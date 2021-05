Primo Water Corporation anuncia los resultados del primer trimestre de 2021 (2)

Resultados financieros del primer trimestre por encima de las expectativas, la Compañía eleva la guía de EBITDA ajustado para todo el año 10 millones de dólares, a entre 380 millones y 390 millones de dólares

TAMPA, Fla., 6 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (la "Compañía" o "Primo"), un proveedor líder de agua directamente a los consumidores y servicios de filtración de agua en Norteamérica y Europa, así como un proveedor líder de dispensadores de agua , agua purificada y embotellada de manantial, y agua potable de recarga de autoservicio en EE. UU. y Canadá, anunció hoy sus resultados para el primer trimestre que finalizó el 3 de abril de 2021.

(A menos que se indique lo contrario, todas las comparaciones del primer trimestre de 2021 son relativas al primer trimestre de 2020; toda la información está en dólares estadounidenses).

INFORMACIÓN DESTACADA DEL PRIMER TRIMESTRE

Los ingresos aumentaron un 1% a 478 millones de dólares en comparación con 474 millones de dólares.

La pérdida neta reportada y la pérdida neta por acción diluida fueron 10 millones de dólares y 0,06 dólares, respectivamente, en comparación con la pérdida neta reportada y la pérdida neta por acción diluida de 27 millones de dólares y 0,19 dólares, respectivamente. La utilidad neta ajustada y la utilidad neta ajustada por acción diluida fueron de 9 millones de dólares y 0,06 dólares, respectivamente, en comparación con la utilidad neta ajustada y la utilidad neta ajustada por acción diluida de 11 millones de dólares y 0,08 dólares, respectivamente.

El EBITDA ajustado aumentó un 8% a 76 millones de dólares en comparación con 70 millones de dólares y el margen de EBITDA ajustado aumentó en 110 puntos básicos a un 15,9%.

La empresa reitera la expectativa de un crecimiento de los ingresos del 5% en 2021, más el crecimiento de las fusiones y adquisiciones integradas. La perspectiva de EBITDA ajustado aumentó 10 millones de dólares a entre 380 millones y 390 millones de dólares.

"Nuestros resultados del primer trimestre superaron nuestras expectativas y nos posicionan bien para el resto de 2021", dijo Tom Harrington, consejero delegado de Primo. "Nuestros sólidos resultados son impresionantes dado que se trataba de un efecto en ciclo de la carga de despensa que experimentamos durante los primeros días de la pandemia. Nuestro impulso positivo de cara al segundo trimestre, junto con nuestro progreso frente a nuestras iniciativas estratégicas clave, respaldan nuestra decisión de aumentar nuestra perspectiva de EBITDA ajustado para todo el año en 10 millones de dólares a entre 380 millones y 390 millones de dólares".

PERSPECTIVA

Primo tiene como objetivo los siguientes resultados de operaciones continuas para el segundo trimestre y el año completo 2021:

CONFERENCIA TELEFÓNICA DE RESULTADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Primo Water Corporation realizará una conferencia telefónica hoy, 6 de mayo de 2021, a las 10:00 a.m. ET, para discutir los resultados del primer trimestre, a los que se puede acceder de la siguiente manera:

Norteamérica: (888) 231-8191Internacional: (647) 427-7450ID de conferencia: 2174707

Una presentación de diapositivas y un webcast de audio en vivo estarán disponibles a través del sitio web de Primo en https://www.primowatercorp.com. La teleconferencia de ganancias se grabará y archivará para su reproducción en la sección de relaciones con los inversores del sitio web durante un período de dos semanas después del evento.

RENDIMIENTO GLOBAL DEL PRIMER TRIMESTRE - OPERACIONES CONTINUAS

Los ingresos aumentaron un 1% a 478 millones de dólares en comparación con 474 millones de dólares (disminuyeron un 1% excluyendo el impacto de las divisas). El aumento se debe principalmente al beneficio de un período completo de la adquisición heredada de Primo y al aumento de la demanda de productos y servicios de clientes residenciales, parcialmente compensado por menores ingresos por servicios de café y la base de clientes comerciales de Water Direct. El crecimiento de los ingresos por canal se tabula a continuación:

El beneficio bruto disminuyó un 3% a 265 millones de dólares en comparación con 273 millones de dólares. El margen bruto fue del 55,3% en comparación con el 57,6%, debido a que el menor volumen generó un mayor coste unitario de ventas.

Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron un 3% a 248 millones de dólares en comparación con 255 millones de dólares. La disminución fue impulsada por menores gastos de venta, generales y administrativos como resultado de las iniciativas de reducción de costes implementadas en respuesta a COVID 19 y la captura de sinergias, parcialmente compensadas por la incorporación del negocio heredado de Primo.

La pérdida neta reportada y la pérdida neta por acción diluida fueron 10 millones de dólares y 0,06 dólares, respectivamente, en comparación con la pérdida neta reportada y la pérdida neta por acción diluida de 27 millones de dólares y 0,19 dólares, respectivamente. La utilidad neta ajustada y la utilidad neta ajustada por acción diluida fueron de 9 millones de dólares y 0,06 dólares, respectivamente, en comparación con la utilidad neta ajustada y la utilidad neta ajustada por acción diluida de 11 millones de dólares y 0,08 dólares, respectivamente.

