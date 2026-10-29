Prismacim revalida el reconocimiento Top Partner Platinum 2026 de Siemens tras un año de récord - Prismacim

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, principal partner de Siemens Digital Industries Software en España y líder en distribución de Solid Edge en Europa, culmina un ejercicio de resultados históricos. Siemens también reconoce a Marc Teruel, director Comercial de Prismacim, con el galardón Top Sales 2026.

Madrid, 29 de octubre.- Prismacim ha renovado su reconocimiento como Top Partner Platinum 2026 de Siemens Digital Industries Software, tras un ejercicio marcado por resultados récord y nuevos proyectos. Esta distinción refuerza su posición como uno de los principales socios tecnológicos de Siemens en España y pone en valor su trayectoria y contribución a la digitalización de la industria.

Con más de 35 años de experiencia, la compañía ha consolidado su crecimiento gracias a su especialización tecnológica, la confianza de sus clientes y el trabajo de un equipo altamente cualificado.

En palabras de Jaime Ruesca, CEO de Prismacim: Revalidar el Top Partner Platinum de Siemens supone un motivo de enorme satisfacción para todos los que formamos Prismacim. Culminamos un año especialmente significativo, marcado por resultados históricos que reflejan el esfuerzo, la especialización y el compromiso de nuestro equipo. Este reconocimiento nos anima a seguir creciendo y fortaleciendo nuestra colaboración con Siemens y nuestros clientes.

Una trayectoria de referencia en el sector industrial

Bajo el liderazgo de Jaime Ruesca y Aleix Bartomeu, cofundador y director de Soporte Técnico (CST), Prismacim se ha consolidado como un referente en la implantación de soluciones tecnológicas para la industria.

Como principal distribuidor de Solid Edge en Europa, cuenta con una amplia experiencia en el portfolio de Siemens Digital Industries Software, que abarca soluciones para el diseño, la simulación, la fabricación y la gestión del ciclo de vida del producto.

Su propuesta combina tecnología y servicios especializados de consultoría, implantación, personalización, formación y soporte técnico, ayudando a las empresas industriales a optimizar sus procesos y mejorar su competitividad.

Siemens reconoce también la labor de Marc Teruel

A este logro corporativo se suma el reconocimiento Top Sales 2026 otorgado por Siemens a Marc Teruel, director Comercial de Prismacim, por su contribución a los resultados comerciales alcanzados.

La compañía hace extensiva esta distinción a todo su equipo, cuya dedicación y trabajo conjunto han sido fundamentales para culminar un ejercicio especialmente significativo.

Ambos reconocimientos cierran un año excepcional para Prismacim, que afronta una nueva etapa con el compromiso de seguir impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico del tejido industrial español.

Sobre Prismacim

Prismacim es una empresa especializada en software industrial y principal socio tecnológico de Siemens Digital Industries Software en España. Con más de 35 años de trayectoria y presencia en todo el territorio nacional, ofrece soluciones tecnológicas y servicios integrales de consultoría, implantación, formación y soporte técnico para impulsar la digitalización y competitividad de las empresas industriales.

Más información: www.prismacim.com

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Emisor: PRISMACIM EFFORT SL

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