Prismacim celebra sus 35 años con un Tech Summit sobre digitalización industrial en BIEMH 2026 - PRISMACIM

Madrid, 10 de febrero

La BIEMH (Bienal Internacional de Máquina-Herramienta) es uno de los principales eventos industriales de Europa y una cita de referencia para la fabricación avanzada, la automatización y la digitalización industrial. La edición BIEMH 2026 se celebrará en Bilbao del 2 al 6 de marzo, reuniendo a profesionales de la ingeniería, la producción y la gestión industrial.

En el marco de esta edición tendrá lugar el Prismacim Tech Summit, un ciclo de sesiones técnicas organizado por Prismacim, Top Partner de Siemens Digital Industries Software. El Tech Summit se desarrollará todos los días de feria en el stand de Prismacim (6 F-02) del Bilbao Exhibition Centre (BEC), con sesiones programadas a las 12:00 h.

El Prismacim Tech Summit ofrecerá un programa técnico continuo centrado en abordar de forma integrada las distintas fases del ciclo de vida del producto.

Las sesiones están diseñadas para mostrar la aplicación práctica de diferentes tecnologías en entornos industriales reales, con un enfoque orientado a la mejora de la eficiencia operativa, la colaboración entre equipos y la gestión estructurada del dato técnico.

Las sesiones de CAD se centrarán en el diseño mecánico avanzado y en las últimas novedades de Solid Edge orientadas a la productividad y al trabajo en entornos conectados. En CAM, se abordarán las tendencias actuales en programación de mecanizado y la continuidad entre diseño y fabricación, apoyadas en la tecnología de CAM Pro / NX CAM.

El bloque de PLM pondrá el foco en la gestión del hilo digital y en el uso de Teamcenter X como eje del ciclo de vida del producto. Las sesiones de ALM tratarán la trazabilidad de requisitos y la integración entre ingeniería y desarrollo mediante Polarion, mientras que ECAD abordará el diseño eléctrico con Capital y su conexión con el entorno mecánico y PLM.

Las ponencias, con una duración aproximada de 50 minutos, serán impartidas por especialistas técnicos de Prismacim, con experiencia contrastada en proyectos industriales y en la implantación de soluciones del ecosistema de Siemens Digital Industries Software. Las sesiones están orientadas a mostrar la aplicación práctica de estas tecnologías en entornos reales de diseño, fabricación y gestión del ciclo de vida del producto.

El Tech Summit está dirigido a ingenieros, responsables técnicos y de calidad, directores de operaciones y profesionales del entorno industrial interesados en la digitalización de sus procesos, así como a empresas industriales que buscan mejorar su competitividad mediante la adopción de tecnologías de ingeniería avanzadas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. El registro para asistir a las sesiones ya está abierto y cuenta con aforo limitado.

La celebración del Prismacim Tech Summit se enmarca además en un momento especialmente significativo para la compañía, al coincidir con el 35º aniversario de Prismacim y con 30 años de experiencia en la distribución de Solid Edge, dos hitos que reflejan una trayectoria consolidada en el acompañamiento tecnológico a la industria.