El EBITDA ajustado aumentó un 8% a 76 millones de dólares en comparación con 70 millones de dólares. El aumento fue impulsado principalmente por una mayor demanda de productos y servicios de los clientes residenciales, la mejora continua del apalancamiento operativo, la adquisición heredada de Primo y la realización de sinergias. El margen de EBITDA ajustado aumentó 110 puntos básicos hasta el 15,9%.

El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de 29 millones de dólares, menos 27 millones de dólares de gastos de capital, resultó en 2 millones de dólares de flujo de efectivo libre, u 8 millones de dólares de flujo de efectivo libre ajustado (ajustando los elementos establecidos en el Anexo 7), en comparación con flujo de caja libre de (5) millones de dólares en el año anterior.

RENDIMIENTO POR SEGMENTO DEL PRIMER TRIMESTRE – OPERACIONES CONTINUAS

Norteamérica

Los ingresos aumentaron un 4% a 366 millones de dólares impulsados por el beneficio de un período completo de la adquisición heredada de Primo y una mayor demanda de productos y servicios de clientes residenciales, parcialmente compensados por menores ingresos de nuestra base de clientes comerciales Water Direct y servicios de café.

Resto del mundo ("ROW")

Los ingresos disminuyeron un 9% a 113 millones de dólares debido a menores ingresos en nuestra base de clientes comerciales Water Direct y servicios de café.

ACERCA DE PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water Corporation es un proveedor líder de soluciones de agua pura en Norteamérica, Europa e Israel y genera aproximadamente 2.000 millones de dólares en ingresos anuales. Primo opera principalmente bajo un modelo de ingresos recurrente de maquinillas de afeitar/hojas de afeitar. La maquinilla de afeitar en el modelo de ingresos de Primo es su línea líder en la industria de dispensadores de agua elegantes e innovadores, que se venden a través de los principales minoristas y en línea a varios precios o se alquilan a los clientes. Los dispensadores ayudan a aumentar la penetración en los hogares, lo que impulsa las compras recurrentes de la oferta de cuchillas de afeitar de Primo. La oferta de cuchillas de afeitar de Primo se compone de Water Direct, Water Exchange y Water Refill. A través de su negocio Water Direct, Primo ofrece soluciones de hidratación sostenibles en sus 21 países directamente a la puerta del cliente, ya sea en el hogar o en negocios comerciales. A través de sus negocios de intercambio de agua y recarga de agua, Primo ofrece contenedores precargados y reutilizables en más de 13.000 ubicaciones y unidades de recarga de agua en aproximadamente 22.000 ubicaciones, respectivamente. Primo también ofrece unidades de filtración de agua en sus 21 países, lo que representa una de las cinco primeras posiciones.

Las soluciones de agua de Primo amplían el acceso de los consumidores a agua purificada, de manantial y mineral para promover un estilo de vida más saludable y sostenible, al mismo tiempo que reducen los desechos plásticos y la contaminación. Primo está comprometido con sus estándares de administración del agua y se enorgullece de asociarse con la Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA) en Norteamérica, así como con Watercoolers Europe (WE), que garantizan el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, calidad, saneamiento y normativas para el beneficio de la protección del consumidor.

Primo tiene su sede en Tampa, Florida (EE.UU.). Para más información, visite www.primowatercorp.com.

