Primo Water firma un acuerdo para vender una parte significativa de sus negocios internacionales (1)

-Primo Water firma un acuerdo para vender una parte significativa de sus negocios internacionales por hasta 575 millones de dólares en efectivo

Crea un valor significativo para los accionistas a un múltiplo de valoración premium

El acuerdo es el primer paso a la salida de todos sus negocios internacionales.

Permite centrarse en el mercado de Norteamérica, donde Primo Water tiene liderazgo, escala y una importante oportunidad de cliente a la que dirigirse.

Los ingresos de la transacción se utilizarán para impulsar el crecimiento orgánico, reducir el apalancamiento, acelerar las fusiones y adquisiciones de Water Direct, buscar adyacencias de agua y devolver capital a los accionistas a través de recompras de acciones.

Primo Water cree que los accionistas se beneficiarán de un perfil financiero mejorado.

TAMPA, Fla., 2 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) ("la compañía" o "Primo Water"), un proveedor líder de soluciones sostenibles de agua potable en Norteamérica y Europa, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo mediante el cual Culligan International ("Culligan") adquirirá una parte significativa de los negocios internacionales de Primo Water en una transacción totalmente en efectivo ("la transacción") valorada en hasta 575 millones de dólares. La transacción excluye los negocios de Aimia Foods, Reino Unido, Portugal e Israel, pero cada uno de ellos se venderán a lo largo de 2024.

"Nos complace haber llegado a un acuerdo que creemos que genera un valor significativo para los accionistas de Primo Water. La transacción fue el resultado de un proceso proactivo liderado por la junta directiva que resultó en un acuerdo que ofrece una valoración premium atractiva para una parte importante de nuestra cartera internacional y simplifica y enfoca a Primo Water en nuestro principal negocio de agua en Norteamérica", afirmó Tom Harrington, consejero delegado de Primo Water. "De cara al futuro, nos centraremos en hacer crecer el negocio norteamericano, aumentar nuestra rentabilidad y márgenes, mejorar la solidez de nuestro balance y devolver capital a los accionistas".

LO MÁS DESTACADO DE LA TRANSACCIÓN

El precio de compra en efectivo de hasta 575 millones de dólares para una parte importante de los negocios internacionales de Primo Water libera un valor sustancial para los accionistas.

Atractivo múltiplo de valoración de primas de aproximadamente 11 veces el EBITDA ajustado según los últimos doce meses finalizados el 1 de julio de 2023.

Al cerrar la transacción, Primo Water tiene la intención de pagar el saldo pendiente de su flujo de efectivo, con el objetivo a largo plazo de mantener un apalancamiento neto ajustado por debajo de 2,5 veces el EBITDA ajustado.

También al cierre, se autorizará una recompra de acciones incremental de 25 millones de dólares, revisando la autorización de recompra de acciones a 75 millones de dólares.

PRIMO WATER, SIMPLIFICADA Y ENFOCADA EN NORTEAMERICA

La transacción marca otro hito importante en la transformación de Primo Water como empresa. Una vez completada la transacción, la proforma simplificada de Primo Water tendrá:

Mayor enfoque en su negocio exclusivo de agua en Norteamérica, donde disfruta de escala nacional y local y es uno de los principales actores.

Un perfil financiero mejorado, que acelera el logro de varios objetivos para 2024 previamente anunciados, incluidas mejoras en los márgenes brutos ajustados, el EBITDA ajustado y los márgenes de EBITDA ajustados, así como la conversión del flujo de caja libre ajustado.

La flexibilidad financiera para buscar crecimiento orgánico, reducir el apalancamiento, devolver capital, acelerar adquisiciones acumulativas y participar en oportunidades estratégicas complementarias y adyacentes a su negocio principal de agua en Norteamérica.

Una combinación de negocios diversificada en Water Dispensers, Water Direct, Water Exchange, Water Refill, y Water Filtration, así como una combinación equilibrada de clientes residenciales y comerciales.

CIERRE Y APROBACIONES

Se espera que la transacción se cierre el 31 de diciembre de 2023, sujeta a la recepción de aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Para obtener más información, consulte el Formulario 8-K de Primo Water presentado en relación con la firma de la transacción. El cierre de la transacción no está sujeto a ninguna condición de financiación.

ASESORES

BMO Capital Markets Corp. actúa como asesor financiero exclusivo y White & Case LLP actúa como asesor legal de Primo Water.

CONFERENCIA TELEFÓNICA

Simultáneamente con su conferencia telefónica de publicación de resultados del tercer trimestre de 2023 previamente programada, Primo Water organizará una conferencia telefónica, que se transmitirá simultáneamente por Internet, el jueves 2 de noviembre de 2023 a las 10:00 a.m., hora del este. Una sesión de preguntas y respuestas seguirá a la presentación de la gerencia. Para participar, llame a los siguientes números:

Norteamérica: (888) 664-6392Internacional: (416) 764-8659ID Conferencia: 93280528

Esta es una línea telefónica en vivo, de sólo escucha.

