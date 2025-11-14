PROCOMER promueve en Alemania el potencial de Costa Rica como destino de IED frente a empresas de salud y semiconductore

Del 17 al 21 de noviembre, el país participará en dos ferias internacionales: MEDICA y Semicon Europa

Delegación costarricense sostendrá reuniones con posibles inversionistas de empresas líderes en ambos sectores

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) participará en dos ferias internacionales en Alemania, de los sectores salud y semiconductores, con el objetivo de promover la propuesta de valor país y atraer a potenciales inversionistas.

La representación nacional estará presente en MEDICA (del 17 al 20 de noviembre, en Dusseldorf) y en Semicon Europa (del 18 al 21 de noviembre, en Múnich), y mantendrá una agenda de reuniones con empresas líderes de ambos sectores e inversionistas, así como con otras agencias de inversión referentes a nivel mundial.

"Participar en estas ferias internacionales nos brinda la oportunidad de acercarnos a nuevos inversionistas y explorar mercados que tradicionalmente no han tenido una presencia tan marcada en Costa Rica. Ampliar la base de orígenes de inversión es clave para fortalecer la resiliencia y competitividad del país, en especial en dos industrias tan relevantes como la médica y de los semiconductores", destacó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

La participación de Costa Rica en MEDICA busca fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como hub en manufactura de dispositivos médicos. El país cuenta actualmente con más de 95 empresas de IED del sector, que desarrollan procesos de alta precisión bajo estándares internacionales y alberga a siete de las compañías del sector más grandes del mundo. Además, esta actividad representa el 48% de las exportaciones de bienes del país a setiembre de este año, alcanzando un total de US$8.139 millones.

En paralelo, la presencia en Semicon Europa, una de las ferias más relevantes de la industria de semiconductores, busca dar a conocer las capacidades del país en manufactura avanzada, ensamble, empaques, investigación y desarrollo, y diseño electrónico, para fortalecer la cadena de valor de esta industria emergente en Costa Rica, que actualmente agrupa a 14 empresas de inversión extranjera.

"Costa Rica ha construido una trayectoria como destino para la inversión extranjera directa, y hoy esa experiencia nos permite proyectarnos frente a industrias emergentes con una propuesta de valor que combina talento, sostenibilidad y capacidad de adaptación. Estas cualidades nos posicionan como un socio confiable para empresas que buscan escalar su competitividad en un entorno global cada vez más desafiante", finalizó López.

GIRA PREVIA REFORZÓ LA PROMOCIÓN DEL PAÍS EN PORTUGAL Y PAÍSES BAJOS

Del 10 al 14 de noviembre, PROCOMER desarrolló una gira en Portugal y Países Bajos para promover la propuesta de valor del país ante empresas de servicios corporativos y tecnologías digitales.

La agenda incluyó la participación en el Web Summit Lisbon 2025 -uno de los eventos tecnológicos más relevantes del mundo- así como reuniones con compañías, cámaras y clústeres en Lisboa, Ámsterdam y Róterdam, con el fin de fortalecer relaciones y fomentar nuevas oportunidades de inversión para el país.

Europa se consolida como uno de los principales mercados de inversión extranjera directa para Costa Rica, siendo el segundo socio comercial más relevante, con una participación del 21% en 2025 y un crecimiento del 17% en comparación con el 2024.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823948/CP_MEDICA___SEMICON.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/procomer-promueve-en-alemania-el-potencial-de-costa-rica-como-destino-de-ied-frente-a-empresas-de-salud-y-semiconductores-302616115.html