Medidas no GAAP

Para complementar su informe de medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP, Primo utiliza ciertas medidas financieras que no son GAAP. Primo excluye de los ingresos GAAP el impacto de las divisas para separar su impacto de los resultados de las operaciones de Primo. Primo utiliza la utilidad (pérdida) neta ajustada, la utilidad (pérdida) neta ajustada por acción diluida y el EBITDA ajustado para separar el impacto de ciertos elementos del negocio subyacente. Debido a que Primo utiliza estos resultados financieros ajustados en la gestión de su negocio, la dirección cree que esta información complementaria es útil para los inversores para su evaluación independiente y la comprensión de la evolución del negocio subyacente de Primo y el desempeño de su gestión. Además, Primo complementa su informe de efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas de operaciones continuas determinadas de acuerdo con los PCGA al excluir las adiciones a propiedades, planta y equipo para presentar el flujo de efectivo libre, y al excluir los elementos identificados en los anexos adjuntos. Presentar el flujo de caja libre ajustado, que la gerencia cree que brinda información útil a los inversionistas para evaluar nuestro desempeño, comparar nuestro desempeño con el desempeño de nuestro grupo de pares y evaluar nuestra capacidad para atender la deuda y financiar oportunidades estratégicas, que incluyen invertir en nuestro negocio, adquisiciones estratégicas, pago de dividendos, recompra de acciones ordinarias y fortalecimiento del balance. Con respecto a nuestras expectativas de desempeño de Primo, nuestras conciliaciones del segundo trimestre de 2021 y el EBITDA ajustado estimado para el año completo de 2021 no están disponibles, ya que no podemos cuantificar ciertas cantidades con el grado de precisión que se requeriría en las medidas GAAP relevantes sin irrazonable esfuerzo. Estos elementos incluyen impuestos, costes por intereses que ocurrirían si la empresa emitiera deuda y costes para adquirir o vender un negocio si la empresa ejecutara dichas transacciones, lo que podría afectar significativamente nuestros resultados financieros. Estos elementos dependen de factores muy variables y cualquier conciliación implicaría un grado de precisión que sería confuso o engañoso para los inversores. Esperamos que la variabilidad de estos factores tenga un impacto significativo, y potencialmente impredecible, en nuestros resultados financieros futuros GAAP. Las medidas financieras que no son GAAP descritas anteriormente son adicionales y no deben considerarse superiores o sustitutos de los estados financieros de Primo preparados de acuerdo con los GAAP. Además, las medidas financieras no-GAAP incluidas en este anuncio de ganancias reflejan juicio de la administración de elementos particulares, y pueden ser diferentes, y por lo tanto pueden no ser comparables a las partidas presentadas bajo el mismo nombre por otras empresas.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 que transmite las expectativas de la administración en cuanto al futuro basadas en planes, estimaciones y proyecciones en el momento en que Primo realiza declaraciones. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes y Primo le advierte que varios factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con las tendencias y resultados financieros y operativos futuros (incluida la perspectiva de Primo sobre los ingresos del segundo trimestre de 2021 y el EBITDA ajustado) y asuntos relacionados. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre los planes y estimaciones actuales de la administración. La dirección cree que estas suposiciones son razonables, pero no hay garantía de que resulten precisas.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en este comunicado de prensa incluyen, entre otros: el impacto de la propagación de COVID-19, las acciones gubernamentales relacionadas y nuestra estrategia en respuesta a los mismos en nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones; nuestra capacidad para competir con éxito en los mercados en los que operamos; las fluctuaciones en los precios de las materias primas y nuestra capacidad para traspasar los costes crecientes a nuestros clientes o protegernos contra dichos costes crecientes, y el impacto de esos precios incrementados en nuestros volúmenes; nuestra capacidad para mantener acuerdos y relaciones favorables con nuestros proveedores; nuestra capacidad para administrar nuestras operaciones con éxito; fluctuaciones monetarias que afecten negativamente el cambio entre el dólar estadounidense y la libra esterlina británica, el cambio entre el euro, el dólar canadiense y otras monedas y el cambio entre la libra esterlina británica y el euro; el impacto en nuestros resultados financieros de la incertidumbre en los mercados financieros y otros cambios adversos en las condiciones económicas generales; cualquier interrupción de la producción en nuestras instalaciones de fabricación; nuestra capacidad para mantener el acceso a nuestras fuentes de agua; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual; la naturaleza estacional de nuestro negocio y el efecto de condiciones climáticas adversas; el impacto de eventos nacionales, regionales y globales, incluidos los de carácter político, económico, empresarial y competitivo; nuestra capacidad para realizar plenamente el beneficio potencial de las transacciones u otras oportunidades estratégicas que perseguimos; nuestra capacidad para realizar sinergias de costes de nuestras adquisiciones debido a dificultades de integración y otros desafíos; nuestros derechos de indemnización limitados en relación con la adquisición heredada de Primo; nuestra exposición al riesgo de activos intangibles; nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones en virtud de nuestros acuerdos de deuda y los riesgos de mayores aumentos de nuestra deuda; nuestra capacidad para mantener el cumplimiento de los convenios y condiciones de nuestros acuerdos de deuda; fluctuaciones en las tasas de interés, que podrían incrementar nuestros costes de endeudamiento; la contracción de un endeudamiento sustancial para financiar nuestras adquisiciones; nuestra capacidad para contratar, retener e integrar nuevos directivos; nuestra capacidad para renovar nuestros convenios colectivos en términos satisfactorios; cumplimiento de las normas de salud y seguridad de los productos; responsabilidad por lesiones o enfermedades causadas por el consumo de productos contaminados; responsabilidad y daño a nuestra reputación como resultado de litigios o procedimientos legales; cambios en el entorno legal y regulatorio en el que operamos; nuestra capacidad para abordar adecuadamente los desafíos y riesgos asociados con nuestras operaciones internacionales y abordar las dificultades para cumplir con las leyes y regulaciones, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. y la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010; aumento de las obligaciones tributarias en las distintas jurisdicciones en las que operamos; interrupciones en nuestros sistemas de información; nuestra capacidad para mantener de forma segura la información confidencial o de la tarjeta de crédito de nuestros clientes, u otros datos privados relacionados con nuestros empleados o nuestra empresa; nuestra capacidad para mantener nuestro dividendo trimestral; o cambios de calificación crediticia.

La lista anterior de factores no es exhaustiva. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha del presente documento. Se insta a los lectores a revisar y considerar cuidadosamente las diversas divulgaciones, incluidos, entre otros, los factores de riesgo contenidos en el Informe anual de Primo en el Formulario 10-K y sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q, así como otras presentaciones ante las comisiones de valores. Primo no se compromete a actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones considerando nueva información o eventos futuros, excepto según lo exija expresamente la ley aplicable.