Una presentación de diapositivas y una transmisión web de audio en vivo estarán disponibles a través del sitio web de Primo Water en https://www.primowatercorp.com . La conferencia telefónica sobre resultados se grabará y archivará para su reproducción en la sección de relaciones con inversores del sitio web durante un período de dos semanas después del evento.

ACERCA DE PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water es uno de los principales proveedores de soluciones de agua en Norteamérica y Europa y generó aproximadamente 2.200 millones de dólares en ingresos anuales en 2022. Primo Water opera en gran medida bajo un modelo de ingresos recurrentes en la categoría de agua de gran formato (definida como de 3 galones o más). Esta estrategia de negocio se conoce comúnmente como "navaja de afeitar" porque la venta inicial de un producto crea una base de usuarios que adquieren con frecuencia productos consumibles complementarios. La cuchilla de afeitar del modelo de ingresos de Primo Water es su innovadora gama de dispensadores de agua, líder en el sector, que se vende en unos 10.800 puntos de venta al por menor y por Internet a distintos precios. Los dispensadores ayudan a aumentar la penetración en hogares y empresas, lo que impulsa las compras recurrentes de la oferta de cuchillas de afeitar o soluciones de agua de Primo Water. La oferta de Primo Water se compone de Water Direct, Water Exchange y Water Refill. A través de su negocio Water Direct, Primo Water ofrece soluciones de hidratación sostenibles en 21 países directamente a los clientes, ya sea en casa o en empresas. A través de su negocio Water Exchange, los clientes visitan los puntos de venta y compran una botella de agua precargada. Una vez consumidas, las botellas vacías se intercambian en los expositores de nuestros centros de reciclaje, que proporcionan un ticket que ofrece un descuento para la compra de una nueva botella. Water Exchange está disponible en aproximadamente 17.500 puntos de venta. A través de su negocio Water Refill, los clientes rellenan botellas vacías en aproximadamente 23.500 máquinas de autoservicio de agua potable. Primo Water también ofrece unidades de filtración de agua en 21 países.

Las soluciones de agua de Primo Water amplían el acceso de los consumidores al agua purificada, de manantial y mineral para promover un estilo de vida más saludable y sostenible, reduciendo al mismo tiempo los residuos de plástico y la contaminación. Primo Water está comprometida con sus normas de administración del agua y se enorgullece de estar asociada con la Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA) en Norteamérica, así como con Watercoolers Europe (WE), que garantizan el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, calidad, saneamiento y reglamentación en beneficio de la protección del consumidor.

Primo Water tiene su sede en Tampa, Florida (Estados Unidos). Para más información, visite www.primowatercorp.com .

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 que transmite las expectativas de la administración en cuanto al futuro basadas en planes, estimaciones y proyecciones en el momento en que Primo Water realiza las declaraciones. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes y Primo Water le advierte que varios factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en dichas declaraciones prospectivas. Puede identificar declaraciones prospectivas mediante palabras como "podría", "hará", "haría", "debería", "podría", "espera", "apunta", "anticipa", "cree", "estima, "pretender", "planificar", "predecir", "proyectar", "buscar", "potencial", "oportunidades" y otras expresiones similares y los negativos de dichas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con el uso de los ingresos de la transacción, la finalización de la transacción en los términos propuestos, el momento previsto de la transacción, el impacto potencial que la transacción tendrá que ver con Primo Water y asuntos relacionados, y la ejecución de nuestras prioridades estratégicas. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre los planes y estimaciones actuales de la administración. La gerencia cree que estos supuestos son razonables, pero no hay seguridad de que resulten ser exactos.

Los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los descritos en este comunicado de prensa incluyen, entre otros: el cumplimiento de las condiciones de la transacción y otros riesgos relacionados con la realización de la transacción y las acciones relacionadas con la misma; la capacidad de Primo Water y Culligan para completar la transacción en los términos y plazos previstos, incluida la capacidad para obtener las aprobaciones reglamentarias; los riesgos relacionados con cualquier cambio imprevisto o efectos sobre los pasivos, futuros gastos de capital, ingresos, gastos, beneficios, sinergias, endeudamiento, situación financiera, pérdidas y perspectivas futuras; el riesgo de que las perturbaciones derivadas de la transacción perjudiquen el negocio de Primo Water; y el efecto de factores económicos, competitivos, legales, gubernamentales y tecnológicos sobre el negocio de Primo Water.

La lista anterior de factores no es exhaustiva. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha del presente documento. Se insta a los lectores a revisar y considerar cuidadosamente las diversas divulgaciones, incluidos, entre otros, los factores de riesgo contenidos en el Informe anual de Primo Water en el Formulario 10-K y sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q, así como otras presentaciones ante las comisiones de valores. Primo Water no se compromete a actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones considerando nueva información o eventos futuros, excepto según lo exija expresamente la ley aplicable.

CONTACTOS: Primo Water: relaciones con inversores: Jon Kathol, vicepresidente, relaciones con inversores, (813) 544-8515, investorrelations@primowater.com ; Medios: Dan Gagnier & Riyaz Lalani, Gagnier Communications, (646) 342-8087, PrimoWater@gagnierfc.com

