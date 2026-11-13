Productos de almacenamiento de alto rendimiento de KOWIN: impulsando la sociedad totalmente eléctrica

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 13 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En Electronica 2026 en Munich, Alemania, KOWIN mostró su cartera de almacenamiento de espectro completo, que abarca almacenamiento integrado, SSD, módulos DRAM y almacenamiento extraíble. La empresa ofrece soluciones de almacenamiento de alta fiabilidad y apoya el desarrollo de una sociedad totalmente eléctrica, como se destacó en la feria.

Almacenamiento integrado: KOWIN ofrece soluciones Small PKG. eMMC, ePOP y eMMC de grado industrial. La variante de grado industrial admite una capacidad de hasta 64 GB, satisfaciendo las necesidades de gran capacidad de los sistemas industriales. Estos productos, utilizados en sistemas de control industrial, pasarelas industriales, interfaces hombre-máquina (HMI) y robots industriales así como en aplicaciones del sector energético, se caracterizan por su bajo consumo de energía y su larga vida útil, garantizando un funcionamiento estable en controladores, pasarelas e interfaces hombre-máquina.

Unidades de estado sólido (SSD): KOWIN ofrece unidades SSD con interfaz SATA y PCIe 3.0 / 4.0 / 5.0, con una capacidad máxima de 4 TB. Gracias a su gran capacidad y alto rendimiento, estas unidades se emplean en plataformas informáticas como los Mini PC, facilitando un arranque rápido del sistema, un acceso instantáneo a los datos y un registro continuo de información, todo ello manteniendo un rendimiento constante.

Módulos DRAM: Los módulos SODIMM y UDIMM amplían la capacidad de cómputo, acelerando el procesamiento de datos, las operaciones lógicas y la ejecución de múltiples tareas.

Almacenamiento extraíble: Las tarjetas microSD de grado industrial permiten el registro portátil de datos y una transferencia rápida de información, siendo idóneas para aplicaciones industriales.

Los productos de almacenamiento de KOWIN, orientados al sector industrial, se someten a rigurosas pruebas de fiabilidad. Gracias a su excelente fiabilidad y durabilidad, mantienen un rendimiento estable incluso en condiciones adversas como altas temperaturas o niveles elevados de humedad, lo que garantiza la estabilidad del sistema y protege los datos críticos. Asimismo, KOWIN presentará soluciones de almacenamiento de grado automotriz para impulsar el desarrollo de vehículos inteligentes.

Acerca de KOWIN

KOWIN se especializa en la investigación, el diseño y la comercialización de almacenamiento integrado, módulos de memoria y dispositivos de almacenamiento extraíble. Su cartera de productos abarca eMMC, eMCP, ePOP, nMCP, UFS, LPDDR, DDR, SSD, módulos DRAM, tarjetas de memoria y unidades flash USB. Estos productos se utilizan ampliamente en terminales inteligentes, hogares inteligentes, dispositivos portátiles, sistemas de inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), equipos de comunicación de red, sistemas de control industrial, así como en soluciones para el aprendizaje/educación inteligente y la videovigilancia inteligente.

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