affairs.

• Los retos del turismo hoy: geopolítica, masificación y el futuro del viaje.

• Grandes gestiones de crisis. La importancia del dato y el relato.

• Pandemias, infodemia y nuevas patologías que preocupan a la sociedad. El reto de comunicar salud en la era de los bulos.

• Marcas y relevancia cultural en la era de la IA o cuando conectar con el consumidor no es lo que era.

• La hipersegmentación para llegar a nuevos públicos.

• El nuevo abordaje del patrocinio. “Del pon aquí tu logo” a la Alianza Estratégica Total. La fórmula definitiva para transformar la esponsorización en una inversión rentable

• El papel de la data, medición como se reconfiguran los KPIS en la era de IA generativa.

• La reinvención de la comunicación interna o como ha pasado de “informar” a clave en la estrategia de negocio de la Compañía,

En el Congreso se analizará además cómo las marcas líderes están transformando su hoja de ruta en una coyuntura de incertidumbre internacional.

“Vamos a impulsar este año especialmente las sesiones de trabajo, la cocreación y el networking de alto nivel empresarial, generando experiencias memorables en una de las capitales europeas con mayor proyección internacional”, señala Asunción Soriano, CEO Global de ATREVIA. El segundo día del Congreso, el 6 de octubre, estará dedicado a workshops muy especiales con expertos ponentes en crisis, geopolítica empresarial, sostenibilidad y tecnología emergentes e IA.

Primeros ponentes confirmados

Han confirmado su participación ya Virginia Collera, Head of Editorial, Spain and Latin America at LinkedIn; Luís Ferrandiz, President Iberia-Latam & Global Chief of Strategy at Jakala; Laura Gonzalvo Bas, directora de Comunicación y ESG de Verisure para Iberia, Italia y Latam; María Neira, ex directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud en la Organización Mundial de la Salud (OMS); Eva Piera, directora General de Relaciones Externas, Comunicación y Marca de Mapfre; Ion Vilcu, director del departamento de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada de UN Tourism; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Cuqui Cabanas, IE University y directora del Observatorio de Comunicación Interna (OCI); Fabiola Pérez, CEO de Mioti; Marta Martínez, especialista en comunicación internacional e inversión social de Grupo Enhol; Joaquin Mouríz, presidente de DIRCOM (Asociación de Directivos de Comunicación); Montse Blanco, directora del Área de Marketing de la Fundación La Caixa, entre otros

También aportarán su experiencia en el Congreso profesionales de ATREVIA como Núria Vilanova, fundadora y presidenta ejecutiva, así como máxima responsable de CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Latinoamérica); Asunción Soriano, CEO global de la consultora; Oscar Peña, Chief Innovation & Digital Solutions Officer, destacado gurú de las nuevas tecnologías a nivel iberoamericano, autor de 18 libros y durante 2023-2024 presidente de la primera Comisión de Metaverso y Web3 de la IAB España. Señalar también a Manuel Sevillano, director Global de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de ATREVIA, durante 4 años director general de Merco, uno de los monitores de reputación de referencia en Iberoamérica. Otra destacada ponente será Yolanda Román, quien lidera el área de Asunto Públicos de ATREVIA a nivel global, trabajando de manera estrecha con los vicepresidentes ATREVIA en LATAM, Miguel Angel López (Cono Sur), y Alex Bonet (Zona Norte, Caribe, Brasil y México), quienes también participarán en el evento.

Colaboran con el VI Congreso ATREVIA además de Fundación LaCaixa, Iberia, Iberia Express, Iberia Regional y Air Nostrum. También hay que destacar la implicación de media partners como Ctrl Publicidad, Ipmark, El Publicista, PR Noticias, Top Comunicación, Dirconfidencial, Anuncios, Marketing News, El Independiente, Corresponsables o La República de Colombia. Los primeros detalles del Congreso se encuentran ya en la landing oficial: VI Congreso Iberoamericano de Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos, como también el vídeo de la última edición, celebrada el pasado mes de septiembre de 2025.

Sobre ATREVIA

Somos la consultora estratégica iberoamericana de Atracción, Influencia, Transformación y Anticipación, líder en Comunicación, Marketing y Asuntos Públicos. Estamos presentes en 15 territorios (España, Portugal, Bruselas, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), contamos con empresas partners en otros 30 países, y 640 profesionales de perfiles multidisciplinares. Hemos desarrollado una metodología que permite a las empresas resolver problemas complejos con múltiples stakeholders, a través de la escucha, la estrategia, la creatividad y diferentes prácticas de agencia y consultoría.

EMISOR: ATREVIA. Crecer, creciendo. www.atrevia.com

Para más información: Lydia Tineo ¦ ltineo@atrevia.com ¦ T. +34 91 564 07 25¦+ 34 665 11 35 4