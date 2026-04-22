Princess anuncia la nueva Clase Voyager, con 3 nuevos buques previstos para su construcción - Mundomar Cruceros

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril.- Princess, una de las principales navieras de cruceros a nivel mundial de Carnival Corporation & plc, compañía líder de viajes de ocio del mundo, anunció tres nuevos acuerdos de construcción naval con el astillero italiano Fincantieri para construir tres nuevos cruceros sobre una plataforma de próxima generación diseñada para mejorar aún más la ya reconocida experiencia vacacional de clase mundial que ofrece a sus pasajeros, según Mundomar Cruceros. Está previsto que los nuevos barcos se entreguen a finales de 2035, 2038 y 2039, respectivamente. Los nuevos buques combinarán de forma armoniosa las experiencias y espacios más valorados y demandados por los que Princess es conocida, junto con cubiertas exteriores, camarotes y diseños de la Piazza completamente reinventados, pensados para los viajeros globales de Princess. Estos nuevos barcos se basarán en la galardonada plataforma Sphere Class y seguirán incorporando las últimas tecnologías tanto para los pasajeros como en el ámbito marítimo.

Al igual que los exitosos Sun y Star Princess, los barcos de la clase Voyager estarán propulsados por combustible dual, principalmente Gas Natural Licuado (GNL), la mejor tecnología avanzada de combustible disponible actualmente, que permite reducciones inmediatas de gases de efecto invernadero y disminuye significativamente las emisiones en comparación con otros combustibles marinos convencionales. Los nuevos barcos, que serán los de mayor capacidad de la flota de Princess, se construirán en el astillero de Fincantieri en Monfalcone, Italia.

“La clase Voyager entusiasmará a nuestros fieles pasajeros y atraerá a la próxima generación de clientes de Princess. Hemos realizado una extensa investigación con clientes y agentes para lograr el equilibrio adecuado entre la evolución de nuestros éxitos probados y la introducción de nuevos conceptos y asociaciones, basados en lo que realmente importa a nuestros pasajeros tanto actuales como futuros”, afirmó Gus Antorcha, presidente de Princess. “Desde una gastronomía excepcional y atractivos entornos de piscina hasta entretenimiento de alto nivel y espacios bellamente reinventados en todo el barco, no dejamos ningún área sin mejorar mientras evolucionamos cuidadosamente la experiencia Princess”.

Los tres barcos tendrán 183.000 toneladas brutas y capacidad para aproximadamente 4.700 pasajeros. Los detalles técnicos del diseño, así como las características y servicios previstos, se darán a conocer en el futuro.

Pierroberto Folgiero, consejero delegado y director general de Fincantieri, comentó: “Estamos encantados de anunciar este nuevo acuerdo con Princess, que confirma la solidez de una colaboración duradera y orientada al futuro. Estos nuevos pedidos aseguran una sólida carga de trabajo para nuestros astilleros hasta 2039 y respaldan el desarrollo rentable de nuestro negocio de cruceros, tal como se recoge en nuestro Plan Industrial 2026–2030. Con los nuevos barcos de la clase Voyager, volvemos a aprovechar la experiencia distintiva de Fincantieri en la construcción naval sostenible de próxima generación, apoyando la trayectoria de crecimiento de Princess y reafirmando nuestro papel como socio industrial de confianza en la evolución de la industria de cruceros”.

Los acuerdos para estos cruceros de nueva generación de Princess representarán los barcos 19, 20 y 21 propulsados por GNL de Carnival Corporation y forman parte de la estrategia continua de mejora de flota de la compañía, orientada a generar entusiasmo en el mercado vacacional y acelerar la demanda de cruceros, el segmento de más rápido crecimiento dentro de la industria de viajes de ocio.

Además de estos tres barcos previstos para finales de 2035, 2038 y 2039, Carnival Corporation tiene otros siete nuevos buques bajo contrato con entregas programadas entre 2027 y 2033. El valor de estos acuerdos, sujeto a financiación y a otras condiciones habituales, se considera muy significativo.

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