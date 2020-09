Los primeros porros filtrados de Canadá se envían al mercado del cannabis recreacional

THC.CSE THCBF- OTCTFHD.F

VANCOUVER, British Columbia, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. ("THC BioMed" o "la compañía") se complace al anunciar que ha enviado el primer Pure Cannabis Sticks filtrado a Canadá para el mercado del cannabis recreacional.

Pure Cannabis Stick es el primer cannabis pre-enrollado con boquilla con filtro que se va a ofrecer en el mercado recreacional de Canadá. Pure Cannabis Sticks está relleno de cannabis puro THC BioMed. Pure Cannabis Sticks se ha enviado a Saskatchewan, y más tarde se enviará a otras provincias.

Pure Cannabis Sticks se fabrica utilizando la máquina de producción automatizada de THC BioMed. Cada Pure Cannabis Stick contiene 0,6 gramos de cannabis, además de disponer de un filtro comercial.

THC BioMed es la compañía de cannabis activa más antigua de Canadá, creada en el año 2012. Desde su creación, THC se ha concentrado en la innovación y en los nuevos productos no disponibles en el mercado gris o legal.

THC BioMed se complace además de anunciar que otro de sus productos innovadores y propios, THC KISS Cannabis Beverage Shot, se ha lanzado a la venta la semana pasada en Ontario. THC Kiss contiene 10 mg de THC por toma, y se ha diseñado para ofrecer una experiencia diferente en comparación con otros comestibles y bebidas disponibles actualmente en los mercados de cannabis gris o legal.

THC Kiss busca ser una alternativa al hecho de fumar cannabis, y ha sido desarrollado por THC BioMed utilizando métodos de extracción propios inventados por THC BioMed.

Cada botella de 30ml de THC Kiss Cannabis Beverage Shot contiene 10 mg de THC.

La compañía se complace además de anunciar que ha renombrado a Penelope Laine como directora y miembro del Comité de Auditoría. Laine había dejado de forma temporal su cargo como directora de la compañía mientas que Health Canada completó el permiso de seguridad estándar para los directores.

Laine es una farmacéutica experta y licenciada, y cuenta con un MBA de la University of Toronto. Laine está graduada por Canadian Securities Course y Trader Training Course según el Canadian Securities Institute.

Acerca deTHC

THC BioMed es un productor con licencia Cannabis Act de cannabis médico y recreacional. Cuenta con licencia para cultivar y comercializar cannabis seco, de extracto, comestible y tópico. La compañía se encuentra en el marco destacado de la investigación científica y el desarrollo de productos y servicios relacionados con la industria del cannabis médico. El equipo administrativo cree que THC BioMed está posicionada correctamente para estar al frente de su industria de rápido crecimiento.

Información de futuro:Este comunicado podría incluir información de declaraciones de futuro integradas en la legislación de valores de Canadá, relacionada con los negocios de THC BioMed. La información de futuro se basa en algunas expectativas clave y presunciones realizadas por medio de la administración de THC BioMed. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones de futuro por medio del uso de palabras como "podrá", "podría", "debería", "espera", "pretende", "planea", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", "posible", "pudiera" y variaciones de estos términos y expresiones similares o los términos negativos o expresiones similares. Las declaraciones de futuro en este comunicado solo sirven hasta la fecha de este comunicado, e incluyen (a) Pure Cannabis Sticks que se enviarán a provincias diferentes de Saskatchewan (b) THC Kiss que va a ofrecer una experiencia diferente en comparación de los comestibles y bebidas disponibles actualmente en cannabis gris o legal y (c) THC BioMed que estará al frente de esta industria de rápido crecimiento. A pesar de que THC BioMed cree que estas expectativas y presunciones en las que la información de futuro se basa sean razonables, las diligencias debidas no deben situarse en la información de las declaraciones de futuro porque THC BioMed no puede asegurar que demuestren ser correctas. THC no tiene ninguna intención u obligación de actualizar de forma pública cualquiera de la información de futuro, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros, que sean diferentes de la normativa de valores aplicables.

La Bolsa de Valores de Canadá (CSE) no ha revisado y no acepta la responsabilidad sobre la precisión o veracidad de los contenidos de este comunicado.

Director general y consejero delegado: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., T: 1-844-THCMEDS, E: info@thcbiomed.com[mailto:info@thcbiomed.com]

