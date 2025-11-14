(Información remitida por la empresa firmante)

- La marca alemana de bienestar femenino Princess Luna presenta en CIIE innovaciones de salud respaldadas por la ciencia

SHANGHÁI, 14 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La 8ª Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), que comenzó el 5 de noviembre en Shanghái, sirvió de plataforma para que la marca alemana de bienestar femenino Princess Luna mostrara sus innovaciones sanitarias respaldadas por la ciencia.

La marca captó gran atención en la exposición gracias a su enfoque en la investigación para el bienestar femenino, destacando su compromiso con la atención a las necesidades de salud íntima a través de productos científicamente formulados. Numerosos visitantes acudieron para conocer sus innovadoras propuestas, reflejando el creciente interés de las consumidoras en productos para la salud femenina.

Durante la expo, Princess Luna presentó sus líneas de productos principales, diseñadas para favorecer el equilibrio microbiológico y el bienestar general de la mujer. La marca invitó a profesionales de la salud a explicar la ciencia detrás de la protección de la salud femenina y a aclarar conceptos erróneos comunes.

Proteger el bienestar íntimo es fundamental, y no debemos dudar en hablar abiertamente sobre ello. Es importante comprender las formas adecuadas de mantener un entorno microbiológico saludable, afirmó Bai Wenpei, destacada ginecóloga de China.

Este diálogo abierto se convirtió en uno de los momentos más destacados del stand, generando reacciones positivas entre los visitantes internacionales.

Es fantástico ver una marca alemana como Princess Luna en la CIIE, comentó una visitante alemana. Soy una gran admiradora de la marca y es maravilloso ver que se habla abiertamente sobre la salud femenina.

Las actividades de la marca recibieron una amplia cobertura por parte de importantes medios de comunicación chinos, como el Diario del Pueblo y CCTV.com. Los reportajes destacaron la sólida base científica de la marca y su alineación con el impulso de China hacia las innovaciones en salud de alta calidad. Este reconocimiento subraya tanto la credibilidad de la marca como el creciente potencial de mercado para los productos especializados en salud femenina.

A pesar de la alta incidencia de problemas de salud íntima femenina, muchas mujeres aún optan por ignorarlos, destacó la representante de la marca. Esperamos que, al hablar abiertamente sobre este tema, más mujeres en todo el mundo se sientan cómodas abordando sus preocupaciones de salud y se den cuenta de que no están solas al enfrentar estos desafíos.

De cara al futuro, Princess Luna planea seguir impulsando el bienestar femenino a nivel mundial mediante la innovación científica.

