PROCOMER impulsa participación de 11 empresas costarricenses en el Festival de Cannes

Película de la costarricense Siempre soy tu animal materno competirá en la sección oficial "Una Cierta Mirada" del Festival

Delegación nacional promoverá servicios audiovisuales, proyectos cinematográficos y al país como destino fílmico

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, Costa Rica, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 12 al 20 de mayo, Costa Rica participa nuevamente en el Festival de Cine de Cannes y en el Marché du Film, uno de los principales mercados audiovisuales del mundo, con una delegación integrada por 11 empresas del sector audiovisual y el estreno oficial del largometraje Siempre soy tu animal materno, de la cineasta costarricense Valentina Maurel.

La película fue seleccionada en la sección Un certain regard -en español "Una Cierta Mirada"-, con lo que se convierte en la segunda producción costarricense en estrenarse en una sección oficial del Festival de Cannes (en 2022 se estrena la película Domingo y la Niebla).

"Ser parte de Un Certain Regard es un honor y una plataforma extraordinaria para compartir esta película con una audiencia internacional. Es un reconocimiento al trabajo colectivo detrás del film y a la posibilidad de que una historia nacida en Costa Rica encuentre resonancia más allá de nuestras fronteras", indicó la cineasta costarricense, Valentina Maurel.

Liderados por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), de la mano con la Comisión Fílmica de Costa Rica, la delegación costarricense está conformada por empresas dedicadas al desarrollo, producción, postproducción y distribución audiovisual, entre ellas Café Cinema, Café Televisión, Medina Films Productions, Cymbiola Films, Low Light Films, La Pájara Cine, Incendio Cine, Tres Tigres y Atomica Films.

"La participación de Costa Rica en Cannes forma parte del trabajo que el país ha venido desarrollando para posicionarse dentro de la industria audiovisual internacional, tanto desde la promoción de contenidos y el talento, como desde la atracción de inversión vinculada a producciones extranjeras. Solo en 2025, Costa Rica registró más de US$11 millones en inversiones fílmicas asociadas al acompañamiento y atención negocios audiovisuales internacionales. Espacios como el Marché du Film permiten continuar ampliando las oportunidades para las empresas nacionales y fortalecer la presencia del país ante actores clave de la industria", afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Durante el Festival, que reúne a productores, distribuidores, plataformas, estudios e inversionistas de la industria audiovisual internacional, las empresas sostienen reuniones estratégicas y participan en actividades de relacionamiento orientadas a generar oportunidades de coproducción, distribución y atracción de inversión para el sector audiovisual nacional.

"La selección de otra producción costarricense en una sección oficial del Festival de Cannes y la participación de una delegación nacional en el Marché du Film permiten dar visibilidad al trabajo que viene desarrollando el sector audiovisual del país en distintas áreas de la industria. Este posicionamiento también fortalece iniciativas como el Costa Rica Media Market, que en julio reunirá nuevamente a productoras, compradores y representantes de la industria audiovisual internacional en Costa Rica", añadió López.

Stand esencial COSTA RICA incorporará experiencia sonora

Como parte de la presencia país en Cannes, Costa Rica cuenta con un stand esencial COSTA RICA dentro del Marché du Film, donde se promueven las capacidades del país en servicios audiovisuales y producción cinematográfica.

El espacio incorpora una experiencia denominada "Descubra los sonidos de Costa Rica", diseñada para mostrar distintas regiones del país a través de paisajes sonoros del Caribe, el bosque lluvioso, las ciudades y las zonas volcánicas, entre otras. La activación busca presentar la diversidad natural y cultural del país desde una perspectiva vinculada a la narrativa audiovisual y al posicionamiento de Costa Rica como destino fílmico.

Cannes también será sede del anuncio de Fantastic Lab

Durante el festival también se anuncian los proyectos ganadores de Fantastic Lab, una iniciativa del Fantastic Pavilion del Marché du Film de Cannes en alianza con el Costa Rica Media Market, enfocada en el desarrollo de proyectos cinematográficos de género (fantástico, terror y ciencia ficción) en Centroamérica y el Caribe.

Todos estos proyectos tienen la oportunidad de sostener reuniones y espacios de relacionamiento con productoras internacionales durante la edición 2026 del Costa Rica Media Market, que regresa este julio.

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