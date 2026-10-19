PROCOMER y 18 empresas costarricenses buscan nuevos negocios para la industria alimentaria en SIAL París

Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de la industria alimentaria costarricense alcanzaron los $1.938 millones, un 8% más que en el mismo periodo de 2025.

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Con una oferta que incluye frutas deshidratadas, productos congelados, salsas y conservas, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), en conjunto con 18 empresas costarricenses, buscan nuevas oportunidades de negocio con compradores internacionales en SIAL París 2026, con el objetivo de impulsar la diversificación de mercados de la industria alimentaria en Europa.

La feria se realiza del 17 al 21 de octubre en el recinto Paris Nord Villepinte, en Francia, y reúne a más de 8.000 expositores y 295.000 profesionales del sector, entre fabricantes, distribuidores, proveedores y compradores, lo que representa una oportunidad para presentar la oferta nacional ante empresas de distintos mercados y canales de comercialización.

"Para ampliar nuestra presencia en los mercados internacionales, necesitamos traducir la innovación en nuestros productos en una oferta exportadora con mayor valor agregado, capaz de responder a nuevas necesidades de consumo. En PROCOMER trabajamos para que esa capacidad de transformación encuentre oportunidades comerciales. SIAL París nos permite acercar productos diferenciados a compradores internacionales y traducir el desarrollo de nuestra industria alimentaria en nuevos negocios", afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

En el stand esencial COSTA RICA la delegación muestra cómo productos como la piña, el banano, la yuca y el plátano se transforman en alimentos con distintas presentaciones y usos. La oferta comprende frutas congeladas y deshidratadas, yuca precocida, tostones, harinas, salsas picantes, conservas de pescado, jugos, purés, café, cacao y agua de pipa embotellada.

Durante los cinco días de feria, las empresas mantienen reuniones de negocios y presentan sus productos a potenciales compradores. La participación también incluye demostraciones a cargo de un chef y un barista, con las que se busca mostrar las características de los productos costarricenses y sus posibilidades de uso. Estas acciones permiten que los compradores conozcan la oferta mediante experiencias de preparación y degustación que apoyan el intercambio comercial.

Según datos de PROCOMER, entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de la industria alimentaria costarricense alcanzaron los $1.938 millones con un crecimiento del 8% en comparación al mismo periodo del 2025.

Además de identificar nuevos clientes, SIAL París ofrece a las empresas un espacio para atender a sus compradores actuales y conocer tendencias internacionales. Ese contacto directo aporta información para adaptar sus propuestas comerciales y orientar el desarrollo de productos hacia oportunidades concretas de mercado, como parte del trabajo de PROCOMER para ampliar el alcance internacional de la industria alimentaria costarricense.

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