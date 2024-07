Prisma Imagen y Diseño analiza la evolución del diseño web en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Prisma Imagen y Diseño explica cómo ha evolucionado el diseño web, por qué se distingue una web actual de las antiguas y las nuevas herramientas de diseño web y marketing online

Asturias, 3 de julio de 2024.- "Probablemente estés cansado de oír y ver mensajes llamativos pero intrascendentes. O que no se ajustan a tus necesidades".



La revolución digital pospandemia ha permitido la multiplicación de los autodenominados creadores de contenido, diseñadores web a tiempo parcial o expertos en marketing digital tan solo de su propia marca.



Pero todo eso ya está cambiando. La publicidad online, gracias a la aplicación de la inteligencia artificial en todos sus procesos y a la especialización de las agencias de marketing, permite ya cosas que apenas se pueden imaginar.



Entre los cambios principales destacan uno: la creación de páginas web y su aprovechamiento como herramienta efectiva de ventas. Para cualquier profesional o empresa ya no se trata de tener una página web bonita y atractiva. Se trata de sacarle partido de verdad como un foco de atracción de clientes potenciales y de fidelización.



Este nuevo concepto de publicidad online disruptiva basado en el diseño inteligente se cultiva entre las agencias más punteras. Y entre las más consolidadas, como Prisma Imagen y Diseño, decana del Diseño Web en Asturias que con de 20 años de experiencia aprovecha su bagaje como atalaya privilegiada para adelantarse a los acontecimientos.



Agencias que han evolucionado desde la creación de sitios web a base de puro código HTML hasta incorporar herramientas de inteligencia artificial insertadas en las versiones más recientes de los CMS más utilizados del mercado.



Las nuevas herramientas de diseño web y marketing online

Es bueno que los conocimientos y herramientas de marketing se popularicen. Bienvenidos sean, pues, Canva, Capcut y Copilot, por hablar solo de las tres ces.



Sin embargo, en el ámbito del marketing online y el diseño de páginas web, si lo que se trata es de garantizar el crecimiento de una empresa, afianzar su fuerza de ventas o abrir nuevas vías de penetración en el mercado, no conviene asociarse con aficionados.



¿Qué distingue una página web profesional, una tienda online rentable o una campaña de marketing exitosa?

Cualquier buen producto de diseño implica unas habilidades técnicas al servicio de un criterio estético y un fin. Primero, un desarrollo minucioso y atento que, en el caso del diseño web, supondrá una arquitectura coherente y una atención especial a las reglas UX/UI. Y ahí la IA ya tiene mucho que decir, por cuanto son muchos los CMS, que incorporan la Inteligencia Artificial a sus procesos de creación.



Pero eso, con ser importante, no es lo esencial. El diseño final consiste en la pátina de afectividad que envuelve a la web y la hace parecer cálida o fría, directa o enrevesada, confiable o siniestra.



Novedades del kit digital y el kit consulting

Sea como sea ahora es más fácil acceder a un diseño web de calidad con un considerable ahorro de costes.



Gracias a los programas de ayudas del kit digital y el kit consulting, autónomos y empresas pueden beneficiarse de sendos bonos entre 2.000 € y 24.000 € para actualizar su página web o aplicar diversas soluciones de digitalización sin ningún coste.



