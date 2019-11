COMUNICADO: La producción de frutos secos y frutas deshidratadas llega a 4,5 y 3,3 millones de toneladas, respectivamente

Publicado 14/11/2019 15:01:49 CET

- El INC ha lanzado su última Global Statistical Review con actualizaciones de previsión de la producción 2019/2020 sobre frutos secos, cacahuetes y frutas deshidratadas

REUS, España, 14 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Los cultivos de frutos secos en el Hemisferio Norte progresaron a un ritmo normal en la mayoría de regiones de cultivo, produciendo cosechas en línea con las expectativas generales, tanto en términos de volumen como de calidad. La producción mundial de frutos secos para la temporada 2019/2020 se ha previsto en unas 4.538.000 toneladas métricas (peso en grano, excepto pistachos en cáscara), aumentando ligeramente desde 2018/19.

Los mayores incrementos esta temporada se esperan para los cultivos de avellanas y nueces. Se prevé que la producción de avellanas aumente un 15% en comparación con la temporada anterior a más de 530.000 TM debido al aumento de cultivos de Turquía, el principal país productor, y algunos otros orígenes como Francia y España. El cultivo mundial de nueces se prevé en torno a 969.000 TM, un 10% más que el año anterior debido a los importantes incrementos en los orígenes más productores.

La producción mundial de cacahuete permanecerá dentro del rango de la temporada anterior, ascendiendo a 40,9 millones con los mayores incrementos de cultivo de la temporada anterior previstos para China, India, Brasil y Estados Unidos.

La producción mundial de fruta deshidratada en 2019/20 se ha previsto en cerca de 3.283.000 TM, un crecimiento del 5% en comparación con 2018/19. Los mayores incrementos se esperan para dátiles (más del 9%, a 1.226.000 TM), ciruelas pasas (más del 9%, a 215.800 TM) e higos secos (más del 17%, a 158.500 TM).

Acerca del International Nut & Dried Fruit Council

El INC es la organización internacional coordinadora de la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas . Sus miembros son más de 800 empresas del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas de más de 80 países. Se estima que la membresía del INC representa más del 85% del valor comercial de mercado en frutos secos y frutas deshidratadas en el mundo. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional de salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y regulaciones internacionales sobre los frutos secos y las frutas deshidratadas.